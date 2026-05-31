Cambió de juego para evitar una fila larga y ganó USD 50.000 en la lotería de Maryland

El jubilado de Maryland ganó USD 50.000 en la lotería gracias a una compra impulsiva de boletos instantáneos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que comenzó como una rutina de entretenimiento durante la jubilación terminó convirtiéndose en una historia inesperada. Un hombre del condado de Saint Mary’s, en Maryland, acostumbraba jugar cada semana a Racetrax y Keno, además de comprar ocasionalmente boletos raspa y gana. Según contó a la Maryland Lottery, estos juegos se transformaron en una de sus actividades favoritas tras dejar la vida laboral.

El jubilado, cuya identidad no fue revelada, explicó que la lotería ocupa un lugar especial en su día a día. “A mi edad es el único entretenimiento que uno puede tener”, afirmó en declaraciones recogidas por la revista People.

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El día que cambió su suerte comenzó como cualquier otro. El jubilado salió con la intención de jugar a Racetrax, una de sus apuestas habituales, y recorrió varios comercios en busca de una fila corta para realizar su jugada.

Sin embargo, al llegar a la licorería ABC Liquors, en California, condado de Saint Mary’s, se encontró con una larga espera. Lejos de insistir, decidió cambiar de planes sobre la marcha: abandonó la idea de jugar a Racetrax y compró cuatro boletos raspa y gana “20X the Cash”, de USD 5 cada uno. Esa decisión impulsiva terminaría teniendo consecuencias inesperadas.

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La impaciencia ante una larga fila llevó al hombre a comprar cuatro boletos '20X the Cash', cambiando su destino en la lotería (Imagen Ilustrativa Infobae)

La decisión fue motivada únicamente por la impaciencia ante la fila. Según la Maryland Lottery, ese simple cambio de planes resultó determinante para su destino.

Cómo descubrió el premio

Tras adquirir los boletos, el hombre los raspó y los escaneó en el establecimiento. Uno de ellos arrojó el mensaje “Llévelo a la Lotería” (“Take to Lottery”) y eso le generó dudas sobre su significado. Para aclarar la situación, pidió ayuda a un empleado del local, quien confirmó que había ganado USD 50.000.

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La noticia sorprendió al jubilado, quien no esperaba semejante resultado producto de una elección impulsiva. El acompañamiento del trabajador fue clave para que el ganador comprendiera el alcance real de su suerte. Así se inició el proceso para reclamar el premio ante la autoridad oficial.

El jubilado utilizará el premio de la Maryland Lottery para pagar la hipoteca y asegurar su tranquilidad financiera tras el retiro (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué usará el premio

Consultado sobre el uso del dinero, el jubilado indicó que su prioridad será pagar la hipoteca. La fortuna obtenida se traduce en una mejora concreta para su situación financiera; es que el premio le permite al hombre afrontar el retiro con mayor tranquilidad.

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La decisión de emplear el dinero en el pago de la vivienda muestra el impacto práctico de un premio de lotería. Así, el azar cumple una función directa en la vida cotidiana de los ganadores.

Qué dijo sobre seguir jugando

A pesar de haber ganado una suma considerable, el hombre aseguró que no dejará de participar en la lotería. Sostiene que estos juegos siguen siendo su principal fuente de entretenimiento tras la jubilación. “Tal vez la próxima vez que quiera evitar la fila, vuelva a ganar en grande”, afirmó a la Maryland Lottery.

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El hombre aseguró que, pese al premio de USD 50.000, seguirá participando en la lotería como parte de su rutina y entretenimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su testimonio demuestra que ni un gran premio modifica la costumbre ni la emoción del azar. El ganador mantiene la expectativa de seguir probando suerte en futuras ocasiones. La lotería sigue siendo parte esencial de su rutina.

Bonificación para el comercio

El local ABC Liquors, donde se vendió el boleto ganador, fue recompensado por la Maryland Lottery. El comercio recibió una bonificación de USD 500 por haber entregado el boleto premiado. Este incentivo reconoce el papel de los puntos de venta en la red estatal de loterías.

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Tanto jugadores como comercios pueden verse beneficiados por un premio importante. La tienda suma así un reconocimiento económico gracias a la fortuna de uno de sus clientes. La dinámica fortalece el vínculo entre la red de venta y la organización de la lotería.