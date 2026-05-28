Mundo

La Unión Europea descartó mediar entre Ucrania y Rusia porque no puede ser neutral y mantiene su apoyo a Kiev

Los cancilleres europeos analizaron propuestas para reforzar el respaldo a Ucrania y debatieron posibles medidas adicionales ante la prolongación del conflicto

Guardar
Google icon
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad sostuvo que Europa nunca será neutral en el conflicto entre Ucrania y Rusia (Europa Press)
La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad sostuvo que Europa nunca será neutral en el conflicto entre Ucrania y Rusia (Europa Press)

La Unión Europea descartó actuar como mediadora entre Ucrania y Rusia al sostener que no puede ser neutral en un conflicto en el que su posición seguirá alineada con Kiev. El bloque, reunido en Lemesos, Chipre, indicó que un rol de intermediación chocaría con sus intereses de seguridad y con el respaldo político, militar y financiero brindado a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

“Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania, porque estamos del lado de Ucrania y defendemos nuestros propios intereses fundamentales de seguridad“, dijo la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas.

PUBLICIDAD

Durante un encuentro informal de ministros de Exteriores de la UE, representantes de Bélgica, Alemania, Austria y Luxemburgo debatieron la posibilidad de designar a un enviado especial que entablara negociaciones directas con Moscú si se habilitaban condiciones para un diálogo.

En las semanas previas circularon nombres como el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, la excanciller alemana Angela Merkel y el presidente del Consejo Europeo António Costa. Al término de la reunión Kaja Kallas, desechó la iniciativa y afirmó que el consenso general fue que el bloque ya dispone de instituciones y tratados suficientes para definir su estrategia, sin necesidad de un mediador especial.

PUBLICIDAD

El anuncio se produjo en un contexto de presión internacional para encontrar una vía negociada a la guerra. Pese a ese escenario, los responsables comunitarios debatieron que el papel de la UE no será sustituir a Estados Unidos en la búsqueda de la paz, sino complementar los esfuerzos de Washington y abordar asuntos que no figuran en la agenda norteamericana.

“Todos nuestros esfuerzos deben ser complementarios a los de Estados Unidos. Y los ministros fueron muy claros al respecto. No venimos en lugar de Estados Unidos, sino que estamos abordando los problemas que ellos no han tratado en estas conversaciones”, explicó Kallas.

Durante la reunión en Chipre, Kallas remarcó que la seguridad y los intereses fundamentales de la UE están alineados con Ucrania (Europa Press)
Durante la reunión en Chipre, Kallas remarcó que la seguridad y los intereses fundamentales de la UE están alineados con Ucrania (Europa Press)

Además la representante señaló que la UE trabajó sobre un documento de debate elaborado en febrero, con condiciones para una “paz justa y duradera” en Ucrania.

“Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania, porque estamos del lado de Ucrania y defendemos nuestros propios intereses fundamentales de seguridad“, agregó.

En ese texto, el alto el fuego incondicional figura como requisito previo para cualquier negociación, y se establecen líneas rojas como no aceptar los territorios ocupados por Rusia, exigir que Moscú ponga fin a la injerencia y a las operaciones de sabotaje en Europa, y reclamar la reparación de los daños provocados por la invasión.

El documento, aún en discusión entre los Estados miembros, incluyó además demandas como el retorno de los niños ucranianos deportados, la liberación de periodistas y la retirada de tropas rusas de Georgia y Moldavia.

Al mismo tiempo, durante la reunión en Chipre, Andrii Sybiha, ministro de Exteriores de Ucrania, pidió avanzar en pasos concretos como la desmilitarización de la planta nuclear de Zaporiyia y la apertura de corredores humanitarios. El funcionario instó a la UE a no concentrarse en la figura de un negociador, sino en el mandato y en la necesidad de presentar una posición europea unificada.

“No necesitamos empezar por elegir a una persona o un grupo para liderar la iniciativa. Necesitamos clarificar el mandato, y este debe representar una voz europea unificada”, declaró.

