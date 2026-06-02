El IRS obliga a declarar los dividendos y detallar su origen para evitar sanciones

El IRS exige declarar los dividendos y distribuciones recibidas en efectivo, acciones u otros bienes en el Formulario 1040 de cada contribuyente (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Internal Revenue Service (IRS) exige declarar los dividendos y otras distribuciones corporativas que reciba un contribuyente, ya sea en efectivo, acciones u otros bienes, y además puede requerir pagos estimados de impuestos en fechas específicas si esos ingresos son altos o se concentran al final del año, un punto que puede evitar sanciones si se documenta correctamente cuándo se cobró cada monto, según el propio organismo y Los Angeles Times.

Si una persona recibe más de USD 1.500 en dividendos ordinarios gravables, debe informarlos en el Schedule B del Formulario 1040. El IRS también advierte que quien perciba dividendos en montos importantes puede quedar alcanzado por el impuesto sobre ingresos netos de inversiones y quizá deba hacer pagos estimados para evitar penalidades.

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Según Los Angeles Times, el sistema tributario de Estados Unidos funciona bajo la lógica de “pagar a medida que se gana”. Por eso, el IRS suele asumir que los ingresos se reciben de manera uniforme durante el año y espera cuatro pagos estimados de montos similares con vencimientos el 15 de abril, 15 de junio, 15 de septiembre y 15 de enero, aseguró Mark Luscombe de Wolters Kluwer Tax & Accounting.

Los dividendos son distribuciones de utilidades y ganancias que una corporación puede pagar a quien posea acciones de esa empresa, según el IRS. La forma más común es el pago en efectivo, aunque también pueden entregarse como acciones de otra corporación o como cualquier otro tipo de propiedad.

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Quienes reciben más de USD 1.500 en dividendos ordinarios deben informarlos en el Schedule B del Formulario 1040, advirtió el IRS (AP Foto/Mark Lennihan)

El IRS también considera dividendos a ciertos beneficios indirectos

El IRS señala que un accionista puede ser considerado receptor de un dividendo incluso si no obtiene un pago directo. Eso ocurre si la corporación paga una deuda personal del accionista, le presta servicios o le permite usar bienes de la empresa sin un reembolso adecuado.

La misma regla puede aplicarse cuando un accionista presta servicios a la corporación y la empresa le paga por encima de lo que pagaría a un tercero por la misma tarea, según el IRS. El organismo también indica que las distribuciones de acciones adicionales o de derechos sobre acciones de la misma empresa pueden calificar o no como dividendos, según el caso.

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Quien reciba distribuciones por al menos USD 10 debe recibir un Formulario 1099-DIV de cada pagador. Si el contribuyente participa en una sociedad, un patrimonio sucesorio o un fideicomiso, puede tener que declarar la parte que le corresponda de los dividendos recibidos por esa entidad aunque el dinero no se le haya distribuido, y esa participación suele informarse en un Schedule K-1.

El núcleo de la obligación tributaria es este: los dividendos ordinarios se incluyen en el ingreso ordinario, mientras que los dividendos calificados pueden tributar a tasas más bajas aplicables a ganancias de capital, según el IRS. El pagador debe identificar correctamente en el Formulario 1099-DIV qué parte de los dividendos ordinarios también califica para ese tratamiento preferencial.

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El IRS considera como dividendos ciertos beneficios indirectos, como el uso sin pago de bienes de la empresa o pagos superiores por servicios (Freepik)

No toda distribución es un dividendo gravable en el mismo sentido

El IRS distingue entre dividendos y devolución de capital. Una devolución de capital no se considera dividendo: representa la restitución de una parte o de la totalidad de la inversión del accionista en las acciones de la compañía y reduce la base ajustada de costo de esos títulos.

Una distribución suele tratarse como devolución de capital cuando la corporación que la realiza no tiene utilidades y ganancias acumuladas ni del año en curso, detalló el IRS. Si la base ajustada de las acciones se reduce a cero, cualquier distribución posterior que no sea dividendo pasa a ser una ganancia de capital gravable.

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Cuando las distribuciones son liquidatorias y el total recibido es inferior a la base de las acciones, puede surgir una pérdida de capital, pero solo después de la distribución final que produzca el rescate o la cancelación de los títulos. Las ganancias o pérdidas gravables deben informarse en el Formulario 8949 y en el Schedule D del Formulario 1040.

Las compañías de inversión reguladas, como fondos mutuos, fondos cotizados y fondos del mercado monetario, así como los fideicomisos de inversión inmobiliaria, pueden pagar distribuciones de ganancias de capital. Esas distribuciones siempre se informan como ganancias de capital de largo plazo.

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El contribuyente también debe declarar cualquier ganancia de capital no distribuida que esas entidades le asignen por escrito, y esa información se reporta en el Formulario 2439, de acuerdo con el IRS. Si el Formulario 1099-DIV no desglosa correctamente las distintas categorías de distribución, el organismo indica que el contribuyente debe contactar al pagador.

El Formulario 1099-DIV identifica el tipo de dividendos recibidos y determina si son sujetos a tasas preferenciales o al ingreso ordinario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingresos concentrados a fin de año pueden justificar otro calendario de pagos

Según Mark Luscombe en Los Angeles Times, el IRS permite demostrar que los ingresos no fueron obtenidos de forma pareja durante el año. Para eso, el contribuyente puede presentar el Formulario 2210 junto con el Schedule AI, conocido como método de cuotas anualizadas del ingreso.

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Ese anexo permite mostrar en qué momento del año se obtuvieron los ingresos y ajustar las fechas de los pagos estimados a la recepción real del dinero, explicó Luscombe. El especialista añadió que el trámite exige informar el ingreso bruto ajustado de cada uno de los cuatro trimestres, además de deducciones detalladas y otros datos tributarios.

Luscombe manifestó que, si el ingreso llega al final del año y el pago estimado correspondiente se hace el 15 de enero del año siguiente, esa documentación puede bastar para evitar una multa por pago insuficiente.

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El IRS también exige entregar al pagador el número correcto de Seguro Social para los ingresos por dividendos. Si el contribuyente no lo hace, puede quedar sujeto a una sanción y a una retención de respaldo, según el organismo.

El IRS recomienda consultar la Publication 550 y otros documentos tributarios para declarar correctamente los dividendos y evitar sanciones o retenciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para ampliar la información sobre dividendos, el IRS remite a la Publication 550 sobre ingresos y gastos de inversión, a la Topic 307 sobre retención de respaldo, a la Topic 559 sobre impuesto a los ingresos netos de inversión y a las instrucciones del Formulario 1040 y 1040-SR para reportar dividendos calificados y distribuciones de ganancias de capital.