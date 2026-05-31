Un vuelo de United Airlines regresó a Nueva Jersey por una “posible amenaza de bomba” con un dispositivo Bluetooth

El vuelo de United Airlines regresó a Newark tras una alerta de seguridad por el nombre sospechoso de un dispositivo Bluetooth detectado a bordo (REUTERS)

Un vuelo de UnitedAirlines con 190 pasajeros y 12 tripulantes que iba de Newark a Palma de Mallorca regresó la noche del sábado a Nueva Jersey tras una alerta de seguridad vinculada al nombre de un dispositivo Bluetooth detectado a bordo, un incidente que obligó a evacuar el Boeing 767, inspeccionarlo por completo y volver a someter a los viajeros a controles antes de reanudar el trayecto, según la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey y la cobertura de Associated Press.

La aeronave había despegado alrededor de las 18:00 horas y aterrizó de nuevo en Newark a las 21:37, de acuerdo con la Autoridad Portuaria del lugar. Datos de seguimiento de vuelo citados por Simple Flying indican que el avión ya llevaba cerca de una hora de travesía transatlántica cuando la situación escaló.

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El avión era un Boeing 767-400ER, según Simple Flying y AeroTime. Además, la tripulación activó el código 7700 (señal de emergencia general), utilizado para emergencias generales, mientras la aeronave viraba sobre el Atlántico para volver a Newark.

El incidente obligó a evacuar los 190 pasajeros y 12 tripulantes tras el aterrizaje y a realizar una inspección completa del avión en Nueva Jersey (X/Turbine Traveller)

Nombre de un dispositivo Bluetooth y respuesta de seguridad

El motivo de la alerta fue el nombre visible de un dispositivo Bluetooth, descrito en grabaciones del control aéreo como “una cierta palabra de cuatro letras”, según The Verge y Associated Press. Luego se informó que esa palabra era “BOMB”.

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Una grabación de audio del control aéreo recogida por The Verge resumió así la situación: “Hay un equipo de seguridad allí. Alguien tenía un altavoz Bluetooth y lo llamó con cierta palabra de cuatro letras. Así que tienen que inspeccionar todo el avión, incluida la zona de carga, y los pasajeros tienen que evacuar”. La misma explicación aparece en las reconstrucciones de los medios.

Un pasajero que escribió en Reddit dijo que una sobrecargo avisó por el sistema de megafonía que todos debían apagar el Bluetooth “de inmediato” o el avión tendría que regresar. Según ese mismo relato, la tripulación repitió la instrucción varias veces y emitió una advertencia final de un minuto.

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Incluso después de ese ultimátum, seguían detectándose dos dispositivos Bluetooth activos, según publicaciones de pasajeros recogidas por The Verge. También citó a un usuario que atribuyó a auxiliares de vuelo este comentario: “Esta pequeña broma se lo está arruinando a todo el mundo”.

La tripulación activó el código 7700 y emitió varias advertencias para que los pasajeros apagaran el Bluetooth durante el vuelo (AirNav)

Regreso a Newark implicó evacuación, registro policial y nuevos controles

Al aterrizar, los pasajeros tuvieron que bajar del avión mientras la Policía de la Autoridad Portuaria inspeccionaba la aeronave, según Associated Press. Los viajeros fueron sometidos otra vez a controles de la Administración de Seguridad en el Transporte y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de acuerdo con Associated Press y AeroTime.

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Simple Flying añadió que a los pasajeros se les pidió llevar consigo solo sus pasaportes y teléfonos y dejar el resto de sus pertenencias en el avión. Ese medio también informó, a partir de reportes de personas a bordo, que en Newark los esperaba un despliegue amplio de agentes locales y federales.

La aeronave, matrícula N67052, fue inspeccionada por la Policía de la Autoridad Portuaria con un amplio despliegue de agentes federales y locales (flightradar24)

La respuesta a la pregunta central del incidente es concreta: el vuelo UA236 regresó a Newark porque el nombre detectable de un dispositivo Bluetooth fue interpretado como una posible amenaza de bomba, lo que activó los protocolos de seguridad de la aerolínea y de las autoridades, según el audio de control aéreo citado por The Verge, AeroTime y Associated Press.

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United no dio detalles sobre la causa exacta del incidente, según Associated Press. Asimismo, intentó obtener comentarios de la aerolínea antes de publicar y que no recibió respuesta a tiempo.

La palabra 'BOMB' visible en un altavoz Bluetooth activó los protocolos de emergencia del Boeing 767 hacia Palma de Mallorca (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo vuelo a la madrugada y con otra tripulación

Los pasajeros embarcaron más tarde en un vuelo de reemplazo con una nueva tripulación, que despegó en la madrugada del domingo y aterrizó en Palma de Mallorca por la tarde, según Associated Press. Mientras que Simple Flying precisó que la salida se produjo alrededor de las 02:30 horas y que se utilizó el mismo avión, identificado con la matrícula N67052.

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El caso se sumó a otros episodios recientes en los que nombres de redes o dispositivos inalámbricos provocaron respuestas de seguridad en vuelos comerciales, según AeroTime. Ese medio recordó que en enero de 2026 un vuelo de Turkish Airlines entre Estambul y Barcelona fue inspeccionado por una red móvil cuyo nombre incluía una amenaza de bomba, y que el 10 de mayo un vuelo de KLM entre Málaga y Ámsterdam sufrió demoras de varias horas por un nombre de hotspot que indicaba que había una bomba a bordo.

También fue el más reciente de varios incidentes de United Airlines. El viernes anterior, un vuelo doméstico fue desviado por una preocupación de seguridad vinculada a un pasajero conflictivo, y días antes otro avión de la compañía que aterrizaba en Newark chocó contra un camión semirremolque y un poste de luz, sin dejar heridos.

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