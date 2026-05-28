El Mundial impulsa un repunte en las ventas de tiendas de fútbol en Nueva York

La fiebre del Mundial impulsa un auge económico histórico en las tiendas de fútbol de Nueva York antes del torneo en el MetLife Stadium (WSVN)

La fiebre mundialista no solo ha transformado el ambiente deportivo en Nueva York, sino que también ha marcado un auge económico sin precedentes en las tiendas de fútbol de la ciudad. El entusiasmo previo al torneo internacional, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en el MetLife Stadium, ha convertido a establecimientos como Classic Football Shirts New York, en el Bajo Manhattan, en verdaderos puntos de encuentro para fanáticos y coleccionistas. Cada día, decenas de clientes abarrotan los pasillos de la tienda en busca de camisetas, banderas y artículos temáticos, generando un flujo de ventas que supera ampliamente el de temporadas anteriores.

Con el anuncio de que el MetLife Stadium será sede de ocho partidos, incluida la final, la anticipación se ha traducido en un impulso directo a las ventas. La tienda no solo ha experimentado un aumento notable en la afluencia de clientes, sino que también ha visto crecer la diversidad de nacionalidades que cruzan su puerta. Según testimonios recogidos en el local, el Mundial ha consolidado a Nueva York como una auténtica capital futbolera, donde la pasión por el deporte se refleja en el dinamismo comercial.

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Popularidad y agotamiento de camisetas de selecciones nacionales

Classic Football Shirts New York se consolida como punto de encuentro para fanáticos, turistas y coleccionistas internacionales de artículos de fútbol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los fenómenos más visibles en este auge es el agotamiento de camisetas de selecciones nacionales. La demanda ha sido tan alta que los modelos más buscados, como la camiseta de local de Estados Unidos, desaparecieron rápidamente de los estantes. “Todos los que vienen buscan las nuevas camisetas del Mundial. Por ejemplo, las camisetas de local de Estados Unidos que ya tenemos están completamente agotadas”, confirmó Ronaldo Ayala, segundo entrenador de la tienda.

Las camisetas de Brasil han seguido la misma tendencia, con ventas que se disparan a medida que se acerca el torneo. El personal de Classic Football Shirts New York relata que apenas entra un nuevo lote de camisetas, se agota en cuestión de horas gracias al fervor de los seguidores. Este fenómeno no solo responde a la cercanía del campeonato, sino también a la expectativa de que más de 82.000 aficionados llenarán el estadio luciendo los colores de su selección favorita.

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El interés y la urgencia por conseguir estos artículos ha convertido a la tienda en un termómetro del ánimo mundialista en la ciudad. Jóvenes y adultos, residentes y turistas, todos parecen coincidir en que portar la camiseta adecuada es sinónimo de pertenencia y orgullo, lo que ha multiplicado las ventas y ha dejado vacíos algunos estantes clave.

Opiniones y expectativas de aficionados respecto al desempeño de Estados Unidos

Entre los compradores, las opiniones y expectativas sobre el desempeño de la selección de Estados Unidos se expresan con entusiasmo y cierto realismo. Muchos seguidores reconocen que el simple hecho de vestir los colores de su país es una forma de respaldar al equipo y alimentar el sueño de avanzar en el torneo. Un caso representativo es el de Arlo Lyon-Sereno, un estudiante que, mientras buscaba la camiseta local agotada, compartió: “Creo que si pudieran superar la fase de grupos, lo cual sería maravilloso, espero que lleguen hasta el final, pero diría que tal vez a cuartos de final”.

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Este tipo de declaraciones refleja el clima general entre los fanáticos estadounidenses, quienes mezclan la ilusión con el reconocimiento de los desafíos que enfrentará el equipo. La venta masiva de camisetas y accesorios es vista, además, como una forma de manifestar apoyo tangible en el contexto de un torneo que despierta emociones genuinas.

Interés por camisetas de otras selecciones y el caso de Francia

El diseño de la camiseta de Francia inspirado en la Estatua de la Libertad aumenta su popularidad entre los aficionados internacionales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque la camiseta de Estados Unidos lidera la demanda, la diversidad de preferencias incluye otras selecciones que despiertan gran interés entre los compradores. Francia ocupa un lugar destacado, especialmente por su camiseta de visitante inspirada en los colores de la Estatua de la Libertad. Según Ayala, este detalle ha captado la atención de muchos clientes, que buscan prendas con significado cultural y estético.

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La tienda ha tenido que adaptar su inventario para responder a una clientela internacionalizada, donde aficionados de distintas nacionalidades buscan símbolos de identidad propios y ajenos. Así, la camiseta francesa se ha convertido en un artículo codiciado, tanto por su diseño como por el vínculo simbólico con la ciudad anfitriona.

Presencia y entusiasmo de la comunidad brasileña en Nueva York

La comunidad brasileña en Nueva York destaca por su entusiasmo futbolístico y prepara una gran presencia para el Mundial (Imagen Ilustrativa Infobae)

El entusiasmo de la comunidad brasileña se hace sentir en cada rincón de la tienda, especialmente tras la experiencia del verano anterior durante el Mundial de Clubes. “Los brasileños estuvieron aquí todo el tiempo. Se apoderaron de Nueva York”, relató Ayala, anticipando que la presencia será aún mayor durante el Mundial, ya que el flujo de visitantes será constante.

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Brasil, cinco veces campeón del mundo, tiene una base de seguidores que se distingue por la pasión y el colorido. La tienda se prepara para recibir una oleada de compradores brasileños, especialmente porque el primer partido de su selección se disputará en el MetLife Stadium contra Marruecos el 13 de junio, un evento que genera altas expectativas entre los hinchas.

Experiencia personal de aficionados brasileños ante el Mundial en Estados Unidos

Para muchos brasileños residentes o visitantes en Nueva York, el Mundial representa una oportunidad única. Jonathan Souza, estudiante, expresó su entusiasmo ante la cercanía del evento: “Todos mis amigos están hablando de ello. No sé cuándo volverá a celebrarse el Mundial aquí en Estados Unidos, así que podría ser una experiencia única en la vida”.

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La posibilidad de ver a su selección jugar en territorio estadounidense refuerza el sentido de pertenencia y comunidad. Souza y sus amigos planean acompañar a Brasil en cada partido, convencidos de que la experiencia trasciende el deporte y se convierte en un hecho memorable.

Significado comunitario y emocional de portar camisetas durante el Mundial

Más allá del consumo, llevar una camiseta del Mundial tiene un significado comunitario y emocional para los aficionados. Ayala lo resume así: “Cuando consigues esa camiseta, formas parte de una comunidad”. Este sentimiento de pertenencia es compartido por muchos clientes, que encuentran en la prenda un símbolo de integración, orgullo y conexión con otros hinchas.

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La tienda observa cómo la camiseta trasciende su función básica para convertirse en un elemento de identidad colectiva. En Nueva York, una ciudad diversa y multicultural, portar los colores de una selección es una manera de estrechar lazos y celebrar la diversidad a través del fútbol.

Comportamiento de compra de los visitantes en la tienda

El comportamiento de compra en la tienda revela una mezcla de impulso, nostalgia y estrategia. Los visitantes, como el periodista Luis Miguel Echegaray, suelen llevarse varias camisetas en una sola visita, eligiendo modelos de Inglaterra, Francia, España, México, Argentina y Estados Unidos. Este patrón de consumo refleja tanto el deseo de apoyar a diferentes equipos como el interés por coleccionar recuerdos de una edición del Mundial que promete dejar huella en la ciudad.

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