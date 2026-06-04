El Dow Jones cierra en un máximo histórico en otra jornada positiva para Wall Street

Un operador trabaja en la sala de la Bolsa de Nueva York en la ciudad de Nueva York, EE. UU., 16 de octubre de 2025. REUTERS/Jeenah Moon

El Dow Jones cerró el jueves en un máximo histórico al subir 875 puntos —un 1,73%— hasta los 51.562,16 puntos, impulsado por los valores bancarios y sanitarios, mientras que el S&P 500 avanzó un 0,41% hasta los 7.584,82 puntos en su décima ganancia en los últimos 11 días. El Nasdaq, en cambio, retrocedió un 0,07% hasta los 26.834,26 puntos, lastrado por la caída de las acciones del sector de semiconductores.

El fabricante de chips Broadcom se desplomó un 12,6% pese a que sus ganancias y sus ingresos superaron las previsiones de los analistas. El director ejecutivo Hock Tan informó de que los ingresos por semiconductores de inteligencia artificial más que se duplicaron hasta los USD 10.800 millones durante el trimestre, con una previsión de crecimiento superior al 200% para el trimestre en curso. Los inversores, no obstante, esperaban más de una acción que acumulaba una revalorización del 38,5% en lo que va de año.

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Otras compañías vinculadas a la inteligencia artificial también cedieron terreno. Micron Technology —la última empresa en superar el billón de dólares en capitalización bursátil gracias al auge de la IA— retrocedió un 7,7%. CrowdStrike Holdings bajó un 3,8% a pesar de que sus resultados trimestrales superaron las expectativas, aunque por un margen más estrecho de lo habitual según los analistas.

“Prácticamente la única mancha en el mercado en este momento es Broadcom, y creo que los inversores están comprando en la caída”, señaló Paul Nolte, asesor patrimonial sénior y estratega de mercado de Murphy & Sylvest. Nolte agregó que los inversores aún no han resuelto la pregunta de fondo: “¿Son legítimas estas valoraciones?”

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Los operadores trabajan en la sala de negociación de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. 27 de mayo de 2026. REUTERS/Jeenah Moon

La banca compensó con creces las pérdidas tecnológicas. Goldman Sachs avanzó un 5%, Fifth Third Bancorp un 4,7% y U.S. Bancorp un 4,4%. El índice Russell 2000, que agrupa a las empresas de menor capitalización de Estados Unidos, subió un 1,4%, beneficiado por la caída del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que pasó del 4,49% al 4,47%.

Fuera del sector tecnológico, PVH Corp., propietaria de las marcas Calvin Klein y Tommy Hilfiger, se hundió un 20,2% pese a superar los objetivos de ventas y ganancias del primer trimestre. El director ejecutivo Stefan Larsson advirtió que la compañía siente “los efectos prolongados del conflicto en Oriente Medio”, que presiona a sus clientes en la región.

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El precio del crudo Brent bajó un 2,8% hasta los USD 95,03 por barril, lo que alivió las presiones inflacionarias y dio impulso a los índices. La expectativa en Wall Street apunta a que Estados Unidos e Irán alcanzarán un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz al tráfico de petroleros, lo que mejoraría el suministro mundial de crudo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles una medida para impedir que el presidente Donald Trump prosiga la guerra contra Irán. Un acuerdo de alto el fuego mediado por Washington entre Israel y el Líbano reforzó el optimismo, aunque Hezbolá rechazó la tregua y declaró que no retiraría sus tropas del territorio libanés.

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“¿Cuántos acuerdos hemos tenido? Siempre está a la vuelta de la esquina, una esquina a la que aún no hemos llegado”, apuntó Nolte.

Los informes económicos publicados durante la jornada ofrecieron señales contradictorias: el número de trabajadores estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó levemente la semana pasada, lo que podría apuntar a una moderación del mercado laboral. En los mercados internacionales, los índices europeos cerraron al alza, mientras que Asia registró pérdidas generalizadas: el Kospi de Corea del Sur cayó un 1,8%, el Hang Seng de Hong Kong un 1,5% y el Nikkei 225 de Japón un 1,4%.

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