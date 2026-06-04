Estados Unidos

El Dow Jones cierra en un máximo histórico en otra jornada positiva para Wall Street

El promedio industrial avanzó un 1,73% hasta los 51.562,16, con apoyo de los sectores financiero y sanitario, mientras el S&P 500 volvió a anotar una sesión positiva y la renta variable global mostró contrastes

Guardar
Un operador trabaja en la sala de la Bolsa de Nueva York en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de octubre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon
Un operador trabaja en la sala de la Bolsa de Nueva York en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de octubre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

El Dow Jones cerró el jueves en un máximo histórico al subir 875 puntos —un 1,73%— hasta los 51.562,16 puntos, impulsado por los valores bancarios y sanitarios, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,41% hasta los 7.584,82 puntos en su décima ganancia en los últimos 11 días. El Nasdaq, en cambio, retrocedió un 0,07% hasta los 26.834,26 puntos, lastrado por la caída de las acciones del sector de semiconductores.

El fabricante de chips Broadcom se desplomó un 12,6% pese a que sus ganancias y sus ingresos superaron las previsiones de los analistas. El director ejecutivo Hock Tan informó de que los ingresos por semiconductores de inteligencia artificial más que se duplicaron hasta los USD 10.800 millones durante el trimestre, con una previsión de crecimiento superior al 200% para el trimestre en curso. Los inversores, no obstante, esperaban más de una acción que acumulaba una revalorización del 38,5% en lo que va de año.

PUBLICIDAD

Otras compañías vinculadas a la inteligencia artificial también cedieron terreno. Micron Technology —la última empresa en superar el billón de dólares en capitalización bursátil gracias al auge de la IA— retrocedió un 7,7%. CrowdStrike Holdings bajó un 3,8% a pesar de que sus resultados trimestrales superaron las expectativas, aunque por un margen más estrecho de lo habitual según los analistas.

“Prácticamente la única mancha en el mercado en este momento es Broadcom, y creo que los inversores están comprando en la caída”, señaló Paul Nolte, asesor patrimonial sénior y estratega de mercado de Murphy & Sylvest. Nolte agregó que los inversores aún no han resuelto la pregunta de fondo: “¿Son legítimas estas valoraciones?”

PUBLICIDAD

Los operadores trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 27 de mayo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon
Los operadores trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 27 de mayo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

La banca compensó con creces las pérdidas tecnológicas. Goldman Sachs avanzó un 5%, Fifth Third Bancorp un 4,7% y U.S. Bancorp un 4,4%. El índice Russell 2000, que agrupa a las empresas de menor capitalización de Estados Unidos, subió un 1,4%, beneficiado por la caída del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que pasó del 4,49% al 4,47%.

Fuera del sector tecnológico, PVH Corp., propietaria de las marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger, se hundió un 20,2% pese a superar los objetivos de ventas y ganancias del primer trimestre. El director ejecutivo Stefan Larsson advirtió que la compañía siente “los efectos prolongados del conflicto en Oriente Medio”, que presiona a sus clientes en la región.

El precio del crudo Brent bajó un 2,8% hasta los USD 95,03 por barril, lo que alivió las presiones inflacionarias y dio impulso a los índices. La expectativa en Wall Street apunta a que Estados Unidos e Irán alcanzarán un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros, lo que mejoraría el suministro mundial de crudo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una medida para impedir que el presidente Donald Trump prosiga la guerra contra Irán. Un acuerdo de alto el fuego mediado por Washington entre Israel y el Líbano reforzó el optimismo, aunque Hezbolá rechazó la tregua y declaró que no retiraría sus tropas del territorio libanés.

“¿Cuántos acuerdos hemos tenido? Siempre está a la vuelta de la esquina, una esquina a la que aún no hemos llegado”, apuntó Nolte.

Los informes económicos publicados durante la jornada ofrecieron señales contradictorias: el número de trabajadores estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó levemente la semana pasada, lo que podría apuntar a una moderación del mercado laboral. En los mercados internacionales, los índices europeos cerraron al alza, mientras que Asia registró pérdidas generalizadas: el Kospi de Corea del Sur cayó un 1,8%, el Hang Seng de Hong Kong un 1,5% y el Nikkei 225 de Japón un 1,4%.

