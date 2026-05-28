Estados Unidos

Estadounidenses que necesiten atención por el ébola serán enviados a nuevo centro en Kenya

El gobierno de Estados Unidos puso en marcha una estrategia para mantener en territorio africano a sus ciudadanos expuestos a la enfermedad o infectados, limitando su traslado y reforzando los controles para prevenir casos en su país

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El brote de ébola en República Democrática del Congo suma 1.077 casos sospechosos y 238 muertes, aumentando el riesgo regional según la OMS (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
El brote de ébola en República Democrática del Congo suma 1.077 casos sospechosos y 238 muertes, aumentando el riesgo regional según la OMS (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

El gobierno de Estados Unidos avanza en la creación de una instalación de cuarentena en Kenia para estadounidenses expuestos al ébola o infectados en África, una medida con la que busca evitar su traslado al país y contener la entrada de casos mientras el brote en la República Democrática del Congo sigue creciendo, según funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

La dimensión del brote aporta el marco de la decisión: en el este del Congo hay 1.077 casos sospechosos y 238 muertes sospechosas, de las cuales 121 infecciones y 17 fallecimientos fueron confirmados, de acuerdo con un parte de situación del gobierno congoleño citado por CNN. Además, la Organización Mundial de la Salud sostuvo desde el inicio de este episodio que el riesgo global sigue siendo bajo, aunque el riesgo regional aumenta.

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El plan estadounidense en Kenia contempla atención médica de alta calidad para pacientes asintomáticos y críticos, en coordinación con el gobierno local (REUTERS/Arlette Bashizi)
El plan estadounidense en Kenia contempla atención médica de alta calidad para pacientes asintomáticos y críticos, en coordinación con el gobierno local (REUTERS/Arlette Bashizi)

El secretario de Estado Marco Rubio dijo el miércoles durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca que varias agencias federales trabajan para contener la crisis “en los países donde está ubicada actualmente, en particular la República Democrática del Congo”, según Associated Press y CNN. En ese mismo encuentro afirmó: “No podemos ni vamos a permitir que entre ningún caso de ébola en Estados Unidos”.

La instalación en Kenia está siendo organizada por los departamentos de Defensa, Estado y Salud y Servicios Humanos, según un funcionario de la administración citado por Associated Press.

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Otro funcionario de la administración aseguró para CBS News que el centro fue concebido para ofrecer atención de alta calidad a estadounidenses que necesiten salir rápidamente del Congo y cumplir cuarentena sin asumir los riesgos de un viaje prolongado de regreso a Estados Unidos.

Estados Unidos impulsa la construcción de un centro de cuarentena en Kenia para estadounidenses expuestos al ébola y busca prevenir el ingreso de casos al país (REUTERS/Evan Vucci)
Estados Unidos impulsa la construcción de un centro de cuarentena en Kenia para estadounidenses expuestos al ébola y busca prevenir el ingreso de casos al país (REUTERS/Evan Vucci)

Atención desde contactos sin síntomas hasta cuadros graves

Un funcionario de la administración explicó que el plan contempla una instalación para personas “asintomáticas” que pudieron haber estado expuestas al virus, en cooperación con el gobierno keniano. De este modo, los ciudadanos estadounidenses no podrán regresar a Estados Unidos hasta recibir el alta de la cuarentena.

Otro funcionario señaló que el centro también estará preparado para atender “todo el espectro” de la enfermedad por virus del Ébola, incluidas necesidades de cuidados críticos. Cada caso será evaluado para un eventual traslado posterior a un centro de mayor complejidad si eso mejora el resultado clínico, según esa misma fuente.

The Wall Street Journal fue el primer medio en informar sobre la iniciativa. Aun así, no estaba claro dónde se construirá exactamente la instalación ni si el gobierno de Kenia ya dio su aprobación formal.

El ministro de Salud de Kenia, Aden Duale confirmó que existen conversaciones con Estados Unidos sobre “mecanismos de preparación y respuesta para el ébola”, según una declaración citada por Associated Press.

En esa nota, Duale agregó: “Cualquier acuerdo sobre cooperación sanitaria internacional se guiará por las leyes nacionales de Kenia, las regulaciones de salud pública, los estándares de bioseguridad y la responsabilidad del gobierno de proteger la salud y el bienestar de los kenianos”.

El ministro keniata Aden Duale confirmó que existen conversaciones con Estados Unidos para coordinar la contención del ébola (AP Foto/Khalil Senosi)
El ministro keniata Aden Duale confirmó que existen conversaciones con Estados Unidos para coordinar la contención del ébola (AP Foto/Khalil Senosi)

Expertos y antecedentes cuestionan excluir el regreso a Estados Unidos

La decisión abre una discusión sanitaria y ética porque Estados Unidos ya cuenta con una red especializada de hospitales para aislamiento y tratamiento de ébola, recordaron varios expertos citados por la CNN.

Durante el gran brote de África occidental de 2014 y 2015, más de media docena de estadounidenses infectados fueron trasladados a territorio estadounidense para recibir tratamiento, y esa experiencia impulsó la creación de una red nacional de instalaciones de cuarentena y aislamiento.

