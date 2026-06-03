Estados Unidos

Cómo llegar a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA en Atlanta: rutas de MARTA, lugares de estacionamiento y consejos para los aficionados

La red ferroviaria aumentará su frecuencia a cinco minutos durante las jornadas de juego, con tres paradas próximas al estadio y personal de orientación, ante la previsión de 300.000 visitantes en el centro

Guardar
El transporte MARTA en Atlanta operará cada cinco minutos durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para facilitar el acceso al estadio
El transporte MARTA en Atlanta operará cada cinco minutos durante los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para facilitar el acceso al estadio

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a Atlanta promete movilizar a unos 300.000 turistas en el centro de la ciudad, donde se disputarán ocho partidos entre el 15 de junio y el 15 de julio. Ante este escenario, las autoridades locales y los responsables de transporte han desarrollado un plan integral para facilitar el acceso al estadio y garantizar una experiencia fluida a los aficionados, centrándose especialmente en el uso del transporte público, la gestión del estacionamiento y la accesibilidad.

El transporte en MARTA se presenta como la opción más eficiente y recomendada para asistir a los partidos. Las autoridades aconsejan dejar el coche en casa y optar por este sistema de trenes, que conecta directamente con el estadio de Atlanta. Durante los días de partido, los trenes de MARTA operarán con una frecuencia de cinco minutos desde el inicio del servicio hasta las 22:30, permitiendo que los aficionados lleguen y regresen sin demoras significativas. Los usuarios deben dirigirse a una de las tres estaciones más cercanas al estadio: SEC District, Vine City o Five Points. Una vez allí, solo deben seguir la señalización específica y a los Embajadores de Tránsito, fácilmente identificables por sus camisetas blancas de fútbol con la marca MARTA, quienes los guiarán hasta el estadio y las áreas destinadas a los aficionados.

PUBLICIDAD

El billete sencillo para viajar en MARTA tiene un costo de USD 2,50 y puede adquirirse mediante la tradicional tarjeta Breeze, disponible en todas las estaciones, o a través de tarjeta de crédito y monedero electrónico gracias al nuevo sistema de tarifas Better Breeze. Para los coleccionistas y aficionados, se han lanzado tarjetas Breeze de edición limitada conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA, que estarán disponibles hasta agotar existencias. Además, quienes se desplacen desde fuera de la ciudad pueden aprovechar el estacionamiento gratuito ofrecido en 23 estaciones de metro de MARTA, además de opciones de estacionamiento de pago para largas estadías.

Vista trasera de varias personas abordando una aeronave azul, con un símbolo de accesibilidad para sillas de ruedas y un aviso de emergencia visible en la puerta
Los aficionados cuentan con 23 estaciones de MARTA con estacionamiento gratuito y opciones de pago para largas estadías durante el torneo

El acceso en coche particular al estadio será restringido durante los partidos, por lo que se recomienda especialmente el uso del transporte público. Sin embargo, para quienes decidan conducir, existen alternativas de estacionamiento y zonas habilitadas para servicios de transporte compartido. Uber y Lyft no podrán recoger ni dejar pasajeros directamente en el estadio, el Georgia World Congress Center ni en el Fan Festival de la FIFA durante los días de partido. En cambio, se han dispuesto zonas especiales para recogidas y descensos en el centro de la ciudad, coordinadas conjuntamente con ambas plataformas, lo que facilita el acceso sin saturar las inmediaciones del recinto deportivo.

PUBLICIDAD

Para los visitantes que requieren opciones de accesibilidad, el estadio de Atlanta ha dispuesto una serie de facilidades. El estacionamiento accesible se asigna por orden de llegada y se recomienda utilizar los aparcamientos Red Deck y Orange Deck. Además, hay un servicio gratuito de transporte adaptado para personas con discapacidad que conecta los estacionamientos Blue y Yellow con el estadio en los eventos principales. En la Northside Drive, entre el puente peatonal y la entrada de Home Depot Backyard, se ubica una zona específica para dejar y recoger pasajeros con necesidades especiales, con acceso directo a la Puerta 1, donde el Servicio de Atención al Cliente puede asistir a los aficionados en silla de ruedas, gestionar reubicaciones de asientos y ofrecer recursos de apoyo sensorial y movilidad. También limusinas y autobuses pueden emplear esta zona para la llegada y salida de grupos con requerimientos especiales.

La movilidad dentro del centro de Atlanta y los servicios complementarios han sido reforzados para la ocasión. Para quienes se desplacen al Festival de Aficionados de la FIFA o deseen explorar la ciudad, está disponible ATL SPOKE, un servicio de transporte autónomo gratuito que conecta la estación West End con el Atlanta Beltline. Asimismo, Atlanta amplía su sistema de quioscos digitales IKE Smart City: ya funcionan 141 de los 220 previstos, con información en tiempo real y ayuda para la orientación, facilitando el recorrido entre los principales pasillos y zonas de alta concurrencia.

