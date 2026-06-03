Nueva York lanza campaña por los derechos trans ante el aumento de denuncias por discriminación

Los casos de discriminación por identidad de género en Nueva York crecieron del 5% al 20% del total en solo cinco años fiscales (REUTERS/Kylie Cooper).

El alcalde Zohran Mamdani y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, en colaboración con la Oficina de Asuntos LGBTQ+ de la Alcaldía y el Departamento de Salud e Higiene Mental, lanzaron la campaña “Trans Rights are Human Rights” (“Los derechos de las personas trans son derechos humanos”) para recordar que la discriminación por identidad o expresión de género es ilegal en la ciudad.

La iniciativa se lanzó en un momento en que las denuncias por este motivo crecieron del 5% del total en el año fiscal 2020 a casi 20% en el año fiscal 2025, su nivel más alto de los últimos cinco años.

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Para reflejar las experiencias de los neoyorquinos transgénero y no conformes con el género, la Comisión de Derechos Humanos trabajó con el artista trans Dez Stavracos para desarrollar las piezas que se desplegarán durante el Mes del Orgullo en avisos impresos, transporte público y quioscos LinkNYC en toda la ciudad.

Mensaje del alcalde y funcionarios ante los ataques contra las personas trans

En el comunicado oficial de la Alcaldía, Mamdani afirmó: “En un momento en que el gobierno federal está fomentando los ataques contra las personas trans en todo el país, la ciudad de Nueva York deja algo claro: protegeremos sus derechos, defenderemos su humanidad y los apoyaremos sin dudarlo. Cada neoyorquino trans y de género no binario deben saber que la ley está de su lado”.

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Christine Clarke, comisionada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York, aseveró: “Los ataques del gobierno federal contra las personas transgénero y no conformes con el género en Nueva York no se limitan al ámbito federal; pueden influir en cómo se trata a las personas en materia de vivienda, trabajo y espacios públicos en toda nuestra ciudad”.

En la misma línea, El Dr. Alister Martin, comisionado del Departamento de Salud e Higiene Mental de la Ciudad de Nueva York, expresó: “Todos los neoyorquinos tienen derecho a un trato justo e imparcial, independientemente de su identidad de género. El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York se enorgullece de apoyar el acceso a una atención médica inclusiva”.

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Por su parte, Taylor Brown, directora de la Oficina de Asuntos LGBTQIA+ de la Alcaldía, declaró: “Las personas LGBTQ+ de Nueva York son y siempre han sido parte esencial de nuestra ciudad. Esta campaña es un recordatorio de que nuestra ciudad los apoya, que sus derechos bajo la ley son innegables e innegociables, y que todo neoyorquino merece inherentemente una vida libre de discriminación”.

Las piezas creadas por el artista trans Dez Stavracos visibilizan las experiencias de personas trans y no binarias durante el Mes del Orgullo (Alcaldía de Nueva York).

La ley de la ciudad prohíbe la discriminación en vivienda, empleo y espacios públicos

La Ley de Derechos Humanos de Nueva York prohíbe discriminar por identidad o expresión de género en el trabajo, la escuela, la vivienda y espacios públicos como restaurantes, cines o parques. También sanciona las represalias, el acoso discriminatorio y los perfiles basados en prejuicios por parte de las fuerzas del orden.

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La discriminación puede manifestarse de distintas maneras. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York citó ejemplos como la negativa de un médico a brindar terapia hormonal a una mujer trans mientras ofrece tratamientos hormonales similares a mujeres cisgénero para la menopausia, o el rechazo de acceso a un establecimiento bailable porque la apariencia de una mujer trans no coincide con la “M” de su documento de identidad.

La Comisión también considera discriminatorio que una empresa exija uniformes por género y niegue opciones de vestimenta a empleados no binarios, o que un propietario rechace a una persona intersexual con comentarios despectivos sobre si es una “mujer de verdad”.

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Quienes sufran discriminación pueden comunicarse al (212) 416-0197 o presentar una denuncia mediante un formulario en línea. Según la agencia, la denuncia puede hacerse de forma anónima y el organismo no preguntará por el estatus migratorio de la persona denunciante.