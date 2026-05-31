El 8% de la población de Estados Unidos careció de seguro médico en 2025

El 8% de la población en Estados Unidos careció de seguro médico en 2025 según los CDC, manteniendo una tasa estable previo a posibles recortes en Medicaid (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alrededor del 8% de la población de Estados Unidos careció de seguro médico en 2025, según nuevos datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), una estabilidad estadística que llega antes de un posible aumento por los recortes a Medicaid y el fin de subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Ese incremento podría ser amplio. Los cambios aprobados el año pasado en Medicaid, el programa público para personas de bajos ingresos, podrían dejar a 10 millones más de personas sin cobertura en una década, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

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Según los CDC, en 2025 la cantidad absoluta de personas sin seguro aumentó en 800.000, de las cuales 300.000 eran niños (AP)

A eso se suma el vencimiento este año de ciertos subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que reducían el costo de las primas. Por ese motivo, unos 5 millones menos de personas se inscribirían en esos planes en 2026 frente a 2025, de acuerdo con la organización de investigación sanitaria KFF.

Los resultados de la encuesta nacional, difundidos el jueves por los CDC y citados por Associated Press, muestran que la tasa general de personas sin seguro se mantuvo muy por debajo de la registrada años atrás. También ofrecen el primer panorama completo de todo 2025.

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Aunque la proporción de asegurados y no asegurados cambió poco frente al año anterior, la cantidad de personas sin cobertura aumentó en unas 800.000, entre ellas 300.000 niños, según los CDC. El crecimiento de la población total de Estados Unidos ayuda a explicar esa suba en números absolutos.

Los cambios aprobados en Medicaid podrían dejar sin cobertura médica a 10 millones de personas adicionales en la próxima década, advierte la Oficina de Presupuesto del Congreso (REUTERS)

Primeros datos completos de 2025 anticipan un posible cambio

El dato central es este: cerca de uno de cada 12 habitantes de Estados Unidos no tuvo seguro médico en 2025, según los CDC. Los especialistas consultados por Associated Press coinciden en que esa proporción probablemente aumentará en los próximos años por los cambios en Medicaid y en la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

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David Howard, profesor de políticas y gestión de salud de la Universidad Emory, afirmó que muchos investigadores consideran a la Oficina del Censo de Estados Unidos como “el anotador oficial”. Aun así, añadió que la encuesta de los CDC sigue de cerca esas mediciones y permite observar con rapidez la evolución de la cobertura.

La administración Trump impulsó una mayor disponibilidad de planes de bajo costo y una reducción de precios de medicamentos para las personas sin seguro, según Associated Press. También sostuvo que las caídas proyectadas en la inscripción pueden reflejar la salida de afiliados fraudulentos o no elegibles, y no de personas que sí cumplían los requisitos.

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Los datos de 2025 también sugieren una posible mejora en la cobertura entre los hispanos. Howard sostuvo ante el medio que ese resultado podría reflejar en parte el impacto de la política migratoria actual, si personas sin seguro de ese grupo abandonaron el país.

La expiración de subsidios de la Ley de Cuidado de Salud Asequible en 2026 podría reducir en 5 millones el número de personas inscritas en seguros médicos (AP foto/Alex Brandon)

Cobertura cayó tras 2010, volvió a subir y tocó un mínimo en 2023

La situación es distinta según la edad. La mayoría de los estadounidenses de 65 años o más tiene seguro a través del programa federal Medicare, mientras que la población más joven depende de una combinación de planes públicos y privados, según Associated Press.

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Entre los menores de 65 años, la proporción sin cobertura subió durante los años 80, 90 y comienzos de los 2000: pasó del 12% en 1980 a más del 18% en 2010, plantearon los datos históricos del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los CDC. Después de la aprobación en 2010 de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, que amplió Medicaid y buscó volver más accesible el seguro, esa tasa cayó.

Para 2016 se había acercado al 10%, antes de volver a una franja de entre 11% y 12% durante el primer gobierno de Trump, según el mismo registro histórico. Durante la pandemia de COVID-19, las medidas públicas diseñadas para preservar la cobertura hicieron caer otra vez la tasa de no asegurados.

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El mínimo histórico de personas sin seguro médico en Estados Unidos se registró en 2023, con una tasa inferior al 9% según los CDC (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese indicador tocó su mínimo histórico en 2023, cuando quedó por debajo del 9%, señalaron los CDC. Nancy Brown, directora ejecutiva de la American Heart Association, advirtió en un comunicado: “Las decisiones que se están tomando ahora, en el Congreso, las legislaturas estatales y las agencias estatales de Medicaid, determinarán lo que ocurra después”.

Brown pidió una intervención inmediata para sostener el acceso a coberturas asequibles y preservar Medicaid. En el mismo comunicado citado por Associated Press, afirmó: “Los responsables políticos deben actuar de inmediato para proteger y ampliar el acceso a una cobertura asequible, fortalecer Medicaid y mantener las vías que hacen accesibles la cobertura y la atención”.

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El experto remarcó: “Sin una acción deliberada, incluida la reversión de los recortes drásticos de cobertura, las tasas de personas sin seguro seguirán aumentando, y la atención médica de calidad quedará todavía más fuera de alcance”.