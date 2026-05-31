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Al menos 45 muertos y más de 70 heridos dejó la explosión de un edificio en una aldea en Myanmar

Las autoridades locales y equipos de emergencia trabajan tras una detonación en Kaungtup, donde la onda expansiva dañó casas e hirió a decenas de personas

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Este video documenta una explosión en Myanmar. Se observa una gran columna de humo gris oscuro ascendiendo hacia el cielo, con destellos rojizos y escombros dispersos cerca del punto de impacto. Se aprecian líneas eléctricas y vegetación en el primer plano. Este evento resultó en decenas de muertos.

Al menos 45 personas murieron y más de 70 resultaron heridas tras una explosión ocurrida el domingo en un edificio de la aldea de Kaungtup, en el municipio de Namhkam, noreste de Myanmar, donde se almacenaban explosivos para la minería, según informaron rescatistas y medios independientes. La explosión se produjo alrededor del mediodía y ocasionó graves daños en numerosas viviendas cercanas. Las operaciones de rescate continuaron durante toda la jornada, con cuerpos recuperados y trasladados para su cremación, de acuerdo con un socorrista que asistió al lugar y que solicitó anonimato por razones de seguridad.

El mismo rescatista afirmó que hasta la noche del domingo se habían recuperado 46 cuerpos, incluidos seis niños, mientras que 74 heridos habían sido llevados al hospital del municipio. Otro rescatista en Namhkam reportó que unas 40 personas fallecieron y que más de 100 casas en las inmediaciones resultaron dañadas. Medios de Myanmar, como la agencia de noticias en línea Shwe Phee Myay del estado Shan, informaron cifras de fallecidos que varían entre 50 y 55. Fotografías y videos publicados por estos medios mostraron humo saliendo de la zona de la explosión, edificios dañados y escombros esparcidos.

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Una masiva columna de humo gris oscuro se eleva hacia el cielo, vista desde detrás de edificios de dos pisos y árboles verdes en un día soleado
Una masiva columna de humo se eleva sobre edificios residenciales en una aldea de Myanmar, tras una explosión que dejó decenas de muertos y heridos.

La zona afectada se encuentra a aproximadamente tres kilómetros al sur de la frontera con China y permanece bajo el control del Ejército de Liberación Nacional Ta’ang (TNLA), una organización armada étnica que combate de forma esporádica al gobierno central de Myanmar. La televisora estatal china CCTV comunicó que la explosión produjo múltiples muertos y heridos y que numerosas viviendas sufrieron daños graves, sin especificar cifras. Según este medio, las autoridades locales están ofreciendo ayuda, atención médica y asistencia de reasentamiento a los residentes afectados.

El TNLA informó mediante un comunicado en Telegram que el sitio de la explosión era utilizado por su departamento económico para almacenar gelignita destinada a actividades de minería y canteras de piedra. La organización afirmó que se está realizando una investigación para esclarecer la causa exacta del estallido. La gelignita es un explosivo empleado frecuentemente en la minería y la voladura de roca, pero puede volverse inestable si se almacena de manera inadecuada o durante largos periodos. El TNLA es miembro de la llamada alianza rebelde de los Tres Hermanos, junto con el Ejército de Arakan (AA) y el Ejército de la Alianza Democrática Nacional de Myanmar (MNDAA), y controla el área de Namhkam desde finales de 2023, tras una ofensiva militar en la región.

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Un paisaje devastado por una explosión, con montones de escombros y restos de un edificio destruido en el primer plano y fondo. Varias personas observan la destrucción
Una explosión en una aldea de Myanmar causó la muerte y heridas a decenas de personas, dejando un edificio colapsado y escombros dispersos por el área afectada.

El TNLA firmó un alto el fuego con el ejército de Myanmar en octubre del año pasado después de conversaciones mediadas por China, pero la región permanece bajo tensión. Myanmar enfrenta una situación de conflicto desde el golpe militar del 1 de febrero de 2021, que llevó a la destitución del gobierno electo de Aung San Suu Kyi y desencadenó una resistencia armada de diversos grupos étnicos y opositores prodemocracia. Un rescatista declaró que “podría haber más personas fallecidas bajo sus casas destruidas”.

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