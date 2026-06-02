Estados Unidos

Denuncian palizas y negligencia médica en el mayor centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos

Una demanda colectiva presentada ante un tribunal federal en Texas sostiene que en esa instalación hubo al menos tres muertes en menos de un año y 49 infracciones detectadas por una inspección ordenada por el Congreso

Guardar
Varias mujeres protestan frente a una valla de tela metálica con alambre de púas, algunas sosteniendo banderas de EE. UU. y un cartel que dice "Human Rights, Not Detention"
Organizaciones como la ACLU y Human Rights Watch piden al Tribunal del Oeste de Texas orden judicial para mejorar las condiciones del campamento de migrantes, que alberga a más de 2.700 personas (Reuters)

Al menos tres muertes en menos de un año y denuncias por violencia y negligencia médica han puesto en el centro del debate al Campamento East Montana, el mayor centro de detención de inmigrantes de Estados Unidos, ubicado en El Paso, Texas.

Una demanda colectiva presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), la organización de derechos humanos Human Rights Watch y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas acusa al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de vulneraciones a los derechos humanos en esas instalaciones, según informó la agencia Reuters.

PUBLICIDAD

La denuncia, presentada ante el Tribunal de Distrito del Oeste de Texas, expone palizas propinadas por guardias, condiciones insalubres, atención médica deficiente y el uso frecuente del aislamiento. Las organizaciones solicitan al tribunal que se ordenen mejoras inmediatas en las condiciones del centro, donde actualmente permanecen más de 2.700 personas detenidas.

Por qué las organizaciones presentan la demanda

La acción legal surge después de que una inspección ordenada por el Congreso en febrero detectara 49 violaciones de las normas de detención, incluidas 11 relacionadas con el uso de la fuerza y cinco con la atención médica. Los demandantes sostienen que los detenidos enfrentan exposición a enfermedades como sarampión y tuberculosis, además de maltratos físicos y psicológicos, de acuerdo a Reuters.

PUBLICIDAD

Kyle Virgien, abogado del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU, afirmó en declaraciones recogidas por la agencia de noticias: “Presentamos esta demanda para garantizar que ningún otro ser humano tenga que soportar este trato inhumano”.

Vista aérea de un extenso complejo con numerosas carpas blancas, edificios prefabricados y vehículos en una zona desértica árida
Una inspección del Congreso en febrero detectó 49 violaciones a las normas de detención en el centro de ICE, incluyendo uso excesivo de la fuerza y deficiencias médicas (Reuters)

El centro opera en la base militar de Fort Bliss, como parte de la estrategia de detenciones masivas impulsada durante la presidencia de Donald Trump. Desde su apertura, se han registrado denuncias persistentes sobre el trato que reciben los migrantes bajo custodia.

Respuesta de ICE y del Departamento de Seguridad Nacional

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional negó rotundamente las acusaciones, y aseguró a Reuters que “ningún detenido estaba siendo golpeado, maltratado ni se le negaba atención médica en el campamento”. Además, indicó que hasta el 12 de marzo no se habían registrado casos de sarampión en el campamento, ni un aumento repentino de muertes bajo custodia del ICE en la administración Trump.

Por su parte, el portavoz del ICE defendió los procedimientos de la agencia: “ICE se toma muy en serio la salud y la seguridad de todas las personas detenidas bajo nuestra custodia”, y afirmó que sus estándares de detención superan a los de la mayoría de las prisiones estadounidenses.

Qué relatan los migrantes detenidos

La denuncia recoge testimonios de personas actualmente privadas de libertad en el centro. Erik Iván Rodríguez, inmigrante venezolano, relató que funcionarios intentaron obligarlo a firmar documentos de deportación mediante violencia física.

Gerald Akari Angye, originario de Camerún, también declaró haber sido golpeado por los guardias, según la información de Reuters.

Autobús blanco con ventanas oscuras y matrícula AP-205, estacionado en un terreno pedregoso con arbustos bajos y un cielo nublado de fondo
El fallecimiento de Geraldo Lunas Campos, inmigrante cubano, fue calificado como homicidio por asfixia, aunque ICE atribuyó inicialmente su muerte a otras causas (Reuters)

Uno de los episodios corresponde a la muerte de Geraldo Lunas Campos, inmigrante cubano, ocurrida el 3 de enero. Los médicos forenses de El Paso calificaron el fallecimiento como homicidio por asfixia debido a la compresión del cuello y el torso.

En un principio, las autoridades migratorias atribuyeron su muerte a una emergencia médica y luego a un intento de suicidio, pero la demanda sostiene que fue golpeado hasta la muerte tras pedir su medicación para el asma, según documentos citados por la agencia de noticias.