El ministro de Exteriores de Ucrania pidió facilitar la apertura de corredores humanitarios en el marco del conflicto (Reuters)
El ministro de Exteriores de Ucrania pidió facilitar la apertura de corredores humanitarios en el marco del conflicto (Reuters)

(Con información de EFE y Euro News)

Temas Relacionados

Unión EuropeaUcraniaRusiaGuerra Rusia UcraniaKaja Kallas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Crece la expectativa por un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego

El borrador del entendimiento, que aún debe ser aprobado por el presidente Donald Trump y por el régimen de Teherán, incluye negociaciones sobre el programa nuclear iraní, la reapertura de Ormuz y posibles alivios parciales de sanciones

Crece la expectativa por un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego

La Comisión Europea impuso una multa récord de 200 millones de euros a Temu por incumplir la Ley de Servicios Digitales

El organismo comunitario responsabilizó a la plataforma de no analizar adecuadamente los riesgos asociados a la venta de productos ilegales, obligando a la empresa a adoptar nuevas medidas y permitiendo que recurra la decisión en instancias judiciales

La Comisión Europea impuso una multa récord de 200 millones de euros a Temu por incumplir la Ley de Servicios Digitales

La industria de defensa ucraniana impulsó una nueva fase en la guerra: los drones que llevan el conflicto a la casa de los rusos

Un aumento significativo en la fabricación local de aeronaves y armamento permitió a las fuerzas de Kiev intensificar ataques mucho más allá de las fronteras y frenar avances del ejército rival

La industria de defensa ucraniana impulsó una nueva fase en la guerra: los drones que llevan el conflicto a la casa de los rusos

Un comerciante insospechable, su ex mujer y un hijo formado en Morgan Stanley: así blanqueó sus millones el último gran capo mafioso

La caída del clan que protegía el patrimonio de Messina Denaro, el ex jefe de la Cosa Nostra, revela cómo una generación de delincuentes con formación bancaria internacional reemplazó las viejas prácticas artesanales

Un comerciante insospechable, su ex mujer y un hijo formado en Morgan Stanley: así blanqueó sus millones el último gran capo mafioso

Irán recrudece la persecución a los opositores a la sombra de la guerra: 6.000 detenciones y 39 ejecuciones

La organización Amnistía Internacional reporta un aumento de arrestos y ejecuciones vinculadas a disidentes y minorías, junto con denuncias de bloqueos digitales y tortura, desde el inicio de los bombardeos internacionales

Irán recrudece la persecución a los opositores a la sombra de la guerra: 6.000 detenciones y 39 ejecuciones
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Corte Constitucional estudia el caso de Catalina Giraldo, quien sufre una condición psiquiátrica grave, sobre asistencia médica al suicidio

Corte Constitucional estudia el caso de Catalina Giraldo, quien sufre una condición psiquiátrica grave, sobre asistencia médica al suicidio

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Reanudan los diálogos entre la delegación de Paz Urbana y las organizaciones criminales del Valle de Aburrá tras la suspensión del 9 de abril

Cuando la presión inmobiliaria arrasa con el comercio tradicional: la cooperativa Ecosol afronta su desahucio en Madrid tras casi 30 años de historia

Aida Quilcué respondió a críticas tras llamar ‘ladrones’ a graduados de universidades privadas: “¿Quién dijo que me refería a los jóvenes?”

INFOBAE AMÉRICA

Retiran del mercado paletas heladas de frutas vendidas en 4 estados por riesgo de alergias “potencialmente mortales”

Retiran del mercado paletas heladas de frutas vendidas en 4 estados por riesgo de alergias “potencialmente mortales”

Crece la expectativa por un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para extender el alto el fuego

La Comisión Europea impuso una multa récord de 200 millones de euros a Temu por incumplir la Ley de Servicios Digitales

La inutilidad del actual multilateralismo

Costa Rica y República Dominicana participan en agenda regional para una lechería sostenible en América Latina y el Caribe

ENTRETENIMIENTO

Cynthia Erivo cierra el capítulo ‘Wicked’: “He hablado de eso hasta el cansancio”

Cynthia Erivo cierra el capítulo ‘Wicked’: “He hablado de eso hasta el cansancio”

La constancia diaria, el secreto de Tom Cruise para mantenerse en forma a los 63 años

Ben Affleck y Jennifer Garner, unidos por la salud de su hija Violet tras inesperada visita a urgencias

La juventud de James Bond divide a los fans tras el lanzamiento de “007 First Light”

Las confesiones de Jennifer Lopez sobre sus escenas de besos: “Todavía me ponen un poco nerviosa”