“No estamos allí para ir a detener gente”: el secretario de Seguridad Nacional explicó el papel del ICE en el Mundial 2026

El titular de Seguridad Nacional remarcó que las acciones de ICE durante el evento deportivo estarán dirigidas a identificar amenazas específicas y mantener el orden, no a efectuar detenciones indiscriminadas (REUTERS/Kylie Cooper)

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, afirmó que la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la Copa Mundial de la FIFA 2026 no tendrá como objetivo efectuar detenciones masivas de extranjeros, sino salvaguardar la seguridad y combatir delitos asociados como la falsificación de productos.

Subrayó que la misión principal en el evento deportivo será garantizar el cumplimiento de las leyes de aduana y proteger a la ciudadanía ante amenazas graves, según informó el medio estadounidense CBS News.

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Al cierre de este mes, David Venturella asumirá como director interino de ICE tras la salida de Todd Lyons, quien deja el cargo en el contexto de una transición marcada por la ausencia prolongada de un director confirmado por el Senado para la agencia. Venturella es reconocido por su trayectoria en migración y su paso previo por la empresa penitenciaria privada GEO Group.

El nuevo director interino de ICE asume en un contexto de cambios institucionales y larga experiencia en gestión migratoria federal (AP)

ICE contempla operativos contra delitos transnacionales durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 reunirá a decenas de selecciones internacionales y recibirá a más de 1.000.000 de turistas extranjeros en 11 ciudades estadounidenses.

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En entrevista exclusiva, Mullin, quien lidera el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde hace casi dos meses tras la salida de la exsecretaria Kristi Noem, señaló que ICE mantendrá su facultad para efectuar detenciones, pero no desplegará operativos orientados a la búsqueda generalizada de migrantes irregulares.

El enfoque estará en la identificación de personas buscadas a nivel internacional por delitos graves como tráfico de drogas, homicidio y terrorismo, además de la lucha contra la circulación de mercancía falsificada, según explicó a CBS News.

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En palabras del secretario: “No estaremos realizando redadas masivas, pero siempre buscaremos a quienes figuran en listas de terrorismo”. Destacó además que el papel de ICE en grandes eventos deportivos, como el Super Bowl, históricamente se centró tanto en temas migratorios como en delitos aduaneros.

La agencia prevé desplegar equipos especializados para combatir actividades ilícitas como tráfico de personas, drogas y mercancía falsificada en las ciudades sede (REUTERS/Jim Vondruska)

El impacto de la parálisis administrativa más prolongada en la historia del DHS

A solo 14 días de haber superado la mayor suspensión presupuestaria en su historia, el Departamento de Seguridad Nacional enfrenta secuelas directas: la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) perdió 1.100 empleados en el último año y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) redujo su plantilla en un 8,6%.

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Según el medio estadounidense CBS News, durante los 76 días de cierre, cientos de empleados renunciaron por falta de salario, instalaciones de la Guardia Costera sufrieron cortes de agua y luz, y las oficinas del DHS agotaron sus suministros esenciales.

Esta pérdida de personal y reducción de recursos compromete la capacidad de respuesta operativa del DHS, lo que incrementa la vulnerabilidad ante eventuales amenazas y reduce la eficiencia en áreas críticas.

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Mullin sostuvo que la falta de fondos no solo deteriora la moral del personal, sino que debilita la capacidad de respuesta ante amenazas. “Tuvimos que dejar la proactividad al final del cierre. Simplemente tuvimos que escoger misiones”, remarcó Mullin en diálogo con CBS News, indicando que los adversarios externos seguían activos mientras la agencia operaba en modo reactivo.

El Departamento de Seguridad Nacional enfrenta nuevos desafíos logísticos y humanos tras el reciente cierre gubernamental, que impactó la moral y la capacidad operativa de sus agencias (AP Foto/Pablo Martinez Monsivais, archivo)

Debate migratorio y reestructuración del DHS tras la parálisis administrativa

La parálisis administrativa de 76 días tuvo origen en un desacuerdo en el Congreso sobre propuestas demócratas para modificar las agencias migratorias del DHS, especialmente tras un incidente en el que agentes migratorios mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota.

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Como consecuencia, los fondos solo se aprobaron para la mayoría del DHS, dejando aparte a ICE y la Patrulla Fronteriza, que se financiarán de manera separada hasta el año fiscal 2029, según informó CBS News.

Al consultar a Mullin sobre el futuro de la agencia, resumió el reto: “Tenemos 22 componentes, todos se ocupan de la seguridad nacional… Si cree que el gobierno está para resolver todos sus problemas, está equivocado. Estamos para ayudarle en su peor día”, afirmó el secretario de Seguridad Nacional a CBS News.

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La reorganización de ICE tras la designación de Venturella y la definición del papel federal y estatal ante emergencias naturales perfilan nuevos escenarios para la gestión de la seguridad y la migración durante eventos de gran escala en Estados Unidos.