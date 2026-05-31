Estados Unidos

La caída que sorprende en el ranking de alquileres de Miami y el dato que la complica

El informe de Zumper registra un descenso interanual en apartamentos de un dormitorio y un retroceso en la lista nacional, aunque los valores siguen altos y algunas zonas del condado y del centro urbano continúan en alza

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El precio promedio de alquiler en Miami cayó a USD 2.590 para apartamentos de un dormitorio, según datos de Zumper (REUTERS/Marco Bello)
El precio promedio de alquiler en Miami cayó a USD 2.590 para apartamentos de un dormitorio, según datos de Zumper (REUTERS/Marco Bello)

La reciente baja en el precio de los alquileres en Miami empezó a reflejarse en los datos anuales, pero la búsqueda de vivienda siguió marcada por tensiones de oferta, disparidades entre barrios y un déficit estructural de unidades accesibles.

Aunque el mercado mostró señales de corrección tras el salto de la pandemia, la ciudad mantuvo uno de los promedios más altos de Estados Unidos.

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El promedio de alquiler de un apartamento de un dormitorio en Miami se ubicó en USD 2.590, con el sexto lugar entre 100 ciudades relevadas por Zumper.

La ciudad retrocedió un puesto frente al año anterior, cuando ocupó la quinta posición, un cambio que sugirió una mejora moderada para los inquilinos en el plano estadístico. En el caso de los departamentos de dos dormitorios, el promedio fue de USD 3.300.

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Las dos métricas registraron caídas interanuales. En unidades de un dormitorio, el retroceso fue del 4,1 %, el descenso más pronunciado entre las 10 primeras ciudades del ranking.

Miami registró una baja del 4,1 % anual en el alquiler promedio de un dormitorio, siendo el mayor descenso entre las 10 principales ciudades del ranking (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)
Miami registró una baja del 4,1 % anual en el alquiler promedio de un dormitorio, siendo el mayor descenso entre las 10 principales ciudades del ranking (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

En unidades de dos dormitorios, la baja alcanzó el 5,4 %. Aun con estos ajustes, Miami continuó entre los mercados más caros para alquilar, detrás de Nueva York, San Francisco, Boston, Jersey City y San José, según el mismo informe.

Construcción multifamiliar y presión de oferta

La corrección en los valores de alquiler se vinculó con el aumento de la construcción de vivienda multifamiliar. Un informe conjunto de Apartments.com y CoStar indicó que Miami lideró la actividad de construcción de este tipo de inmuebles en proporción a su inventario total.

Ese ritmo, de sostenerse, podía derivar en un excedente de oferta y empujar una reducción adicional de precios en determinados segmentos del mercado.

La tendencia no surgió de manera aislada. Tras un período en el que los alquileres crecieron a tasas superiores al 18 % anual y luego acumularon un aumento del 58 % entre 2020 y 2022, el mercado inició una fase de ajuste.

Ese salto, el más alto del país en ese momento, reconfiguró el umbral de precios y elevó el costo de entrada para quienes buscaban alquilar, incluso antes de que aparecieran señales de enfriamiento.

En los últimos meses, el informe de Zumper ubicó a Miami como la gran ciudad estadounidense con el descenso interanual más importante en el alquiler promedio de un dormitorio.

La baja, sin embargo, convivió con un nivel de precios todavía elevado frente al ingreso disponible de muchos hogares, un factor que explicó por qué la mejora estadística no se tradujo de forma uniforme en alivio para quienes renovaban contrato o ingresaban al mercado.

Un mercado que bajó, pero no de manera homogénea

La ciudad continúa entre los mercados de alquiler más caros de Estados Unidos, detrás de Nueva York, San Francisco y Boston (REUTERS/Emily Elconin)
La ciudad continúa entre los mercados de alquiler más caros de Estados Unidos, detrás de Nueva York, San Francisco y Boston (REUTERS/Emily Elconin)

El promedio general mostró una caída, pero dentro del condado el comportamiento fue desigual. En Miami Beach, los alquileres aumentaron un 9 % en el último año.

En el downtown de Miami, el incremento fue del 2 %. Estas subas en zonas específicas expusieron que la moderación de precios no alcanzó del mismo modo a todos los submercados y que la demanda siguió concentrándose en áreas con acceso a servicios, empleo y conectividad.

La divergencia entre barrios también influyó en la experiencia de los inquilinos. Quienes buscaron opciones en áreas con aumentos interanuales se enfrentaron a una competencia más intensa y a costos de entrada que se mantuvieron por encima del promedio de la ciudad.

En cambio, en sectores donde la nueva oferta multifamiliar incrementó el inventario disponible, el mercado tendió a mostrar mayor margen de negociación y más incentivos para captar inquilinos.

Para los hogares que debieron mudarse por subas puntuales o por el vencimiento de contratos, la lectura del promedio anual resultó insuficiente: el costo final dependió de la zona, el tipo de unidad y la disponibilidad concreta en el momento de búsqueda. Esa dinámica contribuyó a que la sensación de “alquileres en baja” no fuera generalizada.

Asequibilidad: el déficit estructural que no se cerró

La caída de los alquileres promedio no resolvió el problema de fondo de la asequibilidad. Según la organización Miami Homes for All, el condado Miami-Dade arrastró un déficit de alrededor de 90.000 unidades de vivienda asequible.

Vista aérea de la Okan Tower en Miami, un rascacielos moderno con una cima distintiva, rodeado de edificios urbanos y el océano azul al fondo
El incremento en la construcción de vivienda multifamiliar generó mayor oferta y presionó la baja de precios en segmentos puntuales del mercado de alquiler en Miami (Okan Group )

Ese faltante, combinado con el alto costo de vida, empujó a parte de la población a mudarse fuera del condado o incluso fuera del estado, en busca de opciones más accesibles.

La continuidad de proyectos multifamiliares podía contribuir a moderar precios, pero el déficit de vivienda asequible planteó un desafío distinto: no se trató solo de cuántas unidades se construían, sino de cuántas podían pagar los residentes con ingresos medios y bajos.

En ese escenario, la reducción interanual de los promedios funcionó como un indicador de ajuste, pero no como una solución estructural.

El mercado de alquiler en Miami entró en una fase de corrección tras los picos de la pandemia, con caídas interanuales en los promedios de uno y dos dormitorios.

Aun así, el mapa siguió fragmentado por barrios y condicionado por un déficit de vivienda asequible que mantuvo la presión sobre miles de hogares del condado Miami-Dade.

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