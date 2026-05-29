Insólito video: multan a conductora por usar el teléfono mientras conducía, pero le faltaba la mano

Una jueza de Florida anuló la multa contra Katie Thomas, atleta adaptada, después de que un agente la acusara de manipular un teléfono con la mano derecha, pese a que nació sin parte de ese brazo. El video de la detención, que se volvió viral y superó 91 millones de visualizaciones, expuso el error del oficial (Instagram: @slightlyoff.balance).

Un juzgado de Florida desestimó una infracción de tránsito contra Katie Thomas, de 36 años, atleta adaptada y creadora de contenido, después de que un agente la acusara de manipular un teléfono con la mano derecha, que no tiene por una amputación congénita, reportó ABC News y KTLA.

La infracción ascendía a USD 116 y sancionaba la presunta manipulación de un dispositivo de comunicación inalámbrico mientras conducía. La audiencia judicial prevista tras la apelación presentada por Thomas fue cancelada cuando la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach pidió cerrar el caso por falta de pruebas.

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El video mostró la contradicción en el momento mismo de la acusación

Las imágenes de la cámara corporal se volvieron virales después de que la creadora de contenido lo publicara en Instagram y acumuló más de 91 millones de visualizaciones, 6 millones de “me gusta” y 162.000 comentarios.

En el video se observa la acusación del agente policial: “Usted pasó junto a mí sosteniendo un teléfono con la mano derecha, manipulando ese teléfono”. Ella le respondió al levantar el brazo derecho y dejar ver que no tiene esa mano. Con ironía, contestó: “Obviamente no”.

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Luego, el agente matizó su afirmación: “Con la mano derecha, quizás no”, aunque continuó con el procedimiento. Cuando insistió en que la había visto manipular el teléfono, Thomas contestó: “No, no lo hizo”.

Otro tramo del intercambio mostró que el agente le preguntó: “¿Lo jura por Dios?”, en referencia al uso del teléfono. Thomas levantó el brazo derecho y respondió: “Mano a Dios”, tras lo cual el agente le pidió que jurara con la otra mano.

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El episodio desató críticas de usuarios en las redes sociales sobre la fiscalización de la conducción distraída, la transparencia de las cámaras corporales y las detenciones de tránsito que terminan convertidas en fenómenos virales.

Las imágenes de la cámara corporal revelaron la respuesta de Thomas al mostrar que carece de la mano derecha citada en la infracción (Captura de video: Palm Beach County Sheriff).

La multa fue desestimada y Katie llama a reflexionar sobre las diferencias

Los registros del tribunal del Condado de Palm Beach indicaron que la citación fue desestimada, a pedido de la Oficina del Sheriff, y que la decisión de abandonar el caso se tomó tras “una revisión adicional de los estatutos del estado de Florida pertinentes y en función de la totalidad de las circunstancias”, según ABC News.

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La misma oficina sostuvo en un comunicado que el agente detuvo el automóvil “basándose en su observación visual en el momento del incidente”. Además, agregó: “Los agentes del orden público están obligados a tomar decisiones basándose en observaciones realizadas en tiempo real. Como en cualquier medida coercitiva, los conductores tienen derecho a impugnar las multas a través del proceso judicial, donde se pueden evaluar exhaustivamente todos los hechos y las pruebas”.

La justicia de Florida desestimó la multa a Katie Thomas al no hallar pruebas suficientes de uso del teléfono al conducir (Captura de video: CBS News).

En una entrevista exclusiva con ABC News, la damnificada explicó: “Al principio pensé: ‘Oh, esto va a ser gracioso’, por eso me reí a carcajadas. Pero luego fue evidente que él no se rió ni interactuó de manera amistosa”.

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Thomas instó a debatir sobre aquellos que no poseen extremidades o son diferentes: “Es hora de hablar sobre la diferencia en las extremidades, de los atletas adaptados o cualquiera que simplemente no se vea ‘normal’ o sea diferente a lo que la sociedad considera normal, y sobre cómo esas interacciones pueden afectar”.

A su vez, reflexionó sobre el impacto que pueden tener estas situaciones en las personas: “Yo tal vez pueda tomarlo con humor, pero por cada persona como yo, hay muchas otras a las que eso podría arruinarles el día. ¿Y si yo fuera un veterano que trágicamente perdió un brazo y no fuera solo una lesión de nacimiento? Eso realmente podría haber llevado a alguien al límite en ese momento o después y causar mucho sufrimiento no intencionado”.

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