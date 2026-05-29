Entre jardines, cines y un bartender robótico: así es Changi Airport, el aeropuerto reconocido como el mejor del mundo

El aeropuerto de Changi en Singapur obtiene por enésima vez el título de mejor aeropuerto del mundo en 2026, según el ranking global de Skytrax (REUTERS/Edgar Su)

El aeropuerto internacional de Changi en Singapur ha sido reconocido nuevamente como el mejor del mundo en 2026, de acuerdo con el ranking de Skytrax. De esta manera, esta terminal aérea consolida su liderazgo global gracias a su combinación de eficiencia, innovación y servicios que marcan tendencia en la industria aeroportuaria, según informó la BBC.

Changi Airport es considerado el mejor aeropuerto del mundo porque une eficiencia operativa, limpieza, tecnología avanzada y servicios únicos. Cada aspecto, desde el flujo de pasajeros hasta sus jardines y atracciones, está diseñado para ofrecer una experiencia sin contratiempos tanto a viajeros frecuentes como a turistas. Así, el aeropuerto crea un entorno que supera lo esperado en un centro de tránsito internacional.

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El galardón de 2026 de Skytrax situó a Changi Airport en el primer puesto mundial, seguido por Incheon (Corea del Sur) y Haneda (Japón). La BBC subraya que este reconocimiento no solo refleja sus instalaciones icónicas, sino una gestión que asegura operaciones eficientes y una experiencia integral para el usuario, superando a sus competidores en la región asiática.

Rasgos que distinguen a Changi Airport

El aeropuerto Changi se destaca por su organización excepcional, considerada una de las mejores a nivel mundial según usuarios (REUTERS/Edgar Su)

Entre los elementos que distinguen a Changi se cuentan una organización excepcional y una limpieza permanente. La confiabilidad en el funcionamiento del aeropuerto es un rasgo muy valorado por los usuarios. Alisha Rodrigo, residente en Singapur, explicó a la BBC: “Changi es como Singapur en miniatura: eficiente, limpio, organizado y digno de confianza”.

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La tranquilidad percibida por los viajeros se construye a partir de una gran operación interna. Max Hirsh, director general de Airport City Academy, mencionó a la BBC que el secreto de Changi está en “dominar los fundamentos diarios”, destacando su adaptación a circunstancias imprevistas y una respuesta rápida ante cualquier contratiempo.

Según la misma fuente, el aeropuerto emplea a 60.000 trabajadores y apuesta por la automatización y la gestión de flujos para anticipar problemas. Además, dispone de 500 baños distribuidos por todas sus terminales, equipados con pantallas para que los usuarios envíen valoraciones y, en caso de una puntuación baja, un equipo de limpieza acude inmediatamente.

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Para Hirsh, la jerarquía operativa de Changi se resume así: “Eficiencia primero, ambiente en segundo lugar y espectáculo en tercero”. Este enfoque mantiene ágiles los procesos y cuidadas las experiencias para el usuario.

Innovación y tecnología al servicio del pasajero

El nuevo control migratorio sin pasaporte en Changi Airport acelera los procesos para residentes y viajeros internacionales (SPH/The Straits Times/Ariffin Jamar via REUTERS)

La innovación es fundamental para la posición de Changi Airport. En 2024, se convirtió en el primer aeropuerto en implementar un sistema de control migratorio sin pasaporte, utilizando reconocimiento facial y de iris, tanto para residentes como para viajeros internacionales. Esta medida agiliza uno de los trámites más lentos del viaje y fortalece su liderazgo tecnológico.

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Ivan Tan, vicepresidente sénior de comunicaciones corporativas y mercadeo del Changi Airport Group, dijo a la BBC que este desarrollo responde sobre todo a necesidades prácticas: “Los servicios migratorios requieren mucha mano de obra y no todos los singapurenses están dispuestos a realizar esas tareas, así que, en parte, nos impulsa la necesidad”.

