Caesars Palace cambia de dueño en una venta histórica: qué puede cambiar en Las Vegas tras la operación de USD 17.600 millones

Fertitta Entertainment anuncia la compra de Caesars Entertainment por USD 17.600 millones, consolidando su presencia en la industria del juego de Estados Unidos (REUTERS/Darrin Zammit Lupi/File Photo)

Caesars Entertainment será adquirido por Fertitta Entertainment por USD 17.600 millones, en una operación anunciada el 28 de mayo.

El acuerdo incluye USD 5.700 millones en efectivo, cerca de USD 12.000 millones en deuda asumida y un pago de USD 31 por acción, según documentos citados por El Diario NY.

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La compra se produce mientras las grandes empresas del juego buscan consolidarse ante la competencia de casinos tribales, nuevas regulaciones y el crecimiento del juego en línea, según el texto fuente.

En el corto plazo, las operaciones y el personal suelen mantenerse mientras se completa la adquisición, y los cambios de mayor alcance aparecen meses después.

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El comprador es Fertitta Entertainment, propiedad de Tilman Fertitta, quien ya controla los casinos Golden Nugget, la cadena de restaurantes Landry’s y el equipo Houston Rockets de la NBA. La incorporación de Caesars amplía su presencia en uno de los principales mercados turísticos de Estados Unidos.

La adquisición de Caesars Entertainment por Fertitta responde a la competencia de casinos tribales, nuevas regulaciones y el crecimiento del juego online (AP)

Caesars Palace y la concentración en el Strip

Caesars Entertainment opera el Caesars Palace, abierto en 1966 en el corazón del Strip de Las Vegas con una propuesta inspirada en la Roma imperial, según el texto fuente. El complejo albergó durante décadas espectáculos, peleas de boxeo y conciertos.

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Los orígenes de la empresa se remontan a la década de 1930 en Reno, donde sus fundadores administraban pequeños casinos antes de expandirse al Strip, de acuerdo con el texto fuente.

En 2020, tras salir de una bancarrota y fusionarse con Eldorado Resorts, Caesars se consolidó como uno de los operadores dominantes de hoteles y casinos en Estados Unidos.

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La operación se inscribe en una tendencia de concentración en Las Vegas: menos compañías controlan más propiedades, lo que intensifica la competencia entre grandes grupos y reduce la oferta independiente en el Strip, según el texto fuente. En 2021, Las Vegas Sands vendió el Venetian y el Sands Expo por USD 6.250 millones

Un análisis publicado por Pollstar y citado en el texto fuente resumió la apuesta del comprador en estos términos: “Fertitta está apostando a que el Strip seguirá siendo el epicentro del turismo de entretenimiento en Estados Unidos”.

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La deuda y el empleo bajo seguimiento

El emblemático Caesars Palace en el Strip de Las Vegas seguirá operando bajo su marca clásica tras la compra, aseguraron fuentes de la compañía (Captura Google Maps)

El acuerdo contempla la continuidad de las principales propiedades y marcas de Caesars, según el comunicado oficial de la compañía citado en el texto fuente.

La promesa pública de Fertitta en esta etapa es mantener la experiencia “clásica Caesars” mientras integra operaciones y explora sinergias con sus restaurantes y otros negocios.

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El principal interrogante inmediato también alcanza al empleo. Miles de trabajadores latinos forman parte de las plantillas de hoteles, casinos, restaurantes y servicios asociados a estos complejos, desde limpieza y mantenimiento hasta cocina, seguridad y atención al cliente.

El texto fuente señala que organizaciones de trabajadores advirtieron en otros procesos similares en Las Vegas que, cuando llega un nuevo propietario con un paquete de deuda millonaria, los primeros ajustes suelen centrarse en recortes de costos, congelación de contrataciones y cambios en beneficios.

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Para quienes viajan desde ciudades como Los Ángeles, Phoenix o Nueva York para trabajar por temporadas en Las Vegas, cualquier modificación en las condiciones laborales puede afectar ingresos, remesas y el sostenimiento de familias a ambos lados de la frontera.

Algunos expertos citados en el texto fuente advirtieron sobre el riesgo de asumir una deuda de ese tamaño en un sector que ya atravesó ciclos de sobreendeudamiento, sobre todo cuando la demanda turística se desacelera o surgen nuevas restricciones regulatorias.

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Qué puede pasar con los precios para los visitantes

Miles de trabajadores latinos desempeñan funciones clave en hoteles, casinos y restaurantes de Caesars, con incertidumbre sobre futuros cambios laborales (Captura Google Maps)

La comunidad hispana de Estados Unidos figura entre los grupos que más visitan Las Vegas durante fines de semana largos, vacaciones y eventos deportivos.

El texto fuente añade que analistas no descartan ajustes en tarifas y servicios bajo una administración que ya mostró disciplina para mejorar márgenes de utilidad en negocios como Golden Nugget y Landry’s.

La consecuencia práctica para el visitante puede ser directa: un turista hispano que planee un viaje a Las Vegas podría ver aumentos graduales en el costo total del paquete, que incluye transporte, hotel, comidas y entretenimiento, en especial en propiedades del grupo, según el texto fuente.

A la vez, Fertitta señaló en otras ocasiones que busca “crear experiencias integrales” para que el visitante pase más tiempo dentro del ecosistema de sus distintos negocios.