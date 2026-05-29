Qué medidas sanitarias aplicarán Estados Unidos, México y Canadá para viajeros ante el brote de ébola previo al Mundial 2026

Estados Unidos, México y Canadá refuerzan controles sanitarios ante el brote de ébola previo al Mundial 2026 de fútbol (REUTERS/Stringer)

A pocas semanas del inicio del Mundial de fútbol 2026, Estados Unidos, México y Canadá han decidido intensificar su coordinación en materia de salud pública en respuesta al brote de ébola que afecta regiones de África. La preocupación por la seguridad de millones de visitantes, aficionados y atletas que llegarán a Norteamérica ha llevado a los países anfitriones a implementar una serie de acciones conjuntas, buscando blindar el evento deportivo más grande de la historia reciente.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, subrayó que los tres gobiernos trabajan de manera articulada en todos los frentes, poniendo especial atención en las amenazas sanitarias derivadas del brote. “Mientras nuestros países se preparan para la Copa Mundial 2026 —el evento deportivo más grande de la historia—, Estados Unidos, México y Canadá están coordinando esfuerzos en todos los frentes, incluidas las medidas de salud pública relacionadas con el brote de ébola, para ayudar a garantizar que este torneo sea el más seguro y memorable de todos los tiempos”, expresó Johnson a través de la red social X. Estas declaraciones reflejan el compromiso de mantener la máxima seguridad durante el torneo, que se inaugurará el 11 de junio en Ciudad de México.

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La cooperación trilateral tiene como eje central la prevención, con el objetivo de evitar la entrada y propagación del virus, pero sin obstaculizar el flujo habitual de viajes y comercio. El Departamento de Estado de EE.UU. informó sobre el lanzamiento de un paquete de medidas sanitarias, diseñado junto a México y Canadá, especialmente para los viajeros procedentes de zonas africanas consideradas de alto riesgo por ébola. Esta estrategia busca equilibrar la protección de la salud pública con la vitalidad económica y turística que implica un evento de tal magnitud.

Las medidas preventivas buscan evitar la entrada y propagación del ébola sin afectar los flujos habituales de turismo y comercio (AP Foto/Moses Sawasawa)

Las tres naciones han dejado claro que la salud y la seguridad de todas las personas en la región siguen siendo la máxima prioridad, según comunicó el Departamento de Estado estadounidense. La epidemia, decretada oficialmente el pasado 14 de mayo en el este de la República Democrática del Congo (RDC), ha generado alarma internacional, sobre todo por la cercanía del torneo y la expectativa de una gran afluencia de personas de todo el mundo. El enfoque coordinado pretende proteger tanto a los ciudadanos locales como a los millones de visitantes, garantizando la continuidad de los viajes y el comercio entre los países anfitriones.

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El comunicado del Departamento de Estado no detalló todas las precauciones implementadas, pero algunos gobiernos sí han hecho públicas medidas adicionales. Canadá, desde el miércoles, puso en marcha nuevas restricciones fronterizas temporales, entre las que destaca la suspensión de visados para residentes de la República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur. El objetivo es impedir la entrada y propagación del ébola en territorio canadiense durante el desarrollo del Mundial. Esta decisión responde a la preocupación por los movimientos transfronterizos provenientes de las regiones africanas más afectadas por el virus.

Por su parte, México reforzó las medidas preventivas a partir del martes, con la instalación de filtros sanitarios en aeropuertos y la adopción de protocolos especiales que estarán vigentes durante los 60 días posteriores a su anuncio. Según la aerolínea Viva Aerobus, desde la medianoche de ese jueves quedó prohibida la entrada al país de turistas que hayan visitado Uganda, RDC y Sudán del Sur. El secretario de Salud mexicano, David Kershenobich, afirmó en conferencia de prensa que en México no se han registrado casos de ébola y que el riesgo de propagación es “muy bajo” a nivel global y “muy bajo para nuestro país”.

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El brote de ébola declarado en la República Democrática del Congo ya suma más de mil casos sospechosos y 238 muertes

Estas restricciones migratorias y controles fronterizos se suman a los esfuerzos preventivos que se han intensificado ante la vigilancia epidemiológica internacional. Las autoridades sanitarias mexicanas han insistido en que los protocolos buscan anticipar cualquier eventualidad, sin generar alarma, y que se mantendrán atentos a la evolución del brote en África.

El epicentro del brote de ébola se localiza actualmente en la provincia de Ituri, al este de la República Democrática del Congo, una región fronteriza con Uganda y Sudán del Sur. El brote llevó a que Uganda cerrara su frontera con la RDC el miércoles, luego de que las autoridades congoleñas reportaran más de mil casos sospechosos y 200 muertes relacionadas. La agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) cifró en 246 las “muertes sospechosas” atribuidas al virus, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó de “alto” a “muy alto” el nivel de riesgo por la epidemia el viernes pasado.

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El boletín más reciente del Gobierno congoleño reporta un acumulado de 1.077 casos sospechosos y 238 muertes sospechosas hasta el martes. Las operaciones de vigilancia, detección y sensibilización comunitaria siguen en marcha, aunque se enfrentan a desafíos operativos significativos sobre el terreno. La situación epidemiológica es vigilada de cerca por los organismos internacionales ante el temor de que el flujo de personas por el Mundial pueda facilitar la diseminación del virus fuera del continente africano.

El Mundial de 2026 será el primero en la historia en contar con 48 selecciones y partidos distribuidos en 16 ciudades de los tres países norteamericanos. La República Democrática del Congo, una de las naciones afectadas, también será parte del torneo y disputará la fase de grupos frente a Portugal, Uzbekistán y Colombia. A pesar del contexto sanitario, los organizadores insisten en que la prioridad sigue siendo la seguridad y que la coordinación internacional está orientada a reducir al mínimo cualquier riesgo de propagación del ébola durante el evento deportivo.

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