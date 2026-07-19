Mundo

Ucrania respondió a los bombardeos sobre Kiev con ataques contra refinerías rusas y tres petroleros de la “flota fantasma”

Kiev amplió su ofensiva nocturna contra la infraestructura energética rusa con incendios, evacuaciones y acciones paralelas sobre depósitos y buques cisterna

Guardar
Google icon

Zelensky confirmó que Ucrania atacó varias refinerías en el sur de Rusia

Drones ucranianos atacaron en la noche varias refinerías en la región de Stávropol, en el sur de Rusia, como parte de la campaña de Kiev dirigida a infraestructuras energéticas rusas. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, declaró en X que las fuerzas ucranianas lanzaron la ofensiva en respuesta a los recientes bombardeos rusos sobre la capital ucraniana.

El mandatario detalló también que unidades del Servicio de Seguridad de Ucrania (SSU) atacaron tres depósitos de petróleo en Stávropol y que fuerzas armadas ucranianas golpearon otra instalación de combustible en la misma región. Además, se registraron impactos directos en tres petroleros de la llamada “flota fantasma” rusa en el mar Negro, involucrados en eludir sanciones internacionales.

PUBLICIDAD

los impactos en Stávropol causaron incendios y detonaciones de materiales inflamables en instalaciones industriales. (REUTERS/ARCHIVO)
los impactos en Stávropol causaron incendios y detonaciones de materiales inflamables en instalaciones industriales. (REUTERS/ARCHIVO)

Por su parte, el gobernador de Stávropol, Vladímir Vladimírov, informó que los ataques causaron incendios y detonaciones de materiales inflamables en instalaciones industriales de la región, aunque según datos preliminares no se registraron heridos ni muertos. Las autoridades han evacuado a residentes cercanos a las refinerías mientras los bomberos trabajan para extinguir los fuegos.

El canal de Telegram Astra, citando testigos, reportó tres incendios en dos polígonos industriales de la región, que limita con el Cáucaso Norte. El Consorcio del Oleoducto del Caspio (CPC) confirmó ataques contra los buques cisterna ‘Asia’ y ‘Nissos’ en la terminal portuaria de Novorosíisk, sin víctimas ni derrames de crudo. Un comunicado del CPC, recogido por la agencia Interfax, precisó que el incendio provocado por el ataque al ‘Asia’ fue extinguido con apoyo de equipos de emergencia.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Defensa ruso informó que las defensas antiaéreas derribaron 140 drones ucranianos durante la noche en ocho regiones y en Crimea. El Ejército de Ucrania anunció acciones contra petroleros y depósitos en el sur de Rusia, en reacción al ataque masivo lanzado por fuerzas rusas contra Kiev, que dejó, hasta el momento, un muerto y 16 heridos.

El Consorcio del Oleoducto del Caspio confirmó ataques contra los buques cisterna Asia y Nissos en Novorosíisk, sin víctimas ni derrames de crudo. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El Consorcio del Oleoducto del Caspio confirmó ataques contra los buques cisterna Asia y Nissos en Novorosíisk, sin víctimas ni derrames de crudo. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Al menos ocho personas murieron el sábado por un ataque con drones contra dos naves de comercio electrónico en las regiones de Tambov y Moscú, donde se registró el mayor ataque enemigo desde el inicio de la guerra, según el parte militar ruso.

Las fuerzas ucranianas también han informado sobre ataques a trece instalaciones energéticas bajo control ruso, de las cuales ocho están ubicadas en Crimea y cinco en territorios dominados por Rusia en el este y sur de Ucrania.

Las acciones recientes forman parte de la estrategia ucraniana para debilitar la capacidad logística y de abastecimiento de combustible que sostiene la ofensiva rusa, en un contexto de intensificación de los ataques a infraestructuras clave de ambos bandos.