El despliegue de tecnología incluye inteligencia artificial para la limpieza autónoma de instalaciones y sistemas que detectan y corrigen incidentes antes de que sean visibles para los usuarios. Así, Changi puede prever las necesidades del viajero y mantener la fluidez incluso en períodos de gran demanda.

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Experiencias y servicios únicos para los viajeros

El Jewel Rain Vortex es la cascada interior más alta del mundo y se ha convertido en un emblema turístico de Singapur (REUTERS/Edgar Su/File Photo)

El aeropuerto ofrece experiencias muy por encima de lo habitual en el sector. Entre sus iconos destaca el Jewel Rain Vortex, la cascada interior más alta del mundo ubicada en el complejo comercial, convertida en símbolo de Singapur y en atractivo clave para los visitantes.

Quienes pasan por Changi encuentran también un cine abierto durante las 24 horas, un jardín de mariposas renovado cada dos o tres semanas, un jardín de cactus y otro de girasoles en la azotea, y el bartender robótico Toni en las terminales 2 y 3. Además, en 2025 abrió la Fit and Fun Zone, una zona con sacos de boxeo y minitrampolines para pasajeros de todas las edades.

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Para quienes realizan escalas largas y no necesitan visado, se ofrecen visitas guiadas gratuitas por la ciudad. Estas actividades no solo hacen más agradable la espera, sino que tienen una función estratégica: invitan a los pasajeros a recorrer diferentes zonas del aeropuerto, lo que contribuye a evitar la congestión y favorece el flujo ordenado de personas, según la BBC.

Adaptación, resiliencia e innovación constante

El aeropuerto de Changi se adapta a la creciente demanda de pasajeros con soluciones innovadoras a los retos operativos (REUTERS/Edgar Su)

La filosofía de Changi está orientada a encontrar soluciones ante los retos de la operación y del entorno. El aeropuerto enfrenta presiones como la demanda creciente, la escasez de personal y fenómenos climáticos que afectan regularmente la región.

Para responder a estos desafíos, se ha desarrollado Terminal X, un laboratorio de innovación donde se prueban proyectos avanzados, como una flota de drones diseñada para disuadir rayos durante tormentas y así evitar interrupciones en pistas. Kris Mok, responsable de comunicación del laboratorio, declaró a la BBC: “Para nosotros, el hub de innovación es indispensable… en pocos años tendremos que esforzarnos el doble”.

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Este enfoque experimental rompe con la cultura tradicional de trabajo en Singapur y fomenta el ensayo y error para prever futuros escenarios, lo que refuerza el liderazgo del aeropuerto ante una industria en constante transformación.

Changi como símbolo nacional y motor económico

Incheon International Airport quedó segundo en la última edición de Skytrax (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

La fijación nacional por la eficiencia surgió en los años 70, cuando Lee Kuan Yew, primer ministro fundador de Singapur, impulsó la transformación de Changi como emblema del país. Lee llegó a calificar la obra como “la mejor inversión de 1.500 millones de dólares de Singapur (aproximadamente 1.180 millones de dólares estadounidenses)” que realizó su gobierno.

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Hoy, esa estrategia sigue dando frutos, y Changi representa un motor fundamental para el comercio, el turismo y la imagen internacional de Singapur. El aeropuerto sintetiza el modelo nacional de organización y confiabilidad, atributos confirmados por viajeros consultados por la BBC, especialmente tras experiencias complicadas en otros aeropuertos.

En la edición 2026 del ranking Skytrax, Changi se impuso a grandes referentes como Incheon International Airport y Tokyo Haneda Airport. Esta competencia regional mantiene alta la exigencia en Asia Oriental, donde el enfoque en la innovación y el servicio al pasajero es compartido por los principales centros aeroportuarios.

El éxito de Changi no solo reside en sus instalaciones emblemáticas o sus atractivos visuales. El logro principal es garantizar que cada usuario llegue a su destino con fluidez y facilidad, reflejando una gestión operativa que supera la expectativa y confirma su posición de liderazgo mundial.