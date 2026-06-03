Steve Hilton y Xavier Becerra lideran las primarias abiertas para gobernador de California

Steve Hilton y Xavier Becerra lideran las primarias abiertas en California con una estrecha diferencia de votos (Reuters)

Los primeros resultados de las primarias abiertas en California muestran que Steve Hilton y Xavier Becerra lideran la contienda para ocupar el cargo de gobernador. Con el 76,1% de los distritos electorales contabilizados, Hilton suma el 26,9% de los votos y Becerra el 25,7%, según datos oficiales citados por la agencia de noticias Reuters.

Ambos superan más de un millón de votos y encabezan la carrera para la elección general del 3 de noviembre. El sistema de primarias abierto en California permite que los dos candidatos con más votos, sin importar el partido, pasen a la siguiente ronda.

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El candidato demócrata Xavier Becerra habla en la noche de las elecciones primarias para gobernador de California de 2026 en su fiesta para seguir los resultados electorales, en Los Ángeles, California, EE. UU., 2 de junio de 2026 REUTERS/Aude Guerrucci

De mantenerse la tendencia, la elección general enfrentará a un republicano y un demócrata en una disputa directa por la gobernación de California.

En la jornada electoral del martes, Hilton, un ex presentador de Fox News nacido en Gran Bretaña y nacionalizado estadounidense, encabezó la votación.

El candidato republicano a gobernador de California, Steve Hilton, durante su fiesta de seguimiento de campaña en Huntington Beach, California, EE. UU. el 2 de junio de 2026 REUTERS/Mike Blake

Becerra, ex secretario de Salud y Servicios Humanos y ex fiscal general del estado, ocupó el segundo lugar. Ambos dejaron atrás a una lista de candidatos en la que el multimillonario demócrata Tom Steyer quedó tercero con el 19,8% de los votos, a unos 260.000 sufragios de distancia.

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Durante un discurso ante cientos de seguidores en el centro de Los Ángeles, Becerra dijo: “Un paso más cerca de que el hijo de esos inmigrantes trabajadores, María y Manuel Becerra, se convierta en el próximo gobernador del gran estado de California”. El ex secretario subrayó que aún quedan votos por contar, pero expresó optimismo de cara a noviembre.

El mensaje de Xavier Becerra: “Se puede”

En la central de campaña de Becerra, en el centro de Los Ángeles, cientos de asistentes escucharon al candidato recordar su historia familiar, agradecer a su familia y reafirmar su compromiso con la comunidad, según describió Dinorah Pérez, reportera de la televisora local Telemundo 52.

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Entre los presentes había trabajadores, miembros de sindicatos y líderes comunitarios. “El sueño de California aún está vivo esta noche”, afirmó, mezclando palabras en español y haciendo eco de una consigna repetida por los presentes: “¡Se puede!”.

Xavier Becerra, ex secretario de Salud, suma el apoyo de comunidades latinas al aspirar a ser el primer gobernador latino de California REUTERS/Aude Guerrucci

El candidato demócrata insistió en que la lucha continúa y que no dará nada por sentado, aunque sostuvo que el camino hacia noviembre parece favorable. Entre aplausos, agradeció a su familia, a los trabajadores y a los líderes sindicales y comunitarios que lo acompañaron.

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Dolores Huerta, reconocida activista, expresó su confianza en Becerra como símbolo de la comunidad latina: “Sabemos que va a ser el primer latino que va a salir como gobernador de California y yo creo que nos va a dar muchas esperanzas porque sabemos que nuestra comunidad está— ha estado bajo ataque”.

Quiénes son los principales candidatos y cuál es el contexto

Hilton obtuvo el respaldo del expresidente Donald Trump y centró su campaña en criticar la gestión demócrata en temas como personas sin hogar y regulaciones estatales.

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En su discurso tras los primeros resultados, afirmó: “California, ¡qué honor tan increíble! Es la primera vez que me postulo para un cargo público y más de un millón de personas se levantan y votan por mí esta vez con un acento gracioso”, según Reuters.

Steve Hilton, respaldado por Donald Trump, basa su campaña en la crítica a la gestión demócrata sobre personas sin hogar y regulaciones estatales REUTERS/Mike Blake

Becerra, por su parte, tiene trayectoria política y sería el primer gobernador latino electo en un estado donde el 40% de la población pertenece a esa comunidad. Su candidatura es vista por sectores de familias trabajadoras e inmigrantes como una opción de representación.

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Hilton, mientras tanto, celebró junto a sus seguidores y alentó el cambio político en el estado. Al comparar su situación con la de Arnold Schwarzenegger, otro inmigrante que llegó a ser gobernador, subrayó el valor de su historia personal y el apoyo recibido por los votantes.

Por qué es relevante esta elección y qué desafíos enfrenta el próximo gobernador

El nuevo gobernador de California reemplazará a Gavin Newsom y asumirá responsabilidades sobre una economía que alcanza los USD 4.000 millones, una de las más grandes del mundo, según Reuters. El próximo mandatario deberá abordar desafíos en materia de acceso al agua, costo de la vida y personas sin hogar, problemas que marcan la agenda pública y preocupan a los electores.

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El próximo gobernador de California deberá gestionar desafíos importantes como acceso al agua, asequibilidad y crisis de personas sin hogar REUTERS/Aude Guerrucci

La elección también tiene impacto nacional: California cuenta con una delegación numerosa en el Congreso y su política de redistribución de distritos podría influir en el equilibrio de poder a nivel federal.

La competencia en las primarias se vio marcada por la salida del ex favorito Eric Swalwell tras acusaciones de agresión, lo que consolidó el apoyo demócrata en torno a Becerra.

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Qué se espera para la siguiente etapa y cómo afecta a otras carreras locales

Los resultados de las primarias aún no son definitivos, pero marcan el rumbo para la campaña de cara a noviembre. En paralelo, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, lideró la votación para la reelección con el 36,5%, seguida del republicano Spencer Pratt.

Mientras tanto, Becerra y Hilton inician la segunda fase respaldados por una base de votantes. Según palabras del candidato demócrata recogidas por Telemundo 52: “La gente de California ha hablado fuerte y con orgullo”.