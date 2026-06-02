“Cada año que pasé contigo” aterriza en Prime Video con vibra romántica, reencuentros y un reparto de lujo

Barry’s Bay te está llamando. Cada Año Que Pasé Contigo, basada en el libro "Todos Nuestros Veranos" de Carley Fortune, estrena el 10 de junio.

Prime Video ha programado el estreno global de Cada año que pasé contigo para el 10 de junio de 2026, ajustando su estrategia de lanzamientos a los calendarios internacionales y apostando por la adaptación de bestsellers juveniles en formato de serie. El título, basado en la novela Every Summer After de Carley Fortune, se sumará a la oferta de dramas románticos de la plataforma.

La obra literaria en la que se sostiene la serie ha registrado 16 semanas consecutivas en la lista del New York Times y ha superado el millón de ejemplares vendidos, datos que han impulsado la decisión de Prime Video de trasladar la historia al streaming. Este desempeño editorial añade presión y visibilidad al proyecto, que ya contaba con una audiencia cautiva gracias al impacto generado en redes sociales, donde el hashtag asociado al título ha superado las 81 millones de visualizaciones en TikTok, de acuerdo con cifras del propio servicio.

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La serie adapta la exitosa novela juvenil 'Every Summer After' de Carley Fortune, con más de un millón de ejemplares vendidos y 16 semanas en la lista del New York Times. (Prime Video)

El debut televisivo de “Cada año que pasé contigo” incorpora a Sadie Soverall (Fate: The Winx Saga) y Matt Cornett (High School Musical: The Musical: The Series) como protagonistas, acompañados por Michael Bradway, Aurora Perrineau, Abigail Cowen y Joseph Chiu en el reparto principal. Deadline recogió declaraciones de Carley Fortune, autora y productora ejecutiva, quien validó el proceso de selección del elenco y la fidelidad narrativa: “No podría estar más emocionada con este fabuloso reparto… Sé que harán que los fans se enamoren de sus personajes favoritos una vez más”.

Desde el anuncio oficial en el Obsessed Fest de Los Ángeles el 27 de junio, la promoción de la serie se ha gestado con lanzamientos escalonados. El tráiler, presentado el 12 de mayo de 2026, expuso la dinámica central: un reencuentro entre Percy y Sam en el entorno lacustre de Barry’s Bay. La historia cubre seis años y una semana en la vida de los personajes, integrando elementos de primer amor, vínculos familiares y segundas oportunidades en un ciclo narrativo de nostalgia generacional y toma de decisiones.

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El elenco principal de 'Cada año que pasé contigo' incluye a Sadie Soverall y Matt Cornett, respaldados por rostros populares de dramas y musicales juveniles. (Prime Video)

Estrategia de producción y el modelo “book-to-screen”

El proceso de adaptación ha estado liderado por la showrunner Amy B. Harris, responsable junto a Lindsey Liberatore, Amy Rardin, John Stephens, Grace Gilroy y la propia Carley Fortune como productora ejecutiva, conformando un equipo de perfil híbrido entre la industria literaria y audiovisual. Harris detalló a Teen Vogue: “Quise honrar el libro y a los personajes, para luego expandir el relato y darle sostenibilidad serial”.

Prime Video ha reforzado su política de adquisiciones en el segmento juvenil adulto mediante alianzas con autores y productores con historial de éxitos editoriales, replicando fórmulas de ventas y engagement importadas desde el fenómeno BookTok. La plataforma prevé que la adaptación de Every Summer After incentive la suscripción de usuarios entre 18 y 34 años y prolongue el ciclo de consumo gracias a la extensión potencial de la franquicia.

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La historia cubre seis años y una semana en la vida de los personajes, explorando el primer amor, los lazos familiares y las segundas oportunidades. (Prime Video)

Perfil del elenco y posicionamiento de la propiedad intelectual

La distribución de papeles en la serie enfatiza la afinidad con públicos de streaming y fandom juvenil. Sadie Soverall interpreta a Percy, mientras que Matt Cornett encarna a Sam, el amigo de la infancia y eje romántico de la narrativa. Entre los secundarios, se encuentran Michael Bradway (Charlie), Aurora Perrineau (Chantal), Abigail Cowen (Dalila) y Joseph Chiu (Jordie). People informó sobre la química entre los protagonistas, destacando la valoración de Harris: “Hay tanta química entre Soverall y Cornett. Es increíble. Hace que te falte el aliento por un momento”.

La autora Fortune no participó en el casting, aunque sí tuvo acceso a las pruebas; según confió a Deadline, “las cintas de química eran excepcionales y, en ningún momento, pensé ‘no, esa persona no’. Es positivo que los actores se asemejen a los personajes, aunque eso no era lo prioritario”.

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El fenómeno BookTok y las 81 millones de visualizaciones en TikTok impulsaron la decisión de Prime Video de invertir en la adaptación para atraer al público juvenil. (Prime Video)

El relato se ambienta en un entorno lacustre clásico y explora, a través de conflictos y reencuentros, la influencia del pasado emocional sobre la vida adulta. El guion adopta una estructura que alterna entre la adolescencia y el presente de los protagonistas, optando por un desarrollo con potencial de continuidad.

El fenómeno editorial y la respuesta del público digital

La novela original de Carley Fortune ha sobrepasado el millón de ejemplares vendidos e ingresó en la lista de éxitos de ventas durante dieciséis semanas, consolidando tanto al texto como a su autora en el registro de propiedades literarias codiciadas para el streaming. El hashtag relacionado con Every Summer After ha acumulado más de ochenta y un millones de visualizaciones en TikTok, impulsando la decisión de Prime Video de invertir en la franquicia.

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