Miles de vecinos del Bronx consiguieron empleo con la ayuda de un centro local: cómo anotarse

Workforce BX provee certificaciones como OSHA y SST, esenciales para empleo en sectores como la construcción, logística y salud, disponibles en inglés y español (Reuters)

La organización Workforce BX en Hunts Point colocó a entre 5.000 y 6.000 residentes del Bronx en distintos empleos durante los últimos años. El centro, ubicado en el sur del distrito, ofrece preparación gratuita para el examen GED y capacitación laboral a adultos y jóvenes, según informó el director Miguel Calderon a Bronx News 12.

Rebecca Rivera, una de las beneficiarias, comenzó a estudiar allí para obtener su título secundario y ya considera seguir una carrera universitaria. “Me sentí bienvenida desde el primer día”, contó al canal local y destacó el acompañamiento que recibió en cada etapa del proceso.

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Quiénes pueden acceder y qué ofrece Workforce BX

Workforce BX orienta su labor a adultos y jóvenes mayores de 18 años que buscan empleo formal o desean retomar sus estudios. El centro ofrece cursos de preparación para el GED, talleres de habilidades laborales y clases de inglés dirigidas a quienes no dominan el idioma.

Además, colabora con organizaciones comunitarias locales como Casita Maria, The Point y The Hope Program para conectar a los vecinos con oportunidades laborales en empresas del área. Los participantes reciben apoyo integral, que abarca desde la elaboración de currículum y simulacros de entrevistas hasta capacitación técnica certificada.

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El programa suma cursos de seguridad laboral, como las certificaciones OSHA 30 horas y SST 10 horas, esenciales para quienes desean ingresar a los sectores de construcción, logística y salud.

Esta formación se ofrece tanto en inglés como en español.

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Cómo inscribirse y acceder al servicio

Cualquier residente del Bronx puede sumarse fácilmente a los programas de Workforce BX siguiendo estos pasos:

Dirigirse personalmente a la sede de Workforce BX en 854 Hunts Point Avenue.

Contactar por teléfono o correo electrónico con los encargados de las áreas educativa, laboral o de asesoría para pequeñas empresas.

No se requiere experiencia previa ni un nivel mínimo de ingresos para la mayoría de los servicios.

Algunos cursos técnicos piden ser mayor de 18 años y presentar documentación básica.

El centro dispone de horarios ampliados para quienes trabajan o tienen responsabilidades familiares.

Toda la información sobre servicios, requisitos y formas de inscripción se encuentra en la web oficial de la Corporación de Desarrollo Económico de Greater Hunts Point (GHEDPC).

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Cómo se financia y quién lo gestiona

El crecimiento de Workforce BX se debe, en parte, a una subvención otorgada por la agencia municipal de desarrollo Economic Development Corporation de Nueva York que permitió ampliar la red de colaboradores y servicios.

Workforce BX en Hunts Point facilita el acceso a empleo y educación a miles de residentes del Bronx, fortaleciendo la inserción laboral local (GHEDPC)

La organización forma parte de la Greater Hunts Point Economic Development Corporation (organización de desarrollo económico local) y mantiene una alianza directa con Urban Health Plan, institución que respalda la gestión operativa y la integración de servicios de salud y bienestar para los usuarios.

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La sede de Workforce BX está ubicada en 854 Hunts Point Avenue, a pocos minutos de estaciones clave del metro y líneas locales de autobús, lo que facilita el acceso a residentes de la zona sur del Bronx.

Asesoría empresarial y apoyo a minorías

Workforce BX no se limita al apoyo para quienes buscan empleo. El centro ofrece asistencia técnica a pequeños negocios y gestiona el proceso de certificación MWBE (Minority and Women-Owned Business Enterprise, es decir, empresas de propiedad minoritaria y femenina), requisito necesario para que empresas de mujeres y minorías puedan contratar con el Gobierno del Estado y la Ciudad de Nueva York.

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Para acceder a este beneficio, los negocios deben operar legalmente en el estado y cumplir con criterios de propiedad y presencia en la ciudad.

La organización asesora en la formación de empresas, obtención de financiamiento y cumplimiento de requisitos legales, facilitando la expansión de estos emprendimientos en el mercado local. Jerry Perez, especialista en MWBE, coordina este servicio, de acuerdo con la información del portal oficial del programa.

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Resultados y testimonios en la comunidad

El impacto de Workforce BX se evidencia en numerosos casos como el de Rivera. Para muchas personas, la oportunidad de estudiar y prepararse para nuevos empleos significa una transformación en su trayectoria personal, según testimonios recogidos por Bronx News 12.

Los interesados en servicios de Workforce BX pueden inscribirse presencialmente o por internet, sin requisitos de ingresos y con horarios flexibles adaptados a la comunidad del Bronx (Google Maps)

Los datos aportados por Miguel Calderon reflejan que la inserción laboral abarca sectores como transporte, salud, almacenes y oficinas, lo cual genera una red de empleo local que fortalece la comunidad en Hunts Point.

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“Ahora tengo tiempo para mí y todo el apoyo para avanzar”, señaló Rivera, quien antes centraba sus jornadas en la crianza y trabajos informales.

Relación con programas y políticas oficiales

Workforce BX trabaja de manera conjunta con las autoridades de Nueva York y forma parte de la red de centros de desarrollo laboral que reconoce el Departamento de Trabajo estatal. El Bronx Workforce1 Career Center es otro referente oficial para quienes buscan empleo o capacitación laboral en el Bronx y deriva usuarios a programas equivalentes a los que ofrece Workforce BX.

También participan en iniciativas públicas como el Summer Youth Employment Program (SYEP), que cada año conecta a jóvenes del Bronx con empleos pagos y experiencias de formación laboral, ampliando las alternativas para quienes comienzan su inserción profesional.