Temas Relacionados

Dow JonesEstados UnidosMercados financierosInteligencia artificial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Desfile Nacional del Día de Puerto Rico vuelve a Nueva York el 14 de junio: todo lo que hay que saber

La marcha recorrerá 35 manzanas por la Quinta Avenida en Manhattan y prevé más de un millón de asistentes, entre participantes y espectadores, con concentración a las 11h y salida al mediodía

El Desfile Nacional del Día de Puerto Rico vuelve a Nueva York el 14 de junio: todo lo que hay que saber

Un hombre condenado por la toma al Capitolio en 2021 ocupa un cargo en el Pentágono

Elias Irizarry, sentenciado por el ataque del 6 de enero y luego indultado, trabaja en un área sensible vinculada a operaciones especiales, terrorismo y guerra asimétrica

Un hombre condenado por la toma al Capitolio en 2021 ocupa un cargo en el Pentágono

“Ronaldo, el perro” se vuelve viral por sus habilidades futbolísticas mientras crece la expectativa por el Mundial

Con cerca de 14 kilos, ataja pelotas y sostiene una concentración tan alta que su familia debe frenar para que se hidrate. Su técnica sorprende en las redes sociales

“Ronaldo, el perro” se vuelve viral por sus habilidades futbolísticas mientras crece la expectativa por el Mundial

American Airlines suspende temporalmente seis rutas en EE. UU. durante agosto y septiembre por el alza del combustible

La aerolínea vinculó el ajuste estacional con la guerra en Irán y ofrecerá reubicación o devolución a pasajeros con boletos emitidos

American Airlines suspende temporalmente seis rutas en EE. UU. durante agosto y septiembre por el alza del combustible

Reglas estrictas para hinchas: qué pueden y qué no pueden llevar al estadio durante el Mundial 2026

El máximo organismo del fútbol impone una serie de controles en los accesos de los partidos del torneo, limitando el ingreso de objetos personales ante el impacto de las altas temperaturas y priorizando la seguridad de jugadores y espectadores en cada sede

Reglas estrictas para hinchas: qué pueden y qué no pueden llevar al estadio durante el Mundial 2026

TECNO

Ver los partidos del Mundial 2026 en Magis TV y XUPER TV es la elección más peligrosa por esta razón

Ver los partidos del Mundial 2026 en Magis TV y XUPER TV es la elección más peligrosa por esta razón

Meta permitirá a sus empleados detener temporalmente el registro de su actividad para entrenar IA

Agua, calor y geopolítica: el verdadero costo físico de la inteligencia artificial

HONOR 600 | La mejor opción en smartphones para convertir tus fotos en videos profesionales con avanzada IA

Nuevo Instagram Plus: cuánto vale, qué puedo ver en secreto y más detalles de la suscripción

ENTRETENIMIENTO

Jonathan Frakes sobre el reencuentro en Picard y Star Trek: “Fue como tener una octava temporada que nunca llegó”

Jonathan Frakes sobre el reencuentro en Picard y Star Trek: “Fue como tener una octava temporada que nunca llegó”

Sam Reid sobre su rol como Lestat: “Interpretarlo como una estrella de rock fue tanto un reto como una liberación”

La crítica no tuvo piedad con ‘Scary Movie 6′: así fue calificada la nueva parodia de terror

La madre de Angus Cloud reacciona al final de ‘Euphoria’ y al homenaje realizado por la serie

“La película está centrada en la verdad de lo que hay ahí fuera”, Steven Spielberg anunció su regreso a la ciencia ficción con El día de la revelación

MUNDO

El Brent bajó tras el anuncio de la continuidad del alto el fuego entre Israel y el Líbano

El Brent bajó tras el anuncio de la continuidad del alto el fuego entre Israel y el Líbano

La OTAN desplegó 6.000 soldados en el Báltico en su mayor ejercicio anual

Del submarino al dron: cómo un truco de pintura de la Primera Guerra Mundial volvió para engañar a la inteligencia artificial

Fiscales alemanes pidieron la cadena perpetua por el ataque en el mercado navideño de 2024

El Ejército libanés inició el despliegue de tropas en una zona fronteriza con Israel tras la renovación del alto el fuego