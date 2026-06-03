Cómo llegar a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Atlanta: rutas de MARTA, lugares de estacionamiento y consejos para los aficionados

El transporte MARTA en Atlanta operará cada cinco minutos durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para facilitar el acceso al estadio

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a Atlanta promete movilizar a unos 300.000 turistas en el centro de la ciudad, donde se disputarán ocho partidos entre el 15 de junio y el 15 de julio. Ante este escenario, las autoridades locales y los responsables de transporte han desarrollado un plan integral para facilitar el acceso al estadio y garantizar una experiencia fluida a los aficionados, centrándose especialmente en el uso del transporte público, la gestión del estacionamiento y la accesibilidad.

El transporte en MARTA se presenta como la opción más eficiente y recomendada para asistir a los partidos. Las autoridades aconsejan dejar el coche en casa y optar por este sistema de trenes, que conecta directamente con el estadio de Atlanta. Durante los días de partido, los trenes de MARTA operarán con una frecuencia de cinco minutos desde el inicio del servicio hasta las 22:30, permitiendo que los aficionados lleguen y regresen sin demoras significativas. Los usuarios deben dirigirse a una de las tres estaciones más cercanas al estadio: SEC District, Vine City o Five Points. Una vez allí, solo deben seguir la señalización específica y a los Embajadores de Tránsito, fácilmente identificables por sus camisetas blancas de fútbol con la marca MARTA, quienes los guiarán hasta el estadio y las áreas destinadas a los aficionados.

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El billete sencillo para viajar en MARTA tiene un costo de USD 2,50 y puede adquirirse mediante la tradicional tarjeta Breeze, disponible en todas las estaciones, o a través de tarjeta de crédito y monedero electrónico gracias al nuevo sistema de tarifas Better Breeze. Para los coleccionistas y aficionados, se han lanzado tarjetas Breeze de edición limitada conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA, que estarán disponibles hasta agotar existencias. Además, quienes se desplacen desde fuera de la ciudad pueden aprovechar el estacionamiento gratuito ofrecido en 23 estaciones de metro de MARTA, además de opciones de estacionamiento de pago para largas estadías.

Los aficionados cuentan con 23 estaciones de MARTA con estacionamiento gratuito y opciones de pago para largas estadías durante el torneo

El acceso en coche particular al estadio será restringido durante los partidos, por lo que se recomienda especialmente el uso del transporte público. Sin embargo, para quienes decidan conducir, existen alternativas de estacionamiento y zonas habilitadas para servicios de transporte compartido. Uber y Lyft no podrán recoger ni dejar pasajeros directamente en el estadio, el Georgia World Congress Center ni en el Fan Festival de la FIFA durante los días de partido. En cambio, se han dispuesto zonas especiales para recogidas y descensos en el centro de la ciudad, coordinadas conjuntamente con ambas plataformas, lo que facilita el acceso sin saturar las inmediaciones del recinto deportivo.

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Para los visitantes que requieren opciones de accesibilidad, el estadio de Atlanta ha dispuesto una serie de facilidades. El estacionamiento accesible se asigna por orden de llegada y se recomienda utilizar los aparcamientos Red Deck y Orange Deck. Además, hay un servicio gratuito de transporte adaptado para personas con discapacidad que conecta los estacionamientos Blue y Yellow con el estadio en los eventos principales. En la Northside Drive, entre el puente peatonal y la entrada de Home Depot Backyard, se ubica una zona específica para dejar y recoger pasajeros con necesidades especiales, con acceso directo a la Puerta 1, donde el Servicio de Atención al Cliente puede asistir a los aficionados en silla de ruedas, gestionar reubicaciones de asientos y ofrecer recursos de apoyo sensorial y movilidad. También limusinas y autobuses pueden emplear esta zona para la llegada y salida de grupos con requerimientos especiales.

La movilidad dentro del centro de Atlanta y los servicios complementarios han sido reforzados para la ocasión. Para quienes se desplacen al Festival de Aficionados de la FIFA o deseen explorar la ciudad, está disponible ATL SPOKE, un servicio de transporte autónomo gratuito que conecta la estación West End con el Atlanta Beltline. Asimismo, Atlanta amplía su sistema de quioscos digitales IKE Smart City: ya funcionan 141 de los 220 previstos, con información en tiempo real y ayuda para la orientación, facilitando el recorrido entre los principales pasillos y zonas de alta concurrencia.

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El estadio de Atlanta restringirá el acceso en coche particular, priorizando el transporte público y zonas designadas para Uber y Lyft alejadas del recinto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los consejos prácticos para residentes y visitantes, las autoridades recomiendan planificar con anticipación y consultar el estado del tráfico antes de salir. Salir antes o después de las horas de mayor afluencia, especialmente cerca del estadio, puede ayudar a evitar retrasos. Se aconseja también a los empleadores promover el teletrabajo flexible durante los días de partido. Los desplazamientos de los equipos entre Buckhead, el centro y las sedes de entrenamiento, así como las escoltas policiales VIP, pueden provocar interrupciones imprevistas en el tráfico. Además, el uso de bicicletas o patinetes eléctricos constituye una alternativa eficaz para quienes asistan al Fan Festival, los partidos o los eventos públicos, dado que el estacionamiento será limitado.

Para mantenerse informado y planificar el desplazamiento, Georgia Commute Options ha habilitado una página web específica con recomendaciones, orientación y actualizaciones en tiempo real para los días de partido. Los interesados pueden consultar todos los recursos y novedades en gacommuteoptions.com/world-cup.

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