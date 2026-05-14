Congelan los fondos de Medicaid por USD 1.300 millones a California por sospechas de fraude

El gobierno de Trump bloquea USD 1.300 millones en pagos de Medicaid a California debido a sospechas de fraude en el sistema de salud (Reuters)

La administración Trump anunció que California enfrentará la diferencia de USD 1.300 millones en pagos de Medicaid, debido a sospechas de fraude. El vicepresidente JD Vance comunicó la decisión desde la Casa Blanca, donde argumentó que la medida busca proteger los fondos de los contribuyentes y evitar que proveedores fraudulentos se beneficien del sistema.

El gobierno federal estableció además un congelamiento de seis meses para nuevas inscripciones en Medicare por parte de proveedores de cuidados paliativos y atención domiciliaria. Esta iniciativa, según informó ABC7 parte de una ofensiva nacional contra el fraude en los programas de salud pública, se acompaña de advertencias a los estados: si no investigan posibles irregularidades, podrían perder apoyo financiero federal.

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¿Qué motivó la decisión?

La administración republicana sostiene que la medida responde a la detección de pagos sospechosos y crecimientos atípicos en ciertas áreas del programa Medicaid en California. El director de los Centros de Medicare y Medicaid, Dr. Mehmet Oz, afirmó que el diferimiento es “el mayor realizado hasta la fecha” y solicitó una explicación estatal acerca de los pagos identificados como irregulares.

JD Vance anuncia en la Casa Blanca medidas para reforzar los controles y evitar que operadores irregulares accedan a los recursos destinados a la salud pública en California (Reuters)

Vance aseguró en el evento: “Estos proveedores fraudulentos se enriquecen dando medicamentos que la gente ni siquiera necesita”. Además, declaró que tanto los contribuyentes como los beneficiarios sufren las consecuencias de estas prácticas y que la administración busca detener el acceso de nuevos actores fraudulentos al sistema.

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¿A quién afecta y cómo se implementa?

La decisión impacta en la financiación de servicios de salud públicos y privados que dependen de los fondos federales de Medicaid en California. El presupuesto total del programa, sumando aportes estatales y federales, ronda los USD 222.000 millones para el ciclo anual que inicia el 1 de julio.

El congelamiento no interrumpe la atención de los proveedores ya establecidos, aunque restringe el ingreso de nuevos participantes durante seis meses. La agencia federal comunicó además que intensificará las investigaciones y utilizará análisis avanzados de datos para identificar y excluir a proveedores bajo sospecha.

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¿Cómo reaccionaron las autoridades y expertos?

La oficina del gobernador Gavin Newsom y el Departamento de Finanzas de California no emitieron respuestas inmediatas. El estado había defendido con anterioridad la legalidad y necesidad de expandir la atención domiciliaria en su territorio. Sostiene que el crecimiento del programa responde a la prioridad de mantener a las personas fuera de residencias costosas, y no a la proliferación de fraudes.

Expertos como Tricia Neumann, de la organización KFF, recordaron que existen antecedentes de moratorias temporales, como la implementada durante el gobierno de Bill Clinton. Neumann puntualizó: “Una breve moratoria le da tiempo a la administración para atacar el fraude real y evitar que surjan nuevas entidades fraudulentas”.

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La medida federal impacta directamente en el financiamiento de servicios de salud en California, que dependen de un presupuesto total anual de USD 222.000 millones (Reuters)

La campaña federal contra el fraude sanitario se intensificó en los meses previos a las elecciones y se integra en la estrategia de comunicación del vicepresidente Vance, aspirante a la nominación presidencial en 2028.

En las últimas semanas, los Centros de Medicare y Medicaid suspendieron pagos a cientos de agencias en Los Ángeles y extendieron la moratoria a proveedores de equipos médicos y ortopédicos.

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En paralelo, la administración ordenó a los fiscales generales estatales investigar con rigor o afrontar recortes presupuestarios. Diversos reportes señalan que también se paralizaron transferencias por USD 243 millones a Minnesota y se abrieron pesquisas en al menos cinco estados.

¿Existen críticas o dudas sobre la medida?

Mientras la administración sostiene que estas acciones buscan proteger a los más vulnerables y asegurar el uso correcto de los recursos, sectores del sistema sanitario advierten que el enfoque podría castigar a proveedores legítimos y complicar el acceso de los pacientes a servicios esenciales.

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La campaña federal contra el fraude sanitario se intensifica previo a las elecciones, involucrando nuevas exigencias para acceder a Medicaid en Estados Unidos (Reuters)

Algunos críticos sostienen que la política de “atacar primero y verificar después” puede provocar errores. En abril, los Centros de Medicare y Medicaid reconocieron públicamente una equivocación en datos que motivaron una investigación en Nueva York, alimentando así el escepticismo sobre la metodología federal.

A nivel nacional, nuevas exigencias para acceder a Medicaid podrían dejar sin cobertura a millones de personas y tensionar aún más el sistema hospitalario. La administración Trump-Vance señala que las acciones contra el fraude permitirán preservar fondos y recursos para quienes realmente los necesitan.

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