Temas Relacionados

Guerra Rusia-UcraniaAtaque con dronesPetróleoresultado baloto revancha

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Irán volvió a lanzar ataques con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahrein

Ambos países activaron sus defensas aéreas y sonaron sirenas de alarma, mientras Jordania cerró el aeropuerto y el puerto de Áqaba por una amenaza “específica y creíble”

Irán volvió a lanzar ataques con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahrein

El jefe militar iraní amenazó a EEUU con una respuesta “devastadora” tras la octava ofensiva de Washington en Irán

El comandante del cuartel general Khatam al-Anbiya sostuvo que Teherán responderá cualquier nueva acción considerada una agresión contra el país persa y empleará “todo el potencial y la capacidad” para reforzar la cooperación entre los distintos cuerpos militares

El jefe militar iraní amenazó a EEUU con una respuesta “devastadora” tras la octava ofensiva de Washington en Irán

Zelensky afirmó que “Putin no tiene intención de poner fin a la guerra” en Ucrania

El mandatario ucraniano aseguró que Moscú rechazó todas las iniciativas presentadas por Kiev para abrir una vía de negociación y sostuvo que el Kremlin mantiene su disposición a prolongar la invasión iniciada en 2022

Zelensky afirmó que “Putin no tiene intención de poner fin a la guerra” en Ucrania

Donde el alpinismo se juega la vida: las montañas más peligrosas del planeta

En estos destinos extremos, la hostilidad del entorno y la imprevisibilidad del clima ponen a prueba el temple físico y mental de quienes buscan conquistar lo inalcanzable

Donde el alpinismo se juega la vida: las montañas más peligrosas del planeta

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Un ataque iraní contra una central eléctrica y una planta de agua en Kuwait provocó un incendio

Esas instalaciones fueron bombardeadas por segundo día consecutivo en medio de la nueva ola de ataques de Teherán contra países del Golfo

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: Un ataque iraní contra una central eléctrica y una planta de agua en Kuwait provocó un incendio
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sismo de 5.1 en Junin deja 5 fallecidos 21 heridos y más de 300 damnificados, según reporte de Indeci

Sismo de 5.1 en Junin deja 5 fallecidos 21 heridos y más de 300 damnificados, según reporte de Indeci

Última hora de los incendios en España, en directo | El fuego de La Mierla arrasa 13.000 hectáreas en Guadalajara con 21 poblaciones evacuadas

Así negoció El Chapo con El Mencho para liberar a Los Chapitos tras ser secuestrados

Pumas cae 3-0 goleado ante Pachuca en el debut del Apertura 2026: Esteban “Tano” Solari termina expulsado

España - Argentina, final del Mundial 2026, en directo | Horario, alineación y última hora de ‘La Roja’ en Nueva York antes del partido

INFOBAE AMÉRICA

Irán volvió a lanzar ataques con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahrein

Irán volvió a lanzar ataques con drones y misiles contra objetivos en Kuwait y Bahrein

¿En qué va la guerra de Irán? Ya hay una novedad: el conflicto futuro es Israel vs Turquía

El jefe militar iraní amenazó a EEUU con una respuesta “devastadora” tras la octava ofensiva de Washington en Irán

Zelensky afirmó que “Putin no tiene intención de poner fin a la guerra” en Ucrania

Los chilenos comenzaron con la reparación de los daños provocados por el violento temporal: aún hay 350.000 hogares sin luz

ENTRETENIMIENTO

“Empecé a tener momentos de vergüenza por ser gay”: Adam Lambert recordó el lado más duro de la fama

“Empecé a tener momentos de vergüenza por ser gay”: Adam Lambert recordó el lado más duro de la fama

“No puedo escuchar música”: Huey Lewis contó cómo la sordera cambió por completo su vida

Millie Bobby Brown habló de la adopción y explicó por qué mantiene a su hija lejos de la exposición pública

Elaine Paige regresó a la música y explicó por qué cree que los musicales perdieron sus grandes canciones

Los 10 kdramas más vistos en Netflix en lo que va del 2026