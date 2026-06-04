Un hombre condenado por la toma al Capitolio en 2021 ocupa un cargo en el Pentágono

Elias Irizarry tenía 19 años cuando ocurrió el ataque al Capitolio y era estudiante de primer año en la academia militar The Citadel, en Carolina del Sur (Linkedin: Elias Irizarry).

El Pentágono incorporó a Elias Irizarry, condenado por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 e indultado por Donald Trump, para trabajar en la Oficina de Operaciones Especiales y Conflictos de Baja Intensidad, reportó The Washington Post.

De acuerdo con The New York Times, esta oficina se encarga de detectar y enfrentar complots terroristas y formas de guerra asimétrica, además de garantizar que las fuerzas de comando de Estados Unidos cuenten con lo necesario para sus misiones.

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No está claro quién tomó la decisión de contratarlo, aunque los designados políticos suelen ser seleccionados por la Oficina del Secretario de Defensa o, en algunos casos, por la Casa Blanca. El Pentágono no precisó cuánto tiempo lleva en el cargo y rechazó brindar más detalles, informaron Associated Press y NBC News.

La contratación generó críticas políticas. El senador Mark Warner, principal demócrata del Comité de Inteligencia del Senado, escribió en redes sociales: “¿¿¿¿¿Este gobierno cree que un alborotador condenado por los disturbios del 6 de enero debería estar haciendo ese tipo de trabajo?????”.

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Por su parte, el secretario de prensa interino del Pentágono, Joel Valdez, defendió la designación en X: “El señor Elias Irizarry es un joven profesional calificado y patriota. Estamos orgullosos de tenerlo como designado político”.

La participación de Irizarry en el ataque al Capitolio

Elias Irizarry era un estudiante de primer año de 19 años en la academia militar The Citadel, en Carolina del Sur, y cadete de la Patrulla Aérea Civil cuando ocurrió el ataque al Capitolio, según NBC News.

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En los documentos judiciales citados por The New York Times, los fiscales sostuvieron que Irizarry entró al Capitolio por una ventana rota del lado del Senado, recorrió el edificio con una barra metálica, llegó a una sala privada de conferencias y luego estuvo en la Rotonda junto a Elliot Bishai y Grayson Sherrill. Allí tomaron fotos y videos trepados a estatuas.

NBC News agregó que los fiscales afirmaron que Irizarry “se unió a la turba durante muchas horas” y que, tras armarse con la barra metálica, observó cómo otros manifestantes atacaban a policías que intentaban abrirse paso entre la multitud. También señalaron que subió por un andamio hasta la terraza oeste superior y alentó a otros participantes con gestos para que subieran las escaleras y accedieran al edificio.

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Según los fiscales, Elias Irizarry entró al Capitolio por una ventana rota, recorrió el edificio con una barra metálica y estuvo en la Rotonda con otros participantes del asalto (Departamento de Justicia de Estados Unidos).

De acuerdo con The New York Times y Associated Press, los fiscales aseveraron que su conducta violó el juramento asumido como alumno de The Citadel de respetar las virtudes de “honor, deber y respeto”, y que traicionó su obligación de “mantener segura la patria” como miembro de la Patrulla Aérea Civil.

Además, remarcaron que, por su formación, “sin duda era consciente de la amenaza a la seguridad” que una multitud enfurecida representaba para legisladores y empleados dentro del edificio.

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Después de su arresto en marzo de 2021, Irizarry no mostró arrepentimiento inmediato y trató de averiguar quién lo había denunciado. A su vez, The New York Times informó que envió mensajes de texto a Bishai sobre la posibilidad de unirse al ejército ruso si no podía entrar al de Estados Unidos y participó en un chat grupal llamado “Guerra Civil”, donde habló de “usar pequeños aviones para cruzar fronteras sin ser detectado”.

No obstante, sus abogados presentaron otra imagen ante la Justicia y señalaron que era uno de los mejores estudiantes de The Citadel, que después se formó como bombero voluntario y que le interesaba la política.

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Donald Trump indultó a más de 1.500 acusados por el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 (AP/Jose Luis Magana).

Ante la jueza pidió disculpas y describió el 6 de enero como un ataque a la democracia

En una audiencia de marzo de 2023 ante la jueza federal Tanya Chutkan, Irizarry se disculpó por su papel en los hechos y dijo que había causado “una gran vergüenza sobre mí mismo, mi familia y, lamentablemente, mi país”, según una transcripción citada por Associated Press y NBC News.

Tal como citó The New York Times, el acusado le dijo a Chutkan: “El 6 de enero representó algo verdaderamente horrible. Fue el mayor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. La idea de que los estadounidenses estén dispuestos a luchar contra otros estadounidenses y destruir las mismas instituciones que millones de otros estadounidenses sacrificaron, construyeron y protegen es horrible. Es algo con lo que tengo que vivir por ser parte de ello. No sé qué puedo hacer para remediarlo”.

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La jueza lo condenó a 14 días de prisión y le expresó que su arrepentimiento la había impresionado tanto que escribiría personalmente una carta de recomendación si volvía a postularse a The Citadel. En esa misma audiencia añadió: “La vida es así. Nos lleva por caminos insólitos. Estás en una etapa tan temprana de la tuya que no sabes qué camino te espera. Sospecho que harás algo extraordinario con tu vida. Espero que así sea”.

Posteriormente, Donald Trump otorgó clemencia a más de 1.500 personas acusadas por el ataque, mediante indultos, conmutaciones de pena o desestimaciones, entre ellos Irizarry.

La oficina del Pentágono donde trabaja Elias Irizarry se ocupa de detectar complots terroristas, enfrentar la guerra asimétrica y asistir las misiones de las fuerzas de comando de Estados Unidos (FBI).

Irizarry no es el único que ha encontrado trabajo dentro del gobierno de Trump

El caso de Irizarry no fue el único. Entre los beneficiados por los indultos de Trump se encuentra Jared Wise, exagente del FBI acusado de formar parte del asalto al Capitolio, quien fue contratado por el Departamento de Justicia para asesorar al abogado del departamento encargado de los indultos. Wise enfrentaba un proceso judicial en Washington cuando Trump retomó la presidencia y ordenó el cierre de su caso antes de la decisión del jurado.

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En abril, Wise anunció su renuncia al departamento y afirmó en sus redes sociales: “Regresé a Washington para exponer plenamente los abusos del FBI y el Departamento de Justicia contra los acusados del 6 de enero, pero quedó claro que esto solo ocurrirá desde fuera del gobierno. Así que me fui y lo haré”.