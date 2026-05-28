La Unión Europea descartó mediar entre Ucrania y Rusia porque no puede ser neutral y mantiene su apoyo a Kiev

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad sostuvo que Europa nunca será neutral en el conflicto entre Ucrania y Rusia (Europa Press)

La Unión Europea descartó actuar como mediadora entre Ucrania y Rusia al sostener que no puede ser neutral en un conflicto en el que su posición seguirá alineada con Kiev. El bloque, reunido en Lemesos, Chipre, indicó que un rol de intermediación chocaría con sus intereses de seguridad y con el respaldo político, militar y financiero brindado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

“Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania, porque estamos del lado de Ucrania y defendemos nuestros propios intereses fundamentales de seguridad“, dijo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

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Durante un encuentro informal de ministros de Exteriores de la UE, representantes de Bélgica, Alemania, Austria y Luxemburgo debatieron la posibilidad de designar a un enviado especial que entablara negociaciones directas con Moscú si se habilitaban condiciones para un diálogo.

En las semanas previas circularon nombres como el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, la excanciller alemana Angela Merkel y el presidente del Consejo Europeo António Costa. Al término de la reunión Kaja Kallas, desechó la iniciativa y afirmó que el consenso general fue que el bloque ya dispone de instituciones y tratados suficientes para definir su estrategia, sin necesidad de un mediador especial.

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El anuncio se produjo en un contexto de presión internacional para encontrar una vía negociada a la guerra. Pese a ese escenario, los responsables comunitarios debatieron que el papel de la UE no será sustituir a Estados Unidos en la búsqueda de la paz, sino complementar los esfuerzos de Washington y abordar asuntos que no figuran en la agenda norteamericana.

“Todos nuestros esfuerzos deben ser complementarios a los de Estados Unidos. Y los ministros fueron muy claros al respecto. No venimos en lugar de Estados Unidos, sino que estamos abordando los problemas que ellos no han tratado en estas conversaciones”, explicó Kallas.

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Durante la reunión en Chipre, Kallas remarcó que la seguridad y los intereses fundamentales de la UE están alineados con Ucrania (Europa Press)

Además la representante señaló que la UE trabajó sobre un documento de debate elaborado en febrero, con condiciones para una “paz justa y duradera” en Ucrania.

“Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania, porque estamos del lado de Ucrania y defendemos nuestros propios intereses fundamentales de seguridad“, agregó.

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En ese texto, el alto el fuego incondicional figura como requisito previo para cualquier negociación, y se establecen líneas rojas como no aceptar los territorios ocupados por Rusia, exigir que Moscú ponga fin a la injerencia y a las operaciones de sabotaje en Europa, y reclamar la reparación de los daños provocados por la invasión.

El documento, aún en discusión entre los Estados miembros, incluyó además demandas como el retorno de los niños ucranianos deportados, la liberación de periodistas y la retirada de tropas rusas de Georgia y Moldavia.

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Al mismo tiempo, durante la reunión en Chipre, Andrii Sybiha, ministro de Exteriores de Ucrania, pidió avanzar en pasos concretos como la desmilitarización de la planta nuclear de Zaporiyia y la apertura de corredores humanitarios. El funcionario instó a la UE a no concentrarse en la figura de un negociador, sino en el mandato y en la necesidad de presentar una posición europea unificada.

“No necesitamos empezar por elegir a una persona o un grupo para liderar la iniciativa. Necesitamos clarificar el mandato, y este debe representar una voz europea unificada”, declaró.

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El ministro de Exteriores de Ucrania pidió facilitar la apertura de corredores humanitarios en el marco del conflicto (Reuters)

(Con información de EFE y Euro News)