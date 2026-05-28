Las 6 zonas con más serpientes cascabel en Arizona: por qué se concentran allí y cómo prevenir incidentes

Las zonas del noreste de Phoenix y norte de Scottsdale registran la mayor presencia de serpientes de cascabel en Arizona durante la temporada cálida (Reuters)

El noreste de Phoenix, junto con el norte de Scottsdale y zonas aledañas, concentra la mayor presencia de serpientes de cascabel en Arizona. En estos lugares, el contacto entre vecindarios y hábitats silvestres genera la mayor cantidad de avistamientos de estos reptiles, sobre todo durante los meses cálidos.

Durante la temporada que va de marzo a septiembre, las serpientes de cascabel se muestran más activas y suelen abandonar sus escondites. El motivo principal de esta concentración radica en la cercanía a terrenos rocosos y fuentes de agua, lo que convierte a estas zonas en lugares ideales para encontrar presas y refugio.

PUBLICIDAD

La mayor concentración se registra en los alrededores de Phoenix y el desierto de Sonora, particularmente donde el desarrollo urbano limita con el paisaje natural.

Zonas con mayor presencia de serpientes de cascabel en Arizona

La presencia de serpientes de cascabel es notable en varios sectores del estado. Entre los puntos identificados por especialistas y reportes de avistamientos resaltan:

PUBLICIDAD

Noreste de Phoenix y norte de Scottsdale, especialmente cerca de la Reserva Sonorense McDowell, donde el hábitat natural permanece casi intacto.

Zonas aledañas al parque South Mountain.

Montañas Superstition, que comparten paisaje agreste y abundantes escondites naturales.

Áreas donde los vecindarios colindan directamente con el desierto y el entorno silvestre.

Sectores próximos a ríos, canales, lagos y cauces secos, como los ríos Salt y Gila, que atraen tanto a serpientes como a sus presas.

Regiones rurales dentro del desierto de Sonora, donde la intervención humana es mínima y la biodiversidad se mantiene alta.

En todos estos lugares, la combinación de terreno rocoso, fuentes de agua y presencia de presas favorece una mayor concentración de serpientes. Las zonas residenciales cercanas al hábitat natural suelen registrar más avistamientos debido a la interacción directa entre personas y fauna.

Por qué se concentran en estas zonas

La distribución de las serpientes responde a la disponibilidad de alimento y refugio. Las fuentes de agua, como los ríos Salt y Gila, canales, lagos y cauces secos, atraen a los animales que sirven de alimento a las serpientes. Esta relación directa provoca que las zonas cercanas a estos recursos presenten una mayor cantidad de ejemplares.

PUBLICIDAD

Las señales como el sonido del cascabel y la muda de piel alertan sobre la presencia activa de serpientes cerca de movimientos de roedores y vegetación densa (Reuters)

Durante la temporada de apareamiento o en invierno, varias serpientes pueden reunirse en un mismo espacio, aunque la mayoría del tiempo viven solas. El hecho de ver una serpiente no implica necesariamente que haya muchas más en la zona, aunque el hábitat podría albergar a otros individuos.

Cuándo es más probable encontrarlas

El periodo de mayor actividad para las serpientes de cascabel en Arizona se extiende desde marzo hasta septiembre u octubre. Las altas temperaturas motivan a los reptiles a salir en busca de alimento y pareja, según el Departamento de Parques de Arizona.

PUBLICIDAD

Esto coincide con los meses en que las personas frecuentan más los senderos y áreas naturales, incrementando las probabilidades de encuentros.

En general, las serpientes evitan el contacto con los humanos y buscan esconderse durante el día en lugares frescos y sombreados, como debajo de rocas, entre los arbustos o en grietas del terreno. Solo salen cuando la temperatura lo permite, principalmente en las primeras horas de la mañana o al atardecer.

PUBLICIDAD

Señales de la presencia de serpientes

Reconocer la presencia de serpientes puede salvar vidas. El sonido característico del cascabel funciona como advertencia: un “zumbido” seco o traqueteo puede escucharse antes de ver al animal, según expertos del Arizona Game and Fish Department.

También es útil observar movimientos sutiles en la hierba, las rocas o la hojarasca. Las serpientes dejan un rastro delgado y serpenteante en forma de “S” en su desplazamiento sobre la arena o el polvo.

PUBLICIDAD

La Reserva Sonorense McDowell y el parque South Mountain concentran avistamientos frecuentes de serpientes de cascabel por sus características naturales y cercanía urbana (Reuters)

Otro indicio frecuente es encontrar la muda de piel, señal de reciente actividad en la zona. Los lugares con densidad de roedores, como los alrededores de contenedores de basura, comederos para aves o vegetación espesa, suelen atraer a estos reptiles, pues representan una fuente constante de alimento.

Especies más comunes y dónde viven

Entre las especies más frecuentes se encuentra la cascabel diamantina del oeste, junto con serpientes no venenosas como las toperas y las rey. Todas pueden hallarse en el entorno de Phoenix y el desierto de Sonora.

PUBLICIDAD

La mayoría prefiere zonas rocosas y áreas donde el hábitat natural permanece casi intacto. El contacto con humanos ocurre sobre todo donde las viviendas colindan con el desierto.

Recomendaciones para evitar incidentes

Para disminuir el riesgo de encuentros peligrosos con serpientes de cascabel en Arizona, conviene seguir estas sugerencias:

PUBLICIDAD

Mantenerse siempre en los senderos establecidos durante caminatas o excursiones.

No introducir manos ni pies en grietas, debajo de rocas o en zonas de vegetación densa.

Prestar atención a sonidos inusuales, como el traqueteo del cascabel, y a movimientos sutiles entre la hierba o piedras.

Vigilar zonas cercanas a fuentes de agua y áreas donde haya actividad de roedores, como basureros o comederos para aves.

Evitar manipular, perseguir o intentar matar a las serpientes si se las encuentra; alejarse con calma es la mejor opción.

Revisar el entorno antes de levantar objetos del suelo o sentarse en áreas naturales, especialmente en lugares sombreados o húmedos.

Estas medidas ayudan a prevenir incidentes, respetando a la fauna local y permitiendo la convivencia segura en las regiones donde las serpientes de cascabel son parte habitual del ambiente.