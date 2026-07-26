Asesinan a puñaladas a un adolescente de 17 años en un parque de Luton y detienen a dos sospechosos

Un adolescente de 17 años murió tras múltiples puñaladas en el Kingsway Recreation Ground de Luton y la policía abrió una investigación por asesinato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adolescente de 17 años murió el viernes tras recibir múltiples puñaladas en el Kingsway Recreation Ground, en Luton, y la policía abrió una investigación por asesinato.

La policía informó que recibió el aviso poco después de las 18:30, tras reportes de que varios adolescentes habían sido vistos con cuchillos grandes y señaló que el adolescente sufrió múltiples puñaladas antes de morir poco después en el hospital.

Los agentes acudieron al parque, situado en el barrio residencial de Maidenhall, al noroeste del centro de la ciudad. La investigación quedó en manos de la Unidad de Delitos Graves de Bedfordshire, Cambridgeshire y Hertfordshire.

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Qué se sabe de la investigación y de los arrestos

La unidad especializada inició la investigación por asesinato el viernes por la noche y pidió información para esclarecer lo ocurrido. Hasta ahora, la policía confirmó dos arrestos vinculados al caso.

Un joven fue detenido bajo sospecha de alteración violenta del orden público y permanece bajo custodia policial para ser interrogado. Un segundo sospechoso fue arrestado por el mismo presunto delito y continúa hospitalizado con heridas graves, aunque la policía señaló que su vida no corre peligro.

El inspector jefe de detectives, Nick Gardener, describió el caso como un acto de violencia en el que murió un adolescente. “Lamentablemente, la horrible violencia en Luton le ha costado la vida a un adolescente hoy”, declaró.

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La policía pide no difundir imágenes del hecho en redes sociales

El homicidio del adolescente provocó conmoción en Maidenhall y la policía reforzó la presencia de agentes mientras avanza la investigación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gardener también trasladó sus condolencias a la familia de la víctima. “Nuestros pensamientos están, ante todo, con los seres queridos del niño que perdió la vida en circunstancias tan trágicas”, señaló.

La policía pidió además que la población no difunda imágenes ni videos del hecho en redes sociales. “Somos conscientes de que circulan imágenes y vídeos en las redes sociales. Por favor, absténganse de compartir este tipo de grabaciones y, en su lugar, contacten con la policía”, afirmó Gardener.

Para los agentes, ese material puede agravar el dolor de los allegados de la víctima y también puede convertirse en una prueba importante para esclarecer lo ocurrido.

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El homicidio produjo una fuerte conmoción entre los vecinos de Maidenhall. La fuerza anunció una mayor presencia en la zona mientras avanza la investigación.

Un asesinato reciente con arma blanca en Europa

La muerte del adolescente en Luton se suma a una serie de episodios violentos que han generado inquietud en distintas ciudades europeas. En Francia, la fiscalía investiga el asesinato de Karen Carter, una británica de 65 años que fue hallada con ocho puñaladas en la localidad de Trémolat, en la Dordoña. Una mujer de 70 años es formalmente investigada por el homicidio, según reportó The Telegraph.

El caso de Carter, que alteró la vida de una pequeña comuna, ha sido interpretado por los investigadores como un posible crimen pasional o de venganza, tras encontrar a la víctima con heridas de arma blanca en el pecho, la ingle, el brazo y la pierna.

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Hechos como los ocurridos en Luton y Trémolat reflejan la preocupación creciente en torno al uso de armas blancas en agresiones fatales en Europa.