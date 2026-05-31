El papa León XIV pidió que “la Sabiduría divina ilumine” a los líderes internacionales para alcanzar la paz mundial

El papa León XIV instó a las autoridades mundiales a buscar una paz justa y duradera. (REUTERS/Yara Nardi)

El papa León XIV pidió este domingo que “la Sabiduría divina ilumine la conciencia de quienes ostentan la autoridad y oriente sus decisiones hacia la búsqueda sincera de una paz justa y duradera” durante el rezo del ángelus celebrado ante miles de personas en la plaza de San Pedro. El pontífice recordó que “en este mes de mayo, toda la Iglesia ha elevado una invocación unánime por la paz, especialmente a través de la oración del santo rosario”. Señaló que, como una cadena ininterrumpida, se ha confiado a la intercesión de la Virgen María a los pueblos atormentados por la guerra.

Durante la oración dominical, León XIV reflexionó sobre el misterio trinitario, afirmando que “la Trinidad nos hace amar todo y a todos; descubrimos que cada criatura está hecha para la comunión, la relación, el encuentro”. Explicó que las divisiones, polarizaciones y el desprecio de la diversidad traen destrucción, tristeza y aridez. El pontífice subrayó la importancia del compromiso diario con la paz y llamó a quienes tienen responsabilidad a tomar decisiones orientadas al bien común.

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En su mensaje, el papa destacó el valor de la oración colectiva de la Iglesia durante el mes de mayo como petición por la paz en regiones afectadas por conflictos armados. Esta invocación, manifestó, se elevó especialmente a través del rezo del rosario, involucrando a fieles de todo el mundo bajo la protección de la Virgen María.

La oración colectiva de la Iglesia en mayo se centró en pedir la paz global, con especial énfasis en el rezo del santo rosario guiado por el papa León XIV. (REUTERS/Yara Nardi)

León XIV también recordó que se celebra en Italia el Día del Alivio y manifestó su acompañamiento a las personas enfermas y a quienes las asisten. Expresó su agradecimiento y ánimo a quienes promueven la cultura de la cercanía y del cuidado.

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El sábado, el papa presidió un rosario en la gruta de Lourdes, en los Jardines Vaticanos, con la participación de cerca de 2.000 personas y la conexión simultánea de 19 santuarios marianos en distintos países. En ese contexto, León XIV pidió que “no haya más lágrimas por inocentes en nuestras ciudades y que nadie tenga que huir de su hogar por la amenaza de bombas”. Explicó que la paz no es una teoría comprobable en laboratorio, ni una ilusión ingenua ni un negocio gestionable para beneficio personal. Según el pontífice, cuando se busca con sinceridad, la paz se convierte en un compromiso diario originado en la justicia y el amor, como una armonía entre individuos, familias, comunidades y pueblos.

León XIV advirtió que las divisiones y polarizaciones destruyen la comunión y señaló que el amor y la relación son el fundamento de la paz universal. (REUTERS/Yara Nardi)

Tras el rosario, León XIV afirmó que la paz es posible incluso en tiempos de tensión y conflicto si se escucha el clamor de quienes carecen de ella, aludiendo a niños inocentes, padres angustiados, presos maltratados y personas refugiadas. Insistió en que todos pueden y deben aportar, comenzando por pequeños gestos como abstenerse de la violencia verbal o física, tanto en la vida cotidiana como en las redes sociales. El acto marcó el cierre del mes de mayo, tradicionalmente dedicado a la Virgen María.

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