El doctor Ali Khan, decano de salud pública de la Universidad de Nebraska Medical Center y exresponsable de respuestas internacionales al ébola en los CDC, señaló en Associated Press que desde hace décadas los expertos recomiendan mover lo menos posible a pacientes con ébola y enfermedades similares, para evitar que su estado empeore.

Khan añadió que la calidad de la atención debe ser equivalente a la de las instalaciones estadounidenses y afirmó: “Hay que asegurarse de que el paciente reciba la mejor atención posible y de garantizar un excelente control de infecciones”.

Otras voces fueron más duras. El doctor Craig Spencer, profesor de salud pública y médico de urgencias de Brown University, sostuvo que no espera que el centro en Kenia ofrezca el mismo nivel de atención que las instalaciones dedicadas en Estados Unidos y calificó la negativa a considerar el regreso de pacientes estadounidenses como “una abdicación moral de lo que este país les debe a los suyos”.

Ciudadanos de Estados Unidos no podrán regresar al país hasta completar la cuarentena y obtener el alta médica en la instalación designada (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
Ciudadanos de Estados Unidos no podrán regresar al país hasta completar la cuarentena y obtener el alta médica en la instalación designada (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

Jeremy Konyndyk, presidente de Refugees International y exdirector de la Oficina de Asistencia para Desastres en el Extranjero de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional durante el brote de 2014-2016, explicó en CNN que el país invirtió durante años en una red “muy capaz” de centros de aislamiento y tratamiento de ébola.

Konyndyk agregó: “En lugar de confiar en las capacidades que hemos construido aquí, los estamos enviando literalmente a cualquier otro lugar”, y sostuvo que la postura del gobierno transmite a los estadounidenses infectados que “no son bienvenidos en su propio país”.

Una exfuncionaria de los CDC que trabajó antes en la respuesta al ébola le planteó a CBS News: “Sería increíblemente poco ético e irresponsable abandonar a estadounidenses, dado que Kenia no tiene una instalación adecuada de contención de nivel 4 ni mucha experiencia con esa enfermedad”.

La doctora Krutika Kuppalli, especialista en enfermedades infecciosas y exdirectora médica del Centro de Tratamiento de Ébola de Sierra Leona, calificó el plan de “insensato” y advirtió en X que tendrá “consecuencias terribles”.

Expertos en salud pública critican la exclusión del retorno de pacientes a Estados Unidos y cuestionan la capacidad de Kenia para ofrecer atención especializada (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)
Expertos en salud pública critican la exclusión del retorno de pacientes a Estados Unidos y cuestionan la capacidad de Kenia para ofrecer atención especializada (REUTERS/Gradel Muyisa Mumbere)

Estados Unidos amplió controles en aeropuertos y restringió ingresos por 21 días

En paralelo, los CDC y otras agencias federales ampliaron los controles a viajeros procedentes de países afectados. CBS News informó que ya se realizan revisiones en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en el aeropuerto internacional Dulles cerca de Washington y en el George Bush Intercontinental de Houston, y que el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York debía sumarse el viernes.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional indicó que los ciudadanos y nacionales de Estados Unidos que hayan estado en la República Democrática del Congo, Uganda o Sudán del Sur en los 21 días previos serán redirigidos a esos cuatro aeropuertos para una evaluación reforzada de salud pública y verificación de datos de contacto para seguimiento.

El gobierno también prohibió temporalmente el ingreso de personas sin pasaporte estadounidense y de residentes permanentes que hayan visitado esos tres países en el mismo período, según Associated Press.

Agencias federales aumentan controles y restringen el ingreso de viajeros provenientes de zonas afectadas por ébola durante un lapso de 21 días (REUTERS/Shannon Stapleton)
Agencias federales aumentan controles y restringen el ingreso de viajeros provenientes de zonas afectadas por ébola durante un lapso de 21 días (REUTERS/Shannon Stapleton)

Hace algunas semanas, un médico estadounidense que trabajaba en el Congo dio positivo de ébola y fue trasladado a Alemania para recibir atención, según Associated Press y la CNN.

La organización misionera cristiana Serge lo identificó como el doctor Peter Stafford; su esposa y sus cuatro hijos, sin síntomas, también fueron llevados a Alemania y puestos en aislamiento en el hospital universitario Charité de Berlín.

El miércoles, ese hospital informó que el paciente estaba estable. El doctor Leif Erik Sander, director del departamento de enfermedades infecciosas del centro, comentó ante reporteros que “la carga viral medida en el paciente ha caído muy, muy rápidamente a lo largo de la semana”, probablemente gracias a la terapia antiviral.

Un médico estadounidense infectado con ébola fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento, mientras otros casos similares mantienen medidas de aislamiento (REUTERS)
Un médico estadounidense infectado con ébola fue trasladado a Alemania para recibir tratamiento, mientras otros casos similares mantienen medidas de aislamiento (REUTERS)

Por otra parte, Uganda anunció el miércoles el cierre temporal e inmediato de su frontera con la República Democrática del Congo y sostuvo que solo podrán cruzarla equipos autorizados de respuesta al ébola, operaciones humanitarias, transporte de alimentos y carga y personal esencial de seguridad, bajo controles sanitarios estrictos y aislamiento obligatorio de 21 días.

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