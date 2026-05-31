Estados Unidos

Qué beneficiarios del SNAP en Nueva York deben cumplir requisitos laborales para conservar la ayuda

Un grupo de adultos sin dependientes menores de 14 años deberá acreditar actividad laboral, de voluntariado o capacitación para evitar una reducción en la ayuda alimentaria, según lo establecido por las autoridades municipales

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Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York deberán cumplir nuevos requisitos laborales para conservar sus beneficios a partir del 1 de junio de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)
Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York deberán cumplir nuevos requisitos laborales para conservar sus beneficios a partir del 1 de junio de 2026 (REUTERS/Jeenah Moon)

A partir del 1 de junio de 2026, algunos beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York podrían ver reducidos sus beneficios si no cumplen con los requisitos laborales que comenzaron a aplicarse en marzo, según informaron las autoridades de la ciudad. según informó la ciudad de Nueva York a través de sus canales oficiales.

Las modificaciones afectan a determinados beneficiarios que, para seguir recibiendo la ayuda alimentaria, deberán trabajar, realizar actividades de voluntariado o participar en programas de capacitación laboral y reportar las horas cumplidas. De no hacerlo, podrían perder parte o la totalidad de sus beneficios.

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Cuándo entran en vigor las nuevas reglas

Aunque las nuevas disposiciones comenzaron a aplicarse el 1 de marzo de 2026, las reducciones o suspensiones de beneficios para quienes no cumplan con los requisitos comenzarán a partir del 1 de junio de 2026.

Las autoridades recomiendan a los beneficiarios verificar si están sujetos a estas normas y, en caso de corresponder, reportar sus actividades laborales o solicitar una exención lo antes posible.

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Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York deberán cumplir nuevos requisitos laborales para conservar sus beneficios a partir del 1 de junio de 2026
Los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) en Nueva York deberán cumplir nuevos requisitos laborales para conservar sus beneficios a partir del 1 de junio de 2026

¿Quiénes se verán afectados?

Los cambios alcanzan a los llamados “Adultos Aptos para Trabajar sin Personas a Cargo” (ABAWD, por sus siglas en inglés). Una persona se considera ABAWD si cumple con las siguientes condiciones:

  • Tiene entre 18 y 64 años.
  • No vive con un menor de 14 años.
  • No cuenta con una exención médica que le impida trabajar.
  • Tiene entre 18 y 64 años.
  • No vive con un menor de 14 años.
  • No cuenta con una exención médica que le impida trabajar.

¿Quiénes están exentos de los nuevos requisitos?

Las nuevas reglas no se aplican a quienes se encuentren en alguna de las siguientes situaciones:

  • Tienen una condición de salud física o mental que limita su capacidad para trabajar.
  • Están embarazadas.
  • Viven con un niño menor de 14 años.
  • Trabajan más de 30 horas por semana.
  • Estudian o participan en programas de formación educativa o laboral, ya sea a tiempo completo o parcial.
  • Se encuentran en tratamiento por consumo de sustancias.
  • Cuidan a un niño menor de 6 años o a una persona con discapacidad.
  • Reciben beneficios por discapacidad, como SSI, SSD o prestaciones similares para veteranos.
  • Tienen menos de 18 años o más de 65 años.
Una persona que recibe asistencia alimentaria compra alimentos en un supermercado en Bellflower, California el 13 de febrero del 2023. (AP foto/Allison Dinner)
Una persona que recibe asistencia alimentaria compra alimentos en un supermercado en Bellflower, California el 13 de febrero del 2023. (AP foto/Allison Dinner)

¿Cómo saber si está afectado por los cambios?

La Administración de Recursos Humanos de la Ciudad de Nueva York (HRA) enviará a las personas afectadas una carta informativa sobre los requisitos laborales para ABAWD y una notificación con la fecha de una cita con un asesor de servicios profesionales.

Estas comunicaciones pueden recibirse por correo postal o a través de la cuenta personal en línea de HRA.

Los beneficiarios de SNAP también pueden verificar si recibieron alguna notificación ingresando a su cuenta de ACCESS HRA.

Qué actividades permiten cumplir con los requisitos

Las personas sujetas a las nuevas normas deberán participar cada mes en alguna de las actividades aprobadas por el programa, entre ellas:

  • Trabajo remunerado.
  • Trabajo no remunerado.
  • Programas de capacitación laboral.
  • Actividades de voluntariado.

Qué deben hacer los beneficiarios

Además de revisar regularmente las notificaciones en ACCESS HRA, las autoridades recomiendan mantener actualizada la información de contacto dentro de la plataforma.

Para hacerlo, los usuarios deben iniciar sesión en ACCESS HRA y seleccionar la opción “Perfil” en el menú principal.

Quienes necesiten asistencia o tengan dudas pueden comunicarse al 718-SNAP-NOW (718-762-7669). El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.

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