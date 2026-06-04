El sheriff Robert Luna descartó redadas migratorias del ICE en partidos del Mundial disputados en Los Ángeles

El operativo de seguridad para el Mundial en Los Ángeles se extenderá del 11 de junio al 19 de julio y tendrá una presencia policial fuera de lo habitual (REUTERS)

En medio de la expectativa por el Mundial 2026, la seguridad y el ambiente migratorio en Los Ángeles se convirtieron en focos de atención para residentes, visitantes y trabajadores involucrados en el evento.

El sheriff Robert Luna, máxima autoridad del condado, se encargó de disipar inquietudes sobre la posible presencia de operativos migratorios en los partidos, tras semanas de rumores que generaron preocupación en comunidades locales.

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Con la participación de distintas agencias federales y estatales en la protección de los encuentros, se delinean los límites y alcances de su intervención, mientras sindicatos y organizaciones comunitarias siguen con atención cada movimiento. Además, los partidos de Irán exigen medidas extraordinarias debido al contexto internacional, sumando complejidad a un operativo de seguridad inédito en la ciudad.

Robert Luna afirmó que no se prevén operativos de control migratorio civil de ICE en los partidos y eventos del Mundial de la FIFA en Los Ángeles (L.A. County District Attorney's Office)

Aclaraciones del sheriff Luna sobre la seguridad

Robert Luna fue categórico al abordar la inquietud sobre la posible realización de operativos migratorios durante la Copa del Mundo. En conferencia de prensa, según difundió Reuters, relató haber consultado personalmente al jefe de Seguridad Nacional de la región: “Habrá agentes federales, porque se requiere la colaboración de todos para garantizar la seguridad, pero con respecto al control migratorio, nos dijeron que no se llevaría a cabo en ninguno de los partidos”.

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Luna subrayó que la información podría variar en el futuro, pero señaló su confianza en el compromiso de las autoridades federales de mantener la seguridad sin recurrir a operativos de inmigración.

El mensaje del sheriff busca tranquilizar a las comunidades migrantes y a quienes temen medidas de control migratorio en torno a los estadios y fan zones. Sus declaraciones llegan tras semanas de rumores y reportes que alimentaron la preocupación entre residentes del sur de California y visitantes.

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El compromiso es que la función de los agentes federales presentes se centrará exclusivamente en tareas de protección y seguridad general. Esta decisión responde al clima social generado por operaciones migratorias anteriores, que incluyeron arrestos por perfil racial y desencadenaron movilizaciones.

Luna dijo que habrá agentes federales en los partidos del Mundial por razones de seguridad, pero no para aplicar la legislación migratoria civil (REUTERS)

Límites de los agentes federales en la seguridad del torneo

A pesar de la presencia de agentes federales durante el campeonato, el alcance de sus funciones está delimitado. Según las declaraciones compartidas por Reuters y medios locales, la colaboración federal se circunscribe al resguardo de los recintos, la vigilancia de eventos y la prevención de incidentes durante los ocho partidos que tendrán lugar en el SoFi Stadium.

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Las tareas federales incluyen la coordinación con cuerpos locales y estatales para implementar controles de acceso, monitoreo de áreas aledañas y respuesta ante posibles amenazas a la seguridad pública.

El posible involucramiento de ICE en la seguridad del evento generó rechazo entre empleados y sindicatos. Unite Here Local 11, organización que representa a trabajadores del SoFi Stadium, expresó su preocupación y planteó la opción de convocar una huelga si se confirmaba la participación de la agencia en tareas migratorias.

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El sindicato anunció una votación para determinar si autorizaba un paro laboral, lo que podría representar un reto adicional para los organizadores a pocos días del inicio del Mundial.

Las protestas y amenazas de huelga reflejan el clima de tensión en torno a la inmigración y la protección de derechos laborales en contextos de alta visibilidad internacional. La presión sindical busca garantizar que la presencia de autoridades federales no derive en acciones que afecten a empleados migrantes o generen un ambiente de temor en el entorno laboral.

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Las redadas migratorias de ICE del año pasado y la amenaza de huelga de trabajadores del SoFi Stadium reactivaron la controversia sobre inmigración durante la Copa Mundial (Imagn Images)

Refuerzo de seguridad y planes especiales para partidos de Irán

La programación de partidos donde participa la selección de Irán llevó a reforzar la seguridad en torno a esos encuentros, ante el contexto de tensiones geopolíticas y la posibilidad de protestas.

El sheriff Luna confirmó que habrá un despliegue adicional de personal para los partidos de Irán, con monitoreo especial en las inmediaciones de los estadios y zonas de aficionados. Irán disputará su primer encuentro en el SoFi Stadium, ubicado en una zona con alta concentración de residentes de origen iraní.

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Las agencias de seguridad diseñaron planes de contingencia para actuar ante cualquier incidente dentro o fuera de los recintos deportivos, considerando tanto el flujo de visitantes como la atención internacional sobre estos partidos. El objetivo es anticipar y prevenir incidentes que puedan surgir por la coyuntura global.

Los Ángeles reforzará la seguridad en los dos partidos de Irán y vigilará posibles protestas cerca del SoFi Stadium y de las zonas para aficionados (REUTERS/Tyrone Siu)

Políticas del sheriff Robert Luna sobre el ICE

Desde su llegada al cargo, Robert Luna sostuvo una política restrictiva en cuanto a la colaboración con ICE. El sheriff remarcó que solo transfiere detenidos a la agencia federal si existe una orden judicial firmada por un juez, tal como lo establece la Senate Bill 54 de California y la normativa interna del condado, en vigor desde 2020.

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Estas reglas prohíben la cooperación rutinaria con autoridades migratorias y limitan el intercambio de información salvo en situaciones estrictamente legales.

En el periodo reciente, el departamento solo entregó personas bajo custodia federal cuando enfrentaban cargos por delitos violentos y había orden judicial válida. Luna subrayó que su prioridad es la seguridad, pero siempre respetando los límites legales y garantizando transparencia y rendición de cuentas.

El sheriff advirtió que la información sobre ICE podría cambiar y señaló que esa situación generaría problemas en Los Ángeles (L.A. County District Attorney's Office)

Restricciones y control de drones durante los partidos

Las autoridades advirtieron sobre una política de cero tolerancia para el uso no autorizado de drones en las inmediaciones de los estadios y sitios relacionados con la Copa del Mundo.

El FBI y otras agencias señalaron que habrá restricciones temporales en el espacio aéreo, y que cuentan con tecnología para detectar y neutralizar drones que violen esas disposiciones. Los infractores se exponen a sanciones severas y la intervención inmediata para evitar riesgos a la seguridad de los asistentes.

La vigilancia aérea constante busca proteger tanto a los participantes como a los espectadores, evitando incidentes derivados del uso indebido de dispositivos voladores en zonas de alta concentración de público.

Además del refuerzo policial y las restricciones en el espacio aéreo, las autoridades recomiendan a quienes asistan a los partidos o eventos relacionados planificar con antelación sus traslados, estar atentos a posibles estafas –como venta de boletos falsos–, denunciar actividades sospechosas y cumplir con las indicaciones de seguridad para disfrutar del torneo de forma segura.

El FBI anunció tolerancia cero con los drones no autorizados y aplicará restricciones temporales al espacio aéreo alrededor de las sedes del Mundial (REUTERS)

La coordinación de agencias locales, estatales y federales apunta a garantizar la protección de aficionados, trabajadores y vecinos durante el desarrollo de la Copa Mundial.