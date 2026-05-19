Estados Unidos

Miles de vecinos del Bronx consiguieron empleo con la ayuda de un centro local: cómo anotarse

La iniciativa ofrece capacitación gratuita, orientación práctica y apoyo educativo a personas que buscan nuevas oportunidades, con requisitos accesibles y distintas vías de acceso para empezar el proceso

Guardar
Dos mujeres con casco, gafas de seguridad y chalecos reflectantes fluorescentes y naranjas sonríen mientras interactúan en una obra, una sostiene una sierra
Workforce BX provee certificaciones como OSHA y SST, esenciales para empleo en sectores como la construcción, logística y salud, disponibles en inglés y español (Reuters)

La organización Workforce BX en Hunts Point colocó a entre 5.000 y 6.000 residentes del Bronx en distintos empleos durante los últimos años. El centro, ubicado en el sur del distrito, ofrece preparación gratuita para el examen GED y capacitación laboral a adultos y jóvenes, según informó el director Miguel Calderon a Bronx News 12.

Rebecca Rivera, una de las beneficiarias, comenzó a estudiar allí para obtener su título secundario y ya considera seguir una carrera universitaria. “Me sentí bienvenida desde el primer día”, contó al canal local y destacó el acompañamiento que recibió en cada etapa del proceso.

PUBLICIDAD

Quiénes pueden acceder y qué ofrece Workforce BX

Workforce BX orienta su labor a adultos y jóvenes mayores de 18 años que buscan empleo formal o desean retomar sus estudios. El centro ofrece cursos de preparación para el GED, talleres de habilidades laborales y clases de inglés dirigidas a quienes no dominan el idioma.

Además, colabora con organizaciones comunitarias locales como Casita Maria, The Point y The Hope Program para conectar a los vecinos con oportunidades laborales en empresas del área. Los participantes reciben apoyo integral, que abarca desde la elaboración de currículum y simulacros de entrevistas hasta capacitación técnica certificada.

PUBLICIDAD

El programa suma cursos de seguridad laboral, como las certificaciones OSHA 30 horas y SST 10 horas, esenciales para quienes desean ingresar a los sectores de construcción, logística y salud.

Esta formación se ofrece tanto en inglés como en español.

Cómo inscribirse y acceder al servicio

Cualquier residente del Bronx puede sumarse fácilmente a los programas de Workforce BX siguiendo estos pasos:

  • Dirigirse personalmente a la sede de Workforce BX en 854 Hunts Point Avenue.
  • Contactar por teléfono o correo electrónico con los encargados de las áreas educativa, laboral o de asesoría para pequeñas empresas.
  • No se requiere experiencia previa ni un nivel mínimo de ingresos para la mayoría de los servicios.
  • Algunos cursos técnicos piden ser mayor de 18 años y presentar documentación básica.
  • El centro dispone de horarios ampliados para quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares.

Toda la información sobre servicios, requisitos y formas de inscripción se encuentra en la web oficial de la Corporación de Desarrollo Económico de Greater Hunts Point (GHEDPC).

Cómo se financia y quién lo gestiona

El crecimiento de Workforce BX se debe, en parte, a una subvención otorgada por la agencia municipal de desarrollo Economic Development Corporation de Nueva York que permitió ampliar la red de colaboradores y servicios.

Logotipo de WorkForce BX. El texto "WorkForce" es azul y "BX" es azul con la barra de la "X" en amarillo. Una flecha azul asciende desde la "X"
Workforce BX en Hunts Point facilita el acceso a empleo y educación a miles de residentes del Bronx, fortaleciendo la inserción laboral local (GHEDPC)

La organización forma parte de la Greater Hunts Point Economic Development Corporation (organización de desarrollo económico local) y mantiene una alianza directa con Urban Health Plan, institución que respalda la gestión operativa y la integración de servicios de salud y bienestar para los usuarios.

La sede de Workforce BX está ubicada en 854 Hunts Point Avenue, a pocos minutos de estaciones clave del metro y líneas locales de autobús, lo que facilita el acceso a residentes de la zona sur del Bronx.

Asesoría empresarial y apoyo a minorías

Workforce BX no se limita al apoyo para quienes buscan empleo. El centro ofrece asistencia técnica a pequeños negocios y gestiona el proceso de certificación MWBE (Minority and Women-Owned Business Enterprise, es decir, empresas de propiedad minoritaria y femenina), requisito necesario para que empresas de mujeres y minorías puedan contratar con el Gobierno del Estado y la Ciudad de Nueva York.

Para acceder a este beneficio, los negocios deben operar legalmente en el estado y cumplir con criterios de propiedad y presencia en la ciudad.

La organización asesora en la formación de empresas, obtención de financiamiento y cumplimiento de requisitos legales, facilitando la expansión de estos emprendimientos en el mercado local. Jerry Perez, especialista en MWBE, coordina este servicio, de acuerdo con la información del portal oficial del programa.

Resultados y testimonios en la comunidad

El impacto de Workforce BX se evidencia en numerosos casos como el de Rivera. Para muchas personas, la oportunidad de estudiar y prepararse para nuevos empleos significa una transformación en su trayectoria personal, según testimonios recogidos por Bronx News 12.