Una grúa amarilla remolca un coche sedán negro en una calle urbana. Al fondo se ven edificios, otros coches, árboles y dos mujeres caminando en la acera.
El estadio de Atlanta restringirá el acceso en coche particular, priorizando el transporte público y zonas designadas para Uber y Lyft alejadas del recinto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los consejos prácticos para residentes y visitantes, las autoridades recomiendan planificar con anticipación y consultar el estado del tráfico antes de salir. Salir antes o después de las horas de mayor afluencia, especialmente cerca del estadio, puede ayudar a evitar retrasos. Se aconseja también a los empleadores promover el teletrabajo flexible durante los días de partido. Los desplazamientos de los equipos entre Buckhead, el centro y las sedes de entrenamiento, así como las escoltas policiales VIP, pueden provocar interrupciones imprevistas en el tráfico. Además, el uso de bicicletas o patinetes eléctricos constituye una alternativa eficaz para quienes asistan al Fan Festival, los partidos o los eventos públicos, dado que el estacionamiento será limitado.

Para mantenerse informado y planificar el desplazamiento, Georgia Commute Options ha habilitado una página web específica con recomendaciones, orientación y actualizaciones en tiempo real para los días de partido. Los interesados pueden consultar todos los recursos y novedades en gacommuteoptions.com/world-cup.

Temas Relacionados

Copa Mundial de la FIFAAtlantaMARTATransporteEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre se atrinchera con rehenes en un banco en California y amenaza con detonar una bomba

El operativo comenzó el martes por la tarde en el centro de Bakersfield tras un aviso por explosivos en una sucursal de la firma Chase. Las negociaciones de la policía permanecen activas más de 16 horas después

Un hombre se atrinchera con rehenes en un banco en California y amenaza con detonar una bomba

El Aeropuerto Internacional de Miami reporta un impacto económico de USD 212.000 millones

La terminal aérea de Miami-Dade informó que sus cifras sin precedentes del último año la consolidan como un pilar regional, con alzas en viajeros y mercancías que sostienen el comercio y el turismo

El Aeropuerto Internacional de Miami reporta un impacto económico de USD 212.000 millones

Cuáles son los nuevos requisitos para mantener Medicaid y quiénes quedan exentos

La medida redefine las condiciones para conservar el beneficio y establece alivios para grupos específicos, mientras los estados preparan sistemas de control que podrían incrementar el riesgo de bajas por trámites y demoras

Cuáles son los nuevos requisitos para mantener Medicaid y quiénes quedan exentos

Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar un arma nuclear

En una entrevista emitida el miércoles en el programa Pod Force One, el mandatario de Estados Unidos afirmó que ese compromiso fue transmitido en contactos diplomáticos recientes y lo presentó como un paso para bajar tensiones

Donald Trump dijo que Irán aceptó no desarrollar un arma nuclear

Por qué Donald Trump eligió a Bill Pulte para dirigir la inteligencia nacional

La Casa Blanca apuesta por “Little Trump” para blindar la agenda exterior del Ejecutivo en plena fricción con sectores republicanos, pese a su falta de trayectoria en seguridad y a las dudas expresadas en el Congreso y entre asesores

Por qué Donald Trump eligió a Bill Pulte para dirigir la inteligencia nacional

TECNO

Cómo solucionar el problema en Fortnite para entrar a las partidas tras la última actualización

Cómo solucionar el problema en Fortnite para entrar a las partidas tras la última actualización

Si el internet funciona lento en tu computador quizás no sea el internet: son las herramientas de IA

Summer Game Fest 2026: así será la transmisión en vivo de los principales anuncios para gamers

Pagar por una app para espiar a tu pareja puede salir más caro que un divorcio: caer en una estafa

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

ENTRETENIMIENTO

“Michael Jackson: El veredicto”, todo lo que debes saber sobre la nueva serie documental en Netflix

“Michael Jackson: El veredicto”, todo lo que debes saber sobre la nueva serie documental en Netflix

Actor de “How I Met Your Mother” recibe condena de 32 años tras ser hallado culpable de intento de asesinato y violación

Emma Corrin y Nicholas Galitzine llegan con “Las 100 noches del deseo”, la nueva apuesta del romantasy

De Tiburón a Jurassic Park: Steven Spielberg reveló cómo creó sus escenas más recordadas y cuál fue la búsqueda en su nueva ficción

El arrepentimiento de Jamie-Lynn Sigler por revelar un secreto de James Gandolfini: “Fue una traición involuntaria”

MUNDO

Así cambió el tráfico aéreo sobre el Golfo Pérsico ante el ataque de Irán contra el aeropuerto de Kuwait

Así cambió el tráfico aéreo sobre el Golfo Pérsico ante el ataque de Irán contra el aeropuerto de Kuwait

Las 10 personas más ricas del mundo en junio de 2026, según Forbes

Ucrania atacó la terminal petrolera de San Petersburgo, una de las principales instalaciones energéticas de Rusia

EEUU anunció nuevas sanciones contra los grupos rebeldes M23 y FDLR por la violencia étnica y las amenazas a la estabilidad de Congo

Finlandia desmanteló un programa que afectó los recursos de Rusia y confiscó más de 3,5 millones de euros