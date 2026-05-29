El avance de Wall Street continúa pese a presiones inflacionarias derivadas del conflicto con Irán

El alza de las acciones en Estados Unidos se apoya en el incremento de las ganancias corporativas, con especial impulso del sector tecnológico. Foto: France 24

Wall Street cerró mayo con una racha de máximos históricos impulsada por las tecnológicas y el optimismo en torno a la inteligencia artificial, a pesar de las persistentes presiones inflacionarias derivadas de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

El S&P 500 avanzó un 0,21% el viernes hasta los 7.579,74 puntos —su cuarto máximo consecutivo—, mientras el Dow Jones Industrial Average sumó 363,48 puntos para cerrar en 51.032,45, un alza del 0,72%. El Nasdaq Composite ganó un 0,20% y terminó en 26.971,21 puntos. Los tres índices marcaron máximos históricos intradía durante la sesión.

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Con el cierre del viernes, el S&P 500 encadenó su séptima ganancia consecutiva y novena semana positiva seguida, la racha más larga desde 2023, según los datos recopilados. En el mes, el índice acumuló un alza del 5,1% y sube un 10,7% en lo que va del año.

Las acciones tecnológicas dentro del S&P 500 se apreciaron más del 15% durante mayo, mientras la mayoría de los demás sectores del índice cedieron terreno. Microsoft subió un 5,4% el viernes y Broadcom ganó un 4,7%.

Dell Technologies lideró todas las acciones del S&P 500 con un salto del 32,8%, luego de publicar ganancias que superaron ampliamente las estimaciones y elevar sus previsiones de beneficios e ingresos para todo el año, citando una demanda robusta de computación para inteligencia artificial. Sus competidoras Hewlett Packard Enterprise y Super Micro Computer también registraron avances.

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“Sin duda, hay un sentimiento eufórico en el mercado en torno a la IA. El repunte ha estado realmente impulsado por los resultados”, afirmó Ohsung Kwon, estratega jefe de renta variable de Wells Fargo.

Los principales índices de Wall Street registraban avances durante la jornada. Foto: Associated Press

El conflicto bélico con Irán ha restringido el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente un quinto del suministro mundial de crudo y gas natural. Esa interrupción ha elevado los precios de la gasolina y de una amplia gama de bienes, alimentando la inflación y afectando a consumidores y empresas.

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El precio del crudo Brent para entrega en agosto cayó un 1,7% hasta USD 91,12 por barril, aunque se mantiene muy por encima de los USD 70 por barril registrados a finales de febrero, antes del inicio del conflicto. El crudo de referencia estadounidense para entrega en julio descendió también un 1,7%, hasta USD 87,36 por barril.

El presidente Donald Trump indicó en redes sociales que tomaría una decisión definitiva sobre un posible acuerdo con Irán el viernes. Teherán había señalado previamente que buscaba hechos, no palabras. La expectativa de un pacto que extienda el alto al fuego contribuyó a aliviar la presión sobre los precios del crudo.

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Un indicador de inflación seguido de cerca por la Reserva Federal (Fed) se aceleró en abril hasta su nivel más alto en tres años. La confianza del consumidor también cede ante el encarecimiento generalizado, que se suma al impacto previo de los aranceles.

“El repunte ha estado en gran medida liderado por la tecnología y respaldado por resultados resilientes, pero la pregunta clave es si puede sostenerse”, escribió Angelo Kourkafas, estratega global sénior de Edward Jones, en una nota de análisis.

La Fed mantiene su tasa de referencia sin cambios y se espera que continúe en esa posición en su reunión de junio y durante el resto del año, de acuerdo con la herramienta FedWatch de CME. Las empresas del S&P 500 reportaron un crecimiento de ganancias del 28% en el trimestre más reciente, según datos de FactSet.

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Entre los retrocesos del viernes figuraron Paramount Skydance, que cayó un 1,9%; Amazon.com, que bajó un 1,2%; y Costco Wholesale, que perdió un 3,9%. Los mercados de Europa y Asia cerraron mayoritariamente al alza.