Vista aérea de un paisaje urbano denso con numerosos rascacielos y edificios de apartamentos, vegetación y un tren elevado, bajo un cielo parcialmente nublado
Los interesados en servicios de Workforce BX pueden inscribirse presencialmente o por internet, sin requisitos de ingresos y con horarios flexibles adaptados a la comunidad del Bronx (Google Maps)

Los datos aportados por Miguel Calderon reflejan que la inserción laboral abarca sectores como transporte, salud, almacenes y oficinas, lo cual genera una red de empleo local que fortalece la comunidad en Hunts Point.

“Ahora tengo tiempo para mí y todo el apoyo para avanzar”, señaló Rivera, quien antes centraba sus jornadas en la crianza y trabajos informales.

Relación con programas y políticas oficiales

Workforce BX trabaja de manera conjunta con las autoridades de Nueva York y forma parte de la red de centros de desarrollo laboral que reconoce el Departamento de Trabajo estatal. El Bronx Workforce1 Career Center es otro referente oficial para quienes buscan empleo o capacitación laboral en el Bronx y deriva usuarios a programas equivalentes a los que ofrece Workforce BX.

También participan en iniciativas públicas como el Summer Youth Employment Program (SYEP), que cada año conecta a jóvenes del Bronx con empleos pagos y experiencias de formación laboral, ampliando las alternativas para quienes comienzan su inserción profesional.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasBronxWorkforce BXEmpleo JuvenilEducación para AdultosEstados Unidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crisis política en la OEA: Estados Unidos exige una investigación contable sobre la gestión del secretario general Albert Ramdin

Un informe de la administración republicana desnuda las presuntas irregularidades cometidas por el funcionario en el foro regional: “Parece más que dispuesto a doblar las reglas para acomodar a su círculo íntimo”, describe el memo interno al que accedió Infobae en exclusiva

Crisis política en la OEA: Estados Unidos exige una investigación contable sobre la gestión del secretario general Albert Ramdin

De Steve Jobs a Shonda Rhimes: cinco discursos de graduación que se convirtieron en referencias sobre vida y éxito

Un repaso de estas ceremonias muestra cómo distintas voces han abordado temas como la perseverancia, el cambio de rumbo y la búsqueda de sentido

De Steve Jobs a Shonda Rhimes: cinco discursos de graduación que se convirtieron en referencias sobre vida y éxito

Lotería Powerball: números ganadores del 18 de mayo de 2026

Como cada lunes, esta lotería estadounidense llevó a cabo su más reciente sorteo millonario

Lotería Powerball: números ganadores del 18 de mayo de 2026

Miami Beach: cuándo será el U.S. Air Force SaluteFest 2026 y qué actividades habrá

Los visitantes experimentarán desde espectáculos de drones y saltos nocturnos hasta un vibrante concierto de Parmalee

Miami Beach: cuándo será el U.S. Air Force SaluteFest 2026 y qué actividades habrá

Estados Unidos restringió el ingreso de viajeros de algunos países por el brote de ébola en África central

El país suspenderá durante 30 días la entrada de no ciudadanos estadounidenses provenientes de zonas afectadas mientras refuerza el rastreo sanitario ante el avance del virus hemorrágico en la República Democrática del Congo

Estados Unidos restringió el ingreso de viajeros de algunos países por el brote de ébola en África central

TECNO

La IA eliminaría millones de empleos: cuáles son y por qué, según la IA de Microsoft

La IA eliminaría millones de empleos: cuáles son y por qué, según la IA de Microsoft

Google lanza una iniciativa gratuita para enseñar IA a millones de docentes: así puedes acceder

La inteligencia artificial predijo cómo será el desenlace de la lucha por el descenso en la Premier League

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este martes 19 de mayo

Llega Summit IA Human Future 2026: la cumbre sobre el futuro de la inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

La ausencia de Barbra Streisand no detiene el homenaje en Cannes

La ausencia de Barbra Streisand no detiene el homenaje en Cannes

Sigourney Weaver cumple su sueño galáctico y se une a la película The Mandalorian & Grogu de Star Wars

Los hermanos Duffer revelaron cómo Stranger Things pasó de ser rechazada 11 veces a convertirse en un fenómeno mundial

A los 57 años, Brendan Fraser prepara su gran regreso a la acción con “La Momia”

Jon Bernthal da detalles sobre Punisher: la última muerte: “Verán a un Frank que incluso le da la espalda a la audiencia”

MUNDO

Así es “Walter”, el robot albañil operado por una sola persona que promete realizar las tareas de varios trabajadores

Así es “Walter”, el robot albañil operado por una sola persona que promete realizar las tareas de varios trabajadores

¿Qué está pasando en el Canal de la Mancha? Descubren sustancias tóxicas que superan todos los límites

Buzos finlandeses recuperaron dos cuerpos de los buzos italianos muertos en una cueva submarina de Maldivas

Cuatro personas murieron y 17 resultaron heridas por un ataque de Rusia con misiles y drones en Ucrania

El Congo elevó a 131 las muertes sospechosas por el brote de ébola en el este del país