Un cuarto hombre falleció poco después de ser liberado del centro, donde, según la denuncia, se le habría negado tratamiento de quimioterapia para el cáncer.

Qué busca la demanda y cuál es el contexto

La demanda intenta que el tribunal ordene mejoras inmediatas en las condiciones del campamento, que se garantice el acceso a atención médica adecuada y se prohíba el uso indiscriminado del aislamiento y la fuerza. Además, exige la creación de mecanismos de supervisión independientes para evitar nuevas muertes y abusos.

Durante 2025, las muertes bajo custodia de inmigrantes alcanzaron el nivel más alto en veinte años, una cifra que las organizaciones demandantes atribuyen al aumento de detenciones y las políticas de deportación vigentes, detalla Reuters.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasEstados UnidosTexasICEDerechos humanosCentro de DetenciónEl PasoDetención

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así fue el viaje en bicicleta de tres argentinos rumbo a la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos

Una aventura única combina pasión por el fútbol, desafíos y encuentros inolvidables mientras los amigos siguen el sueño de llegar junto a la Selección Argentina

Así fue el viaje en bicicleta de tres argentinos rumbo a la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos

Carl’s Jr. cerrará 10 locales y venderá otros 49 en California: por qué la cadena enfrenta una crisis histórica

Presentaciones judiciales señalan falta de liquidez para cubrir sueldos, alquileres e insumos, en un contexto de menor demanda, costos laborales más altos y competencia intensa en comida rápida

Carl’s Jr. cerrará 10 locales y venderá otros 49 en California: por qué la cadena enfrenta una crisis histórica

Burger King relanza en EE.UU. un clásico que sus fans esperaron 15 años

Crown Nuggets regresan tras su última aparición en 2011 y se integran a una campaña retro que busca impulsar visitas a los restaurantes con una edición limitada orientada a familias

Burger King relanza en EE.UU. un clásico que sus fans esperaron 15 años

Cuánto sale asistir a la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos

De Miami a Nueva Jersey, los aficionados se sorprenden por los altos gastos de hoteles y boletos, incluso antes de conocer a todos los equipos

Cuánto sale asistir a la Copa FIFA Mundial 2026 en Estados Unidos

Anthropic activa el camino a Wall Street y el mercado pone la lupa sobre Claude

La firma de inteligencia artificial presentó en confidencialidad un registro preliminar ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, un paso que le permite avanzar cuando el regulador termine su revisión y el contexto sea favorable

Anthropic activa el camino a Wall Street y el mercado pone la lupa sobre Claude

TECNO

Por qué renacieron las tecnológicas “zombie”: fueron marcas emblemáticas, pasaron de moda y ahora sus acciones saltan casi 300%

Por qué renacieron las tecnológicas “zombie”: fueron marcas emblemáticas, pasaron de moda y ahora sus acciones saltan casi 300%

Si tu iPhone no encendía al conectarlo, Apple ya tiene una solución

¿Falsa amistad? El peligro oculto de ChatGPT para los niños que desata demanda histórica

¿Messi y James juntos? Así se vería el 10 argentino jugando con Colombia según la inteligencia artificial

Portátiles a medio cerrar: la extraña costumbre que une a los programadores

ENTRETENIMIENTO

Una nueva oportunidad para Zack Snyder tras sus últimos fracasos: Dirigirá este clásico de culto de ciencia ficción de los años 80

Una nueva oportunidad para Zack Snyder tras sus últimos fracasos: Dirigirá este clásico de culto de ciencia ficción de los años 80

“Cada año que pasé contigo” aterriza en Prime Video con vibra romántica, reencuentros y un reparto de lujo

Spielberg regresa con “El Día de la Revelación”: científicos, secretos y la batalla entre desinformación global y verdad oficial

“La exigencia física fue vital en mis primeros años”, Brendan Fraser recordó el esfuerzo que implicaron sus papeles de acción

Mick Jagger habló del regreso de The Rolling Stones: “Me encantaría salir de gira, no puedo esperar”

MUNDO

La violencia sexual sistemática de Hamas: un arma diseñada para desintegrar tejido social y familiar en Israel

La violencia sexual sistemática de Hamas: un arma diseñada para desintegrar tejido social y familiar en Israel

Tras los bombardeos rusos, Volodimir Zelensky afirmó que Europa “necesita su propia defensa antibalística” para terminar la guerra

Continúa la incertidumbre en Medio Oriente: Israel y Hezbollah mantienen los enfrentamientos pese al alto el fuego anunciado por Trump

Financial Times: Estados Unidos negocia con países europeos una ampliación del despliegue de armas nucleares en la región

Irán amenazó con abandonar las negociaciones para poner fin a la guerra si Israel continúa los ataques contra Hezbollah en Líbano