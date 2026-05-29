Estados Unidos

Estados Unidos advirtió que aplicará sanciones a Omán si coopera con Irán para cobrar peajes en el estrecho de Ormuz

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que Washington responderá contra quienes faciliten restricciones al libre paso de buques en la estratégica vía marítima

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El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca (REUTERS)
El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, habla durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca (REUTERS)

Estados Unidos elevó este jueves la presión sobre Omán al advertir que aplicará sanciones contra cualquier país, empresa o actor que colabore con el régimen de Irán en la implementación de peajes para los buques que atraviesen el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo.

El mensaje fue publicado este jueves por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, después de que funcionarios iraníes confirmaran conversaciones con Mascate para crear un nuevo mecanismo de control y cobro sobre el tránsito marítimo en la zona.

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El Gobierno de Estados Unidos no tolerará ningún esfuerzo por imponer un sistema de peajes en el estrecho de Ormuz”, afirmó Bessent en un mensaje difundido en la red social X.

El funcionario añadió que Omán “debería saber” que Washington adoptará “medidas agresivas” contra cualquier actor que facilite esos cobros, ya sea “directa o indirectamente”. “Cualquier socio dispuesto a ello será sancionado”, insistió el jefe del Tesoro norteamericano.

La advertencia representa una nueva escalada verbal de la administración de Donald Trump en medio de las tensiones regionales derivadas de la guerra iniciada en febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán.

El Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, advierte que Washington no tolerará la imposición de peajes en el Estrecho de Ormuz y aplicará sanciones contra los involucrados
El Secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, advierte que Washington no tolerará la imposición de peajes en el Estrecho de Ormuz y aplicará sanciones contra los involucrados

Más tarde, Bessent afirmó: “Esta mañana hablé por teléfono con el embajador de Omán y me aseguró que no hay planes para imponer un peaje en el estrecho”.

Según el responsable del Tesoro, ambos políticos comentaron la importancia de mantener las “buenas relaciones” bilaterales de las que Estados Unidos y Omán han gozado durante los últimos 200 años.

“Quiere que estas relaciones duren otros 200 más y, como saben, le dije que (el peaje) era impensable y que no quería arriesgarse a que ni los ciudadanos omaníes ni las instituciones financieras omaníes fueran sancionados”, declaró Bessent.

Aunque Washington y Teherán mantienen negociaciones indirectas para intentar extender el alto el fuego vigente, la disputa por el control del estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los puntos más delicados de las conversaciones.

Por esa vía marítima transita habitualmente cerca de una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo. El bloqueo parcial impulsado por Irán en los últimos meses provocó fuertes alteraciones en los mercados energéticos y elevó la preocupación internacional por el impacto sobre el suministro global de crudo.

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Bessent sostuvo además que “todas las naciones deberían rechazar de plano cualquier esfuerzo de Irán por interrumpir el libre flujo del comercio”. En otro tramo de su mensaje, aseguró que “los días de Teherán de aterrorizar la región y el mundo han terminado”.

Las declaraciones del funcionario llegaron pocas horas después de que el presidente Donald Trump endureciera públicamente su postura sobre Omán durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

No, el estrecho va a estar abierto para todo el mundo”, respondió Trump al ser consultado sobre la posibilidad de un acuerdo temporal que permitiera a Irán y Omán gestionar conjuntamente el paso marítimo.

Son aguas internacionales y Omán se comportará como todos los demás o tendremos que hacerlos volar por los aires”, agregó el mandatario.

La frase generó desconcierto debido a que Omán es uno de los principales aliados de Washington en la región y ha desempeñado un papel relevante como mediador en distintos conflictos de Medio Oriente.

Donald Trump habla junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca (REUTERS)
Donald Trump habla junto al secretario de Defensa, Pete Hegseth, durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca (REUTERS)

La Casa Blanca no aclaró posteriormente si Trump había confundido el nombre del país con Irán durante sus declaraciones.

Mientras tanto, desde Teherán confirmaron contactos bilaterales con Mascate para avanzar en un esquema conjunto de regulación del tránsito marítimo en Ormuz.

El subdirector de Política Exterior y Seguridad Internacional del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, Alí Baqeri, afirmó que ambos gobiernos “están negociando conjuntamente un nuevo procedimiento para el paso de buques”.

Irán sostiene desde hace tiempo que tanto Teherán como Omán deben asumir un papel central en la administración de la vía marítima.

La nueva amenaza contra Omán se produce en un contexto contradictorio para la Casa Blanca. Aunque Trump incrementó su retórica contra Irán y sus aliados regionales, Washington también intensificó en las últimas semanas los contactos diplomáticos para intentar consolidar una tregua de largo plazo.

Las conversaciones, mediadas por Pakistán, incluyen discusiones sobre la reapertura total del estrecho de Ormuz y eventuales alivios parciales de sanciones económicas.

Según trascendió en Washington, negociadores estadounidenses e iraníes ya habrían alcanzado un principio de entendimiento para garantizar nuevamente la libre navegación en la zona, aunque el acuerdo todavía necesitaría la aprobación definitiva de Trump.

El presidente estadounidense ha insistido repetidamente en que no permitirá que ningún país controle el estrecho.

Buques anclados en el Estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán (REUTERS)
Buques anclados en el Estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán (REUTERS)

“Es una ruta internacional”, afirmó esta semana, mientras su administración busca evitar que Irán transforme el paso marítimo en una herramienta de presión económica y geopolítica sobre Occidente.

(Con información de EFE, AFP y Europa Press)

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