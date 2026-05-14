Congelan los fondos de Medicaid por USD 1.300 millones a California por sospechas de fraude

La administración Trump anunció que California enfrentará la diferencia de USD 1.300 millones en pagos de Medicaid, debido a sospechas de fraude. El vicepresidente JD Vance comunicó la decisión desde la Casa Blanca, donde argumentó que la medida busca proteger los fondos de los contribuyentes y evitar que proveedores fraudulentos se beneficien del sistema.
El gobierno federal estableció además un congelamiento de seis meses para nuevas inscripciones en Medicare por parte de proveedores de cuidados paliativos y atención domiciliaria. Esta iniciativa, según informó ABC7 parte de una ofensiva nacional contra el fraude en los programas de salud pública, se acompaña de advertencias a los estados: si no investigan posibles irregularidades, podrían perder apoyo financiero federal.
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¿Qué motivó la decisión?
La administración republicana sostiene que la medida responde a la detección de pagos sospechosos y crecimientos atípicos en ciertas áreas del programa Medicaid en California. El director de los Centros de Medicare y Medicaid, Dr. Mehmet Oz, afirmó que el diferimiento es “el mayor realizado hasta la fecha” y solicitó una explicación estatal acerca de los pagos identificados como irregulares.
Vance aseguró en el evento: “Estos proveedores fraudulentos se enriquecen dando medicamentos que la gente ni siquiera necesita”. Además, declaró que tanto los contribuyentes como los beneficiarios sufren las consecuencias de estas prácticas y que la administración busca detener el acceso de nuevos actores fraudulentos al sistema.
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¿A quién afecta y cómo se implementa?
La decisión impacta en la financiación de servicios de salud públicos y privados que dependen de los fondos federales de Medicaid en California. El presupuesto total del programa, sumando aportes estatales y federales, ronda los USD 222.000 millones para el ciclo anual que inicia el 1 de julio.
El congelamiento no interrumpe la atención de los proveedores ya establecidos, aunque restringe el ingreso de nuevos participantes durante seis meses. La agencia federal comunicó además que intensificará las investigaciones y utilizará análisis avanzados de datos para identificar y excluir a proveedores bajo sospecha.
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¿Cómo reaccionaron las autoridades y expertos?
La oficina del gobernador Gavin Newsom y el Departamento de Finanzas de California no emitieron respuestas inmediatas. El estado había defendido con anterioridad la legalidad y necesidad de expandir la atención domiciliaria en su territorio. Sostiene que el crecimiento del programa responde a la prioridad de mantener a las personas fuera de residencias costosas, y no a la proliferación de fraudes.
Expertos como Tricia Neumann, de la organización KFF, recordaron que existen antecedentes de moratorias temporales, como la implementada durante el gobierno de Bill Clinton. Neumann puntualizó: “Una breve moratoria le da tiempo a la administración para atacar el fraude real y evitar que surjan nuevas entidades fraudulentas”.
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La campaña federal contra el fraude sanitario se intensificó en los meses previos a las elecciones y se integra en la estrategia de comunicación del vicepresidente Vance, aspirante a la nominación presidencial en 2028.
En las últimas semanas, los Centros de Medicare y Medicaid suspendieron pagos a cientos de agencias en Los Ángeles y extendieron la moratoria a proveedores de equipos médicos y ortopédicos.
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En paralelo, la administración ordenó a los fiscales generales estatales investigar con rigor o afrontar recortes presupuestarios. Diversos reportes señalan que también se paralizaron transferencias por USD 243 millones a Minnesota y se abrieron pesquisas en al menos cinco estados.
¿Existen críticas o dudas sobre la medida?
Mientras la administración sostiene que estas acciones buscan proteger a los más vulnerables y asegurar el uso correcto de los recursos, sectores del sistema sanitario advierten que el enfoque podría castigar a proveedores legítimos y complicar el acceso de los pacientes a servicios esenciales.
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Algunos críticos sostienen que la política de “atacar primero y verificar después” puede provocar errores. En abril, los Centros de Medicare y Medicaid reconocieron públicamente una equivocación en datos que motivaron una investigación en Nueva York, alimentando así el escepticismo sobre la metodología federal.
A nivel nacional, nuevas exigencias para acceder a Medicaid podrían dejar sin cobertura a millones de personas y tensionar aún más el sistema hospitalario. La administración Trump-Vance señala que las acciones contra el fraude permitirán preservar fondos y recursos para quienes realmente los necesitan.
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