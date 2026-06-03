Un hombre se atrinchera con rehenes en un banco en California y amenaza con detonar una bomba

La policía de Bakersfield enfrenta una emergencia de rehenes con amenaza de bomba en un edificio bancario del centro de la ciudad californiana (X/Policía de Bakersfield)

La policía de Bakersfield (California) mantiene las negociaciones con un hombre atrincherado en un edificio de Chase con rehenes y una amenaza de bomba, en un operativo que comenzó el martes por la tarde en el centro de la ciudad y sigue activo más de 16 horas después, según la Policía de Bakersfield y NBC News.

El Buró Federal de Investigaciones asumió las operaciones SWAT cerca de las 23:00 del martes, de acuerdo con Sally Selby, portavoz de la policía de Bakersfield, citada por The New York Times. La oficina del FBI en Sacramento informó hacia las 02:30 horas del miércoles que la situación seguía activa.

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La respuesta comenzó alrededor de la 13:00, cuando agentes acudieron a un aviso por amenaza de bomba en el edificio de Chase Bank del centro de Bakersfield, según la Policía de Bakersfield. Al llegar, encontraron a un hombre atrincherado “con varios miembros de la comunidad” dentro del inmueble, indicó el departamento en un comunicado citado por Associated Press.

Dos rehenes fueron liberados durante las negociaciones y no se reportaron heridos, según la Policía de Bakersfield. El número total de personas retenidas no fue precisado por las autoridades del lugar.

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El FBI y equipos SWAT coordinan el operativo para liberar rehenes en el edificio de Chase en Bakersfield (WGN News)

Operativo que se extendió durante toda la noche con el FBI y otras agencias

El sargento de policía Eric Celedon explicó que el resto de los rehenes está “en buen estado de salud”. Ante la persistencia de la crisis, Celedon añadió: “Tenemos todos y cada uno de los recursos a nuestra disposición aquí para llevar esto a la resolución más segura posible”.

La policía mantuvo contacto telefónico con el sospechoso a través de su equipo de negociación de crisis, según Associated Press y NBC News. En la zona se desplegaron cerca de una docena de patrullas, un vehículo táctico, varios equipos de emergencia y agentes del FBI.

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También colaboran el Departamento de Seguridad Nacional y la oficina en San Francisco de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que envió recursos a Bakersfield, según ABC7. Las autoridades establecieron un perímetro alrededor del edificio y de comercios cercanos.

Las autoridades liberan a dos rehenes sin reportar heridos durante la tensa negociación en Bakersfield (WGN News)

El edificio fue evacuado y la sucursal bancaria está vacía

Varios edificios próximos fueron evacuados o quedaron bajo restricciones, entre ellos el ayuntamiento de Bakersfield y la sede de la policía, y algunas calles se cerraron de forma temporal, según funcionarios citados por Associated Press. El agente Celedon pidió a la población que abandonara el área: “Hay una escena muy activa. Si está en la zona, por favor váyase”.

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Aunque la policía identificó el lugar como el edificio de Chase Bank, la entidad financiera dijo que su sucursal no forma parte del enfrentamiento. Una portavoz de JPMorgan Chase señaló en Associated Press que la oficina está en la planta baja, estaba vacía y la empresa trabaja con las autoridades.

Según NBC News, el inmueble alberga oficinas no relacionadas con el banco además de la sucursal de Chase, cuya marca es visible en el lugar. Associated Press y las imágenes distribuidas por la propia agencia mostraron a familiares de rehenes esperando a una cuadra del edificio mientras continúa el despliegue policial.

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Las autoridades liberan a dos rehenes sin reportar heridos durante la tensa negociación en Bakersfield (Jacob, Dad's Gone Live vía AP)

Jacob Davidson, un transmisor en directo conocido como “Dad’s Gone Live”, dijo en Associated Press que estaba en la tienda de tatuajes de su familia, a una cuadra del banco, cuando empezó a recibir avisos de sus seguidores sobre la amenaza. “Fui al estacionamiento del banco y vi a los policías entrar por la parte trasera del banco. Esta es la mayor presencia policial que he visto en esta ciudad”, afirmó al medio.

Davidson añadió: “Ahora estoy viendo cómo instalan las carpas de trauma con las etiquetas verdes, rojas y amarillas, y también negras, junto con un centro de mando a aproximadamente una cuadra”.

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La agencia explicó que esas carpas, codificadas por colores, suelen colocarse de forma preventiva para clasificar personas según la gravedad de sus lesiones en una emergencia.

Más tarde en la noche, la transmisión de Davidson captó a través de una ventana a una mujer balanceándose antes de agacharse por debajo del marco, y luego se vieron dos manos haciendo señas, según Associated Press.

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El episodio obligó a cancelar actividades políticas en Bakersfield durante las elecciones primarias de California (WGN News)

La alcaldesa Karen Goh manifestó en un comunicado que sigue de cerca la situación y pidió a la población evitar el área para que policías, negociadores y otros profesionales capacitados pudieran realizar su trabajo con seguridad.

El episodio coincidió con las elecciones primarias en California. La asambleísta estatal Jasmeet Bains, candidata demócrata al Congreso, canceló una reunión electoral prevista para la noche del martes en el centro de Bakersfield a causa de la toma de rehenes.

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