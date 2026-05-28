Juez federal de Nueva York evalúa cerrar celdas de ICE tras denuncias de hacinamiento y condiciones inhumanas

Las condiciones en el centro de detención de Manhattan han puesto en debate la legalidad y el trato a migrantes bajo custodia federal (REUTERS/David 'Dee' Delgado)

Un tribunal federal en Manhattan analiza la posibilidad de prohibir completamente el uso de las celdas de detención de 26 Federal Plaza, en el centro de Nueva York, utilizadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) para retener a inmigrantes arrestados.

Según THE CITY, la decisión se produce tras un juicio sin jurado que expuso condiciones de hacinamiento extremo, acceso limitado a alimentos y agua, falta de higiene y estancias prolongadas en esos espacios, destinados originalmente a retenciones breves.

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Durante la audiencia del miércoles, el juez Lewis Kaplan planteó si el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) debería poder usar “en absoluto” las instalaciones de detención en ese edificio. El magistrado ya había impuesto en agosto pasado una orden temporal para limitar la capacidad de las celdas tras las primeras denuncias, según reportó THE CITY.

El magistrado planteó la posibilidad de suspender completamente el uso de las instalaciones tras escuchar las pruebas presentadas en la audiencia (United States Courts)

Heather Gregorio, abogada de Wang Hecker LLP que representa a organizaciones como Make the Road New York y la New York Civil Liberties Union, presentó datos oficiales de ICE que muestran que, entre junio y agosto del año anterior, “habitualmente había entre siete y ocho veces más personas que la capacidad declarada en las celdas”, y que en múltiples noches se superaban las 100 personas.

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El 82% de los detenidos permaneció más de 12 horas y algunos estuvieron entre 20 y 30 días en el lugar, según la información recogida por THE CITY.

La abogada destacó ante el tribunal la magnitud del sobrecupo y la duración de las estancias, respaldándose en datos oficiales de la propia agencia (Wang Hecker LLP)

Pruebas internas y testimonios documentan el abuso

Las celdas, ubicadas en el décimo piso de 26 Federal Plaza, se usan como punto de paso antes de que los arrestados sean trasladados a centros de detención formales en otros estados, según THE CITY. Estos espacios no cuentan con camas ni duchas y fueron diseñados para detenciones de menos de 12 horas.

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Una investigación del medio local THE CITY, basada en una base de datos de más de 1.200 demandas, muestra que los agentes de ICE detuvieron a personas latinas en proporciones muy superiores a su representación entre la población indocumentada.

Mientras tanto, autoridades del DHS negaron públicamente la existencia de problemas en el edificio y afirmaron que las denuncias sobre hacinamiento o condiciones deficientes eran “categóricamente falsas”.

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Sin embargo, en el juicio se presentaron correos electrónicos internos y declaraciones juradas que demostraron que funcionarios de ICE estaban al tanto de la situación.

Correos electrónicos, registros y relatos de afectados revelaron una realidad distinta a la versión oficial de las autoridades migratorias (Coalición de Inmigración de Nueva York)

En uno de los mensajes, el funcionario Lige Hampton advirtió que las celdas alojaban a 200 personas y que en la ciudad se registraban unas 60 detenciones adicionales por día. Hampton escribió: “Ojalá no esperemos hasta que ocurra algo negativo”.

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Por su parte, Ladeon Francis, también de ICE, reconoció en otro correo que la agencia era “víctima de su propio éxito” al detener a más personas de las que podían ser ubicadas en camas disponibles localmente, y remarcó que las celdas “nunca fueron diseñadas para una operación así”.

Gregorio describió en la audiencia la situación como “una crisis creada por los propios demandados, previsible, evitable y con consecuencias catastróficas”. Sostuvo que los responsables eran plenamente conscientes de la crisis y no actuaron para evitarla, de acuerdo con lo recogido por THE CITY.

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La oficina de la agencia en Nueva York enfrenta crecientes cuestionamientos por la gestión de los espacios y el trato a los arrestados (Reuters)

Impacto directo en los detenidos y contradicciones oficiales

Registros judiciales y testimonios de detenidos describen noches con más de 100 personas en las celdas, mujeres pasando días cubiertas de sangre menstrual, un olor persistente a orina y heces, y personas intentando dormir sentadas.

THE CITY obtuvo un video que muestra el hacinamiento y lo contrastó con datos de ICE para demostrar que las estancias superaban ampliamente las pocas horas que la agencia alegaba.

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En uno de los testimonios presentados al juez, Nuvia Ventura Martinez relató: “Yo era solo un cuerpo que metieron a la fuerza en una habitación, casi como si me hubieran olvidado”.

Otro hombre, Roberto Chilavert Olmedo, escribió: “Mi paso por 26 Federal Plaza todavía me persigue. Es una pesadilla y no puedo creer que seres humanos puedan ser tratados así en un lugar como Estados Unidos”.

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Las vivencias narradas por personas privadas de libertad contrastan con las cifras y declaraciones públicas de los responsables (Coalición de Inmigración de Nueva York)

Gregorio expuso contradicciones entre lo que los funcionarios de ICE aseguraron ante el juez y lo que manifestaban internamente. La funcionaria Nancy Zanello, de la oficina local de Operaciones de Ejecución y Expulsión, reconoció en un correo: “Estamos violando la TRO” (orden temporal de restricción) y detalló que el número de personas en las áreas de retención era muy superior al reportado oficialmente.

De acuerdo con los registros de ingresos de ICE, en una fecha específica, mientras se reportaban oficialmente solo ocho personas, en realidad había 60 en las celdas.

Los mensajes internos y correos de agentes de ICE también describieron una variedad de problemas médicos, incluyendo afecciones cardíacas, convulsiones, casos de COVID-19, diabetes, ataques de pánico, síndrome de abstinencia, insuficiencia renal y tuberculosis. Uno de esos mensajes advertía: “Mujer con problema cardíaco. No tenemos sus medicamentos. Se está convirtiendo en un problema”.

Reportes internos confirmaron múltiples emergencias de salud no atendidas durante las detenciones prolongadas (Coalición de Inmigración de Nueva York)

Disputa por el cumplimiento judicial y próximos pasos

La principal controversia entre las partes se centró en el nivel de cumplimiento de la orden judicial posterior a agosto de 2025. Según Gregorio, los datos muestran que ICE superó los límites de capacidad más de 100 noches desde la orden dictada por Kaplan.

La fiscal federal adjunta Rachel Kroll reconoció inicialmente que llevó varias semanas adecuarse a la orden, pero sostuvo que desde septiembre solo hubo dos excesos de capacidad.

Kroll explicó que parte de la confusión se debe a que la base de datos de la “NYC Hold Room” incluye personas retenidas en celdas de diferentes pisos y áreas, incluso familias con niños.

Además, aseguró que “ICE está cumpliendo con la orden judicial preliminar” y solicitó al juez que no impusiera restricciones adicionales.

Los espacios destinados originalmente a retenciones cortas llegaron a albergar a más de cien personas durante días consecutivos (Via Court Filings)

El juez Kaplan informó que evaluará los argumentos y podría requerir pruebas adicionales antes de tomar una decisión final. THE CITY intentó obtener una respuesta del DHS sobre los argumentos presentados en el juicio, pero la agencia no respondió.

A la salida del tribunal, un hombre identificado solo como Carlos contó que pasó varios días en las celdas de 26 Federal Plaza tras ser arrestado en un tribunal de inmigración.

A través de un traductor, declaró: “Nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé ni por lo que pasaron los miles de otras personas que han sido arrestadas y detenidas en ese edificio”.