Nueva York podrá clausurar negocios a empleadores que no paguen salarios adeudados

El presupuesto 2026-2027 de Nueva York amplió las competencias del Departamento de Trabajo para ejecutar el cobro de salarios adeudados a empleados (REUTERS/Brendan McDermid)

El presupuesto 2026-2027 de Nueva York del estado de Nueva York amplió las facultades del Departamento de Trabajo para cobrar salarios y compensaciones que empleadores adeudan a sus trabajadores y, en casos de incumplimiento sostenido, habilitó medidas que pueden escalar hasta la suspensión de operaciones. La medida buscó cerrar una brecha recurrente: que una decisión favorable no garantice el cobro.

Según informó la Oficina de la Gobernadora de Nueva York en un comunicado del 23 de abril de 2026, el estado recuperó más de USD 35 millones en salarios perdidos y cobró USD 2,2 millones en sanciones vinculadas a este tipo de casos durante 2025, el registro anual más alto desde 2015. En esos expedientes estuvieron involucrados unos 5.000 empleadores.

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La misma comunicación oficial sostuvo que, desde 2021, el Departamento de Trabajo del estado de Nueva York devolvió más de USD 130 millones a cerca de 125.000 trabajadores. La administración sostuvo que, sin herramientas de ejecución, las determinaciones administrativas o judiciales podían quedar como un reconocimiento formal de la deuda, pero sin efectos prácticos.

Del fallo al cobro: más herramientas para ejecutar deudas laborales

La nueva normativa permite implementar gravámenes sobre propiedades y tomar medidas sobre activos financieros si los empleadores incumplen pagos (Reuters)

En un comunicado del 28 de mayo de 2026, la administración de la gobernadora Kathy Hochul presentó el paquete presupuestario como una batería de medidas orientadas a fortalecer investigaciones y aumentar el cumplimiento.

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En esa enumeración, el gobierno incluyó mecanismos de presión para que el cobro no dependa solo de la voluntad del empleador una vez que ya existe una decisión sobre montos adeudados.

Entre las herramientas previstas, el Estado destacó la posibilidad de avanzar con gravámenes sobre propiedades y medidas sobre activos financieros, con el objetivo de evitar que las deudas queden sin ejecución. En términos operativos, la lógica es aumentar el costo de ignorar una orden de pago y reducir el margen para dilatar el cumplimiento.

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El medio neoyorquino City Limits, especializado en políticas públicas, describió el refuerzo de facultades como un intento de darle al Estado más capacidad para ejecutar cobros una vez que hay una determinación firme. En esa cobertura también se incorporó una crítica: si el proceso previo se extiende demasiado, existe riesgo de que el empleador se vuelva “incobrable” antes de que se activen las herramientas de ejecución.

Qué suele abarcar un reclamo por salarios adeudados

Los reclamos laborales en Nueva York frecuentemente incluyen pagos por debajo del salario mínimo, horas extra impagas y retención de propinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el comunicado del 28 de mayo de 2026, el gobierno enumeró prácticas típicas asociadas a este tipo de incumplimientos: pagos por debajo del salario mínimo, horas extra no abonadas, propinas retenidas y clasificación incorrecta de trabajadores. En el plano cotidiano, esos casos pueden incluir trabajo “fuera del reloj”, descuentos no permitidos o diferencias entre lo trabajado y lo efectivamente abonado.

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El sentido del cambio presupuestario apuntó a que el conflicto no termine en el diagnóstico. En lugar de que el trabajador deba iniciar un nuevo camino para ejecutar el cobro por su cuenta —o resignarse ante la falta de activos trazables—, el Estado buscó fortalecer su capacidad para intervenir en el tramo donde la deuda se vuelve exigible.

En ese debate sobre eficacia, también apareció el factor tiempo. City Limits subrayó que, aun con herramientas más contundentes, el resultado final depende de la duración del proceso administrativo y judicial y de si los recursos disponibles alcanzan para investigar, litigar y sostener la ejecución de las deudas.

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Magnitud del problema: cifras estatales y estimaciones de alcance más amplio

Las cifras difundidas por la Oficina de la Gobernadora de Nueva York aportaron una foto oficial de resultados: más de USD 35 millones recuperados y USD 2,2 millones en sanciones en 2025, además de un acumulado desde 2021 de más de USD 130 millones devueltos a cerca de 125.000 trabajadores (comunicado del 23 de abril de 2026). El gobierno atribuyó parte de ese desempeño a procedimientos reforzados y a la expansión gradual de herramientas de cobro.

En paralelo, City Limits incorporó una estimación citada por defensores de trabajadores para dimensionar el fenómeno en el estado: cada año más de 2 millones de trabajadores no reciben su pago completo y el total de salarios y beneficios impagos asciende a USD 3.200 millones. Esas estimaciones suelen usarse para argumentar que, más allá de las recuperaciones logradas, la brecha entre lo adeudado y lo efectivamente cobrado sigue siendo elevada.

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Además, el Economic Policy Institute, un centro de investigación con sede en Estados Unidos especializado en mercado laboral, publicó un análisis que estimó pérdidas anuales por violaciones al salario mínimo de USD 8.000 millones en 10 estados, con 2,4 millones de trabajadores afectados, y sugirió que a nivel nacional el total podría superar USD 15.000 millones. Aunque ese estudio no se limita a Nueva York ni abarca todas las formas de salarios adeudados, suele citarse para subrayar que el problema excede a un solo estado y se repite en múltiples jurisdicciones.

Antecedentes: el camino penal y apoyo a fiscales de distrito

La Ley Wage Theft Accountability Act de 2023 endureció penalmente las retenciones deliberadas de salarios, permitiendo sanciones criminales más duras a empleadores (REUTERS/Brendan McDermid)

El presupuesto 2026-2027 se apoyó en una estrategia previa que ya había endurecido el marco penal. En su comunicado del 23 de abril de 2026, la administración recordó que en 2023 Hochul firmó la Wage Theft Accountability Act (Ley de Responsabilidad por salarios adeudados), que trató ciertas conductas como una modalidad de hurto bajo la ley penal y habilitó a los fiscales a buscar sanciones criminales más duras contra empleadores que retienen salarios de manera deliberada.

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En el comunicado del 28 de mayo de 2026, la gobernación sumó otro componente: un programa de subvenciones por USD 5 millones, administrado por el Departamento de Trabajo, para apoyar a fiscales de distrito en la apertura de nuevas investigaciones penales vinculadas a salarios adeudados. La administración presentó esa medida como una forma de ampliar la capacidad de investigación fuera del canal administrativo tradicional.

Datos públicos y trazabilidad: tableros para seguir casos y deudas

Además de las medidas de ejecución, el Estado exhibió herramientas de seguimiento. El Departamento de Trabajo del estado de Nueva York mantiene el Wage Theft Investigation Dashboard (tablero de investigaciones por salarios adeudados), un recurso público con información sobre casos concluidos, salarios recuperados y sanciones.

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A su vez, la Oficina del Contralor de la ciudad de Nueva York explicó en su propio material de transparencia que el rótulo “wages owed” (salarios determinados como adeudados) se utiliza para referirse a montos que el Departamento de Trabajo estableció como debidos, y que la información sobre casos cerrados con deudas sin saldar puede rastrearse en el tablero estatal.