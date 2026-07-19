Doce horas de terror en California: dos empleados del Servicio Forestal de Estados Unidos fueron secuestrados y retenidos a punta de pistola

Agentes federales y locales lograron frustrar un secuestro armado que puso en vilo a la comunidad forestal del norte de California (REUTERS/Mike Blake)

Dos empleados del Servicio Forestal de Estados Unidos vivieron una experiencia extrema al quedar privados de la libertad por más de 12 horas en una zona rural del norte de California, cerca de la localidad de Mount Shasta.

El episodio, que involucró una intensa movilización de agencias federales y locales, culminó con la liberación de los trabajadores y la detención de dos sospechosos armados, identificados como padre e hijo.

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La noticia fue reportada inicialmente por CBS News, que detalló que los secuestradores, armados con rifles, cuchillos y supuestas granadas, mantuvieron a sus víctimas atadas en el interior de un tráiler aislado.

La zona boscosa próxima a Gunboot Lake fue escenario de una extensa búsqueda hasta ubicar el lugar donde permanecían cautivos los trabajadores (Google Earth)

El incidente comenzó durante la mañana del jueves, cuando los empleados realizaban tareas de campo rutinarias en el bosque nacional Shasta-Trinity.

Según la cobertura de AP News, los trabajadores fueron sorprendidos y reducidos mientras cumplían funciones estacionales habituales.

El sheriff del condado de Siskiyou, Jeremiah LaRue, explicó que el operativo se activó luego de que funcionarios del Servicio Forestal recibieran el aviso de uno de los sospechosos, Joseph Charles Henrichsen, quien manifestó su intención de hablar con el FBI y advirtió sobre la presencia de armas y municiones en el lugar.

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La coordinación entre distintas agencias permitió ejecutar un rescate sin disparos, en condiciones de difícil acceso y con alto riesgo (ABC10)

Un operativo coordinado en condiciones extremas

La intervención involucró a negociadores, un equipo SWAT, francotiradores, una brigada antibombas y drones para localizar el tráiler donde permanecían los empleados, tal y como confirmó el jefe del Servicio Forestal, Tom Schultz.

El operativo se desarrolló en un entorno de difícil acceso, con caminos angostos y terreno accidentado, lo que complicó la llegada de los equipos de emergencia. El sheriff del condado de Shasta, Michael Johnson, subrayó que la ubicación remota y las condiciones geográficas representaron un desafío adicional para los rescatistas.

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Las negociaciones directas con los captores, Joseph Charles Henrichsen y su hijo adulto Phoenix Henrichsen, comenzaron poco después de las 16:00. Durante casi 10 horas, las autoridades mantuvieron contacto con los secuestradores hasta lograr la liberación de los trabajadores poco antes de las 2:00 del viernes.

Cuarenta minutos después, los sospechosos salieron del tráiler armados con un fusil tipo AR-15 y cuchillos, y afirmaron poseer granadas.

El jefe del Servicio Forestal destacó el profesionalismo de los empleados afectados y aseguró que su bienestar es la principal prioridad (KRCR News Channel 7)

Ambos fueron arrestados sin que se produjeran heridos, hecho que fue calificado por Brian Tosch, agente especial interino a cargo de la oficina del FBI en Sacramento, como un desenlace poco frecuente en situaciones de este tipo.

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“Situaciones de crisis como esta no suelen terminar con todos abandonando el lugar sanos y salvos”, destacó Tosch en declaraciones recogidas por CBS News.

El propio director del FBI, Kash Patel, expresó su reconocimiento al trabajo inmediato y profesional de los equipos de la agencia federal que participaron en el operativo.

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El director del FBI resaltó la rápida reacción de las unidades tácticas y la colaboración entre fuerzas federales y locales en el norte de California (SAUL LOEB/Pool via REUTERS)

Investigación y cargos federales en curso

La investigación continúa para esclarecer las motivaciones detrás del secuestro. Hasta el sábado por la tarde, las autoridades no habían podido confirmar si los Henrichsen eran propietarios o residentes del tráiler donde retuvieron a los empleados, ni se habían presentado cargos formalmente en los registros judiciales en línea, de acuerdo con AP News.

El fiscal federal del distrito este de California, Eric Grant, anunció que los detenidos enfrentarán acusaciones de secuestro de empleados federales, un delito que será tratado en la jurisdicción federal.

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Por el momento, las autoridades no divulgaron un móvil concreto, lo que mantiene abiertas varias líneas de investigación.

Las autoridades federales mantienen abiertas diversas líneas para determinar el motivo del secuestro, mientras los sospechosos enfrentan acusaciones graves ante la justicia (ABC10)

Tom Schultz remarcó que las víctimas no realizaban patrullajes de seguridad, sino trabajo estacional de rutina. “No estaban patrullando allí, solo iban a hacer su trabajo. Era trabajo estacional que hacían de forma regular”, aclaró Schultz ante la prensa.

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Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de Gunboot Lake, dentro del bosque nacional Shasta-Trinity, una región conocida por su difícil acceso y baja densidad de población.

La comunidad local y las autoridades federales expresaron su alivio por la liberación ilesa de los empleados y la resolución pacífica del incidente. El caso sigue bajo investigación, con la expectativa de que los responsables comparezcan ante la justicia en los próximos días.

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