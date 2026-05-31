Halle Berry, a sus casi 60 años: “Me siento más fuerte, más inteligente, más sabia, más yo misma, más en control”

Halle Berry resalta su bienestar físico, mental y emocional al aproximarse a los 60 años, subrayando el valor de sentirse en control y agradecida (REUTERS/Mario Anzuoni)

La llegada de Halle Berry a la antesala de sus 60 años marca un momento singular en su vida profesional y personal, donde la actriz afirma sentirse “más sabia, más yo misma, más en control”, según compartió durante una conversación con Jenna Bush Hager y Sheinelle Jones en el programa Today.

En vísperas de su cumpleaños, Berry manifestó que su percepción sobre envejecer ha cambiado profundamente. “¿Qué significa tener 60? ¿Qué es la edad hoy día? Es solo una sensación”, expresó. Más allá de los números, la intérprete remarcó que atraviesa una etapa de plenitud, definida por un bienestar que abarca lo físico, mental y emocional.

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La actriz celebra el equilibrio alcanzado entre su vida profesional y personal, señalando que esa armonía ha sido clave para su bienestar y continuidad en Hollywood (YouTube: Team Coco)

La actriz, nacida en Cleveland y próxima a cumplir años el 14 de agosto, subrayó que este aniversario no solo representa el paso del tiempo, sino un hito de gratitud. “Me siento más fuerte, más inteligente, más sabia, más yo misma, más en control”, afirmó Berry, reconociendo que nunca se había sentido tan completa.

Berry destacó que el equilibrio entre su vida profesional y personal se ha transformado en una prioridad. La actriz explicó que mantener esa armonía ha sido clave para su continuidad y autonomía, tanto en el cine como en su ámbito familiar.

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Carrera y legado en Hollywood

Con casi 35 años en la industria, Halle Berry ha consolidado una trayectoria que la distingue por su adaptabilidad y por haber abierto puertas a nuevas generaciones. Su debut en la gran pantalla se produjo con papeles en Jungle Fever y Boomerang, en los primeros años de la década de 1990.

Con más de tres décadas de carrera, Halle Berry suma hitos en la industria del cine y sigue siendo referente por su versatilidad y legado artístico (REUTERS/Mario Anzuoni)

El mayor reconocimiento de su carrera llegó en 2001, cuando recibió el Óscar a la Mejor Actriz por Monster’s Ball. Hasta la fecha, Berry sigue siendo la única mujer afrodescendiente que ha obtenido este galardón. Ese logro marcó un antes y un después en su vida profesional y en la historia de la premiación.

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Desde entonces, la actriz se ha mantenido activa, eligiendo proyectos que desafían su versatilidad. Su recorrido en Hollywood se caracteriza por su capacidad para moverse entre géneros diversos y por su decisión de permanecer vigente con propuestas que considera valiosas.

Proyectos recientes y futuro artístico

En los últimos años, Berry ha sumado nuevos títulos a su filmografía. Entre ellos, destaca su participación en el thriller policial Crime 101, donde compartió pantalla con Chris Hemsworth y Mark Ruffalo. Actualmente, la actriz trabaja en dos producciones: el drama Fleur y el thriller de acción Red Card.

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Proyectos recientes como ‘Crime 101’, ‘Fleur’ y ‘Red Card’ demuestran la vigencia y el compromiso de Halle Berry con su carrera cinematográfica (REUTERS/Jack Taylor)

Fuera de los reflectores, la actriz ha buscado fortalecer el bienestar y el balance cotidiano. En sus declaraciones, su principal satisfacción está en poder seguir contando historias que le importan y criar a su familia bajo sus propios términos.

Quienes se preguntan cómo vive Halle Berry este momento, pueden encontrar la respuesta en sus palabras: la actriz asegura sentirse en “la mejor versión” de sí misma y valora la oportunidad de continuar activa, saludable y presente en la vida de sus hijos. La decisión de no apartarse de su vocación, sino de redefinirla, constituye el eje de su filosofía actual.

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Reflexión sobre el paso del tiempo y la vigencia

A lo largo de su carrera, Berry ha enfrentado los cambios de la industria cinematográfica y los desafíos personales sin perder de vista sus objetivos. La actriz asegura que la edad ha dejado de ser un límite y que su motivación se basa en la pasión y la convicción.

La visión de Halle Berry sobre la madurez y el empoderamiento inspira a redefinir las expectativas del envejecimiento en Hollywood y más allá (REUTERS/Jack Taylor)

El hecho de mantenerse en actividad tras varias décadas en Hollywood es, en sí mismo, una declaración de principios. Berry ha optado por construir su propio camino y seguir adelante bajo sus propias reglas, demostrando que la plenitud puede alcanzarse en cualquier etapa de la vida.

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