Crecen los casos de asma infantil en el sur del Bronx tras la implementación del peaje por congestión

El sur del Bronx registra el mayor aumento de contaminación del aire en Nueva York tras aplicar el peaje por congestión (Google Maps)

El sur del Bronx enfrenta un agravamiento de la calidad del aire tras la implementación del peaje por congestión (congestion pricing) en Nueva York. La situación afecta a comunidades ya golpeadas por altos índices de asma infantil según reportes de South Bronx Unite —referente ambientalista local— y la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia, institución líder en epidemiología.

La ciudad anunció una inversión de USD 20 millones para combatir la crisis, aunque líderes comunitarios y especialistas advierten que esta medida no mitiga el aumento en el tráfico pesado ni la llegada de partículas finas.

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El área afectada fue bautizada como Asthma Alley (El callejón del asma), ya que se encuentra marcado por los índices más altos de asma infantil en el país, debido a la concentración de autopistas, camiones y contaminación industrial que impactan diariamente la salud de sus habitantes.

Los barrios afectados, como Mott Haven, mantienen tasas de hospitalización por asma mucho más altas que la media de la ciudad y el país (Google Maps)

Mientras autoridades presentan los beneficios del peaje por congestión para Manhattan, los barrios del sur del Bronx reclaman atención urgente. La calidad del aire empeora en los sectores más vulnerables, donde residen decenas de miles de familias afectadas por enfermedades respiratorias graves.

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Qué sucede en el sur del Bronx

Un estudio de South Bronx Unite junto a la Escuela Mailman de Salud Pública de la Universidad de Columbia documentó que de enero de 2024 a diciembre de 2025, la concentración de partículas finas (PM2.5) aumentó en 13 de los 19 sensores comunitarios instalados en el sur del Bronx.

De acuerdo al informe técnico, el promedio de incremento fue de 0,22 microgramos por metro cúbico, con picos de hasta 1,29 microgramos en cercanías de la sede de South Bronx Unite en Mott Haven, una zona dominada por autopistas y rutas de camiones. Los hallazgos fueron publicados por South Bronx Unite y corroborados por la Universidad de Columbia.

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Los datos de la Universidad de Columbia confirman que la concentración de partículas PM2.5 subió en la mayoría de sensores en el sur del Bronx (Google Maps)

La organización denuncia que el peaje para ingresar a Manhattan no disminuye el tráfico en los barrios periféricos: muchos conductores optan por desviar sus vehículos hacia el sur del Bronx para evitar el cargo, lo cual incrementa el tránsito pesado y la contaminación en uno de los lugares con mayor prevalencia de asma a nivel nacional.

Quiénes alzan la voz

South Bronx Unite, referente ambientalista local nacido en la propia comunidad, lidera la difusión de estos datos y reclama medidas. Mychal Johnson, cofundador del grupo, insta a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) a trabajar junto a los vecinos en soluciones eficaces.

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Especialistas de la Universidad de Columbia advierten sobre el impacto ambiental del desvío de tráfico tras el peaje por congestión (Reuters)

Puntualizó: “El problema aquí no se puede resolver con migajas. Tienen que ser acciones intencionales que reduzcan la carga que nuestra comunidad sufre desde hace generaciones”, según declaraciones a Bronx Times.

El informe cuenta con respaldo técnico de especialistas de la Universidad de Columbia, como Markus Hilpert, quien indicó: “Era previsible que el peaje mejoraría la calidad del aire en la zona donde se aplica, pero existían dudas sobre su impacto en áreas cercanas como el sur del Bronx”, según declaraciones citadas por News 12 Bronx.

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Dónde se agrava la crisis

El problema se focaliza en vecindarios como Mott Haven y otras áreas rodeadas de autopistas y puentes, donde el tráfico de camiones y autos sigue en ascenso. South Bronx Unite denominó la zona como Asthma Alley, ya que la tasa de hospitalización por asma en niños supera en varios puntos al promedio de la ciudad y del país, conforme a cifras destacadas por News 12 Bronx.

Los sensores comunitarios marcaron los incrementos más altos de contaminantes cerca del Third Avenue Bridge y la autopista Major Deegan Expressway, donde el tránsito y la concentración industrial son más intensos, según el estudio de South Bronx Unite.

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Cuándo y por qué surge la polémica

La controversia se intensificó en mayo de 2026, con el anuncio del alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Salud de Nueva York de una ayuda de USD 20 millones para programas de asma en el Bronx. La inversión, financiada en parte por los ingresos de los peajes —canalizados a través del sistema implementado por la ciudad—, se destina a la ampliación de la atención escolar para niños asmáticos y a nuevas iniciativas educativas y de apoyo familiar, conforme informó Bronx Times, medio local de referencia.

La ciudad anunció una inversión de USD 20 millones para programas de asma y salud respiratoria infantil en respuesta a la crisis ambiental (Google Maps)

Los referentes comunitarios sostienen que la ciudad y la MTA deben actuar con mayor rapidez y alcance. Solicitan dar prioridad a políticas sustentadas en evidencia científica local, con un monitoreo a nivel barrial y con participación directa de las comunidades afectadas, como consta en el informe de South Bronx Unite.

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Qué respuestas ofrece la ciudad

El comisionado de Salud Alister Martin reconoció que las tasas de asma infantil en el Bronx bajaron en los últimos 15 años, aunque permanecen altas. Defendió la inversión como parte de “una estrategia de justicia ambiental” cuyo objetivo es acelerar las mejoras en la salud respiratoria de la población infantil, según lo señalado por Bronx Times.

Por su parte, Janno Lieber, presidente de la MTA, afirmó que “los datos demuestran que el congestion pricing ya está dando resultados” y que la nueva etapa utilizará estos fondos para beneficiar a los residentes del Bronx.

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