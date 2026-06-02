Trabajadores del SoFi Stadium de Los Ángeles votan por un posible paro antes del Mundial: ¿qué puede pasar con los grandes eventos?

Cerca de 2.000 trabajadores de SoFi Stadium votan si autorizan una huelga a días del debut del Mundial en Inglewood (REUTERS/Mike Blake)

Cerca de 2.000 trabajadores de hospitalidad de SoFi Stadium comenzarán a votar este jueves si autorizan una huelga, a una semana del debut del Mundial 2026 en el estadio de Inglewood, una medida que podría alterar el partido inaugural del 12 de junio ante 70.000 aficionados, según Los Angeles Times.

Si la huelga recibe luz verde en una votación de dos días, los fanáticos que lleguen al debut entre Estados Unidos y Paraguay encontrarán a cientos de trabajadores en piquetes, dijo Kurt Petersen, copresidente de Unite Here Local 11, a Los Angeles Times. “Podría ponerse feo, sí”, afirmó al medio.

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Los cocineros, lavaplatos, empleados de puestos de comida, camareros y personal de servicio representados por Unite Here Local 11 llevan un año sin contrato y las negociaciones con Legends Global, la operadora de alimentos del estadio, se estancaron, según el sindicato citado por Los Angeles Times.

Los trabajadores reclaman aumentos salariales, protección frente a la subcontratación y protección ante la pérdida de empleo por automatización.

Petersen dijo a Los Angeles Times que una nueva ronda de negociación estaba prevista para el miércoles, aunque no anticipó un acuerdo inmediato.

La posible huelga en SoFi Stadium podría impactar el partido inaugural del Mundial entre Estados Unidos y Paraguay el 12 de junio (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

Una portavoz sindical indicó al mismo medio que los resultados de la votación podrían conocerse tan pronto como la noche del viernes.

Los partidos en Inglewood y el operativo de seguridad en el estadio

La disputa laboral se produjo mientras el estadio se preparó para albergar partidos de Estados Unidos e Irán, además de actividades para aficionados.

Según Los Angeles Times, el agente principal del FBI en Los Ángeles advirtió que operadores de drones trabajarán con la Administración Federal de Aviación para hacer cumplir restricciones temporales de vuelo sobre el estadio.

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El conflicto salarial: pedido por encima de USD 30 y una oferta de 25 centavos

En materia salarial, el sindicato busca aumentos para llevar la paga por encima de USD 30 por hora, dijo Petersen a Los Angeles Times.

La propuesta más reciente de Legends previó congelamiento salarial para algunos empleados y un aumento de 25 centavos por hora para cocineros y lavaplatos, según el sindicato citado por el medio.

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El sindicato Unite Here Local 11 reclama aumentos salariales, protección contra la subcontratación y seguridad laboral ante la automatización (REUTERS/Mike Blake)

“La empresa quiere hablar de monedas de 25 centavos. Nosotros queremos hablar de dólares”, dijo Petersen a Los Angeles Times.

El sindicato también reclamó un contrato de 22 meses que expire justo antes de los Juegos Olímpicos de verano de 2028 en Los Ángeles, según Los Angeles Times.

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La empresa sostuvo, a través de su portavoz Stacey Escudero, que “Legends Global disfrutó una sólida relación con Unite Here Local 11 durante más de una década y sigue comprometida con alcanzar un acuerdo justo mediante negociaciones de buena fe”, afirmó al medio.

Añadió que la compañía espera ofrecer “una experiencia de hospitalidad sobresaliente” durante los partidos del Mundial en SoFi Stadium.

Aunque la FIFA no participa formalmente en la negociación laboral, su papel pesó en el intento de cerrar un acuerdo, dijo Petersen a Los Angeles Times.

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La FIFA exige datos personales para acreditaciones en el Mundial, generando preocupación por la privacidad entre los empleados y el sindicato (REUTERS/Mike Blake)

Por primera vez en una Copa del Mundo, la organización controlará los 16 estadios durante el torneo, incluidas las operaciones del recinto y las concesiones.

Eso implica que, aunque Legends seguirá pagando a los trabajadores, la FIFA administrará sus funciones, la vestimenta y la acreditación necesaria para ingresar a las áreas bajo su control en SoFi Stadium, según Los Angeles Times. Ese esquema convirtió la política de acreditaciones en uno de los principales focos de conflicto.

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La acreditación exigida por FIFA y la disputa por privacidad de datos

Según Los Angeles Times, la FIFA exigió información personal para procesar verificaciones de antecedentes, incluidos números de Seguro Social y huellas dactilares.

Para recolectar esos datos se requiere permiso de los trabajadores, y Local 11 se negó a renunciar a los derechos de privacidad de datos que reconoce California.

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Por eso, el sindicato se unió a la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles del Sur de California y a otros grupos para presentar una queja formal ante el Departamento de Justicia estatal, en la que pidió al fiscal general de California Rob Bonta que investigue el asunto, según Los Angeles Times.

El sindicato Unite Here Local 11 presentó una queja formal sobre la protección de datos ante el Departamento de Justicia de California (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

El sindicato teme que la información pueda compartirse con el Departamento de Seguridad Nacional y con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

En una declaración citada por Los Angeles Times, la FIFA, que fue incluida en una denuncia presentada por el sindicato en abril ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales, afirmó que “la disputa contractual es entre Legends Global y Unite Here Local 11 por un contrato de largo plazo para eventos en el recinto y no involucra a FIFA”.

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Sobre los controles de antecedentes, la FIFA dijo a Los Angeles Times que trabaja con los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México, los tres países sede del torneo de 38 días, “para reforzar la seguridad de todos los trabajadores, el personal, los miembros de los equipos, los proveedores, los periodistas, los voluntarios y los espectadores, mitigando posibles amenazas internas”.

Agregó que esas verificaciones “no constituyen controles previos al empleo” y que todos los datos recolectados “serán procesados de acuerdo con las leyes aplicables de protección de datos y privacidad, y serán eliminados por FIFA tan pronto como dejen de ser necesarios para decidir las solicitudes de acceso acreditado a los espacios controlados por FIFA”.