Cuentas Trump: en qué consiste el programa de inversión para recién nacidos y cuánto podría recibir cada chico hasta la mayoría de edad

El programa Cuentas Trump inicia el 4 de julio con el objetivo de fomentar el ahorro infantil en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo 4 de julio marcará el inicio de una ambiciosa iniciativa financiera en Estados Unidos: el programa conocido como Cuentas Trump, que busca transformar el ahorro infantil y otorgar a millones de menores una base económica desde su nacimiento. El plan propone la apertura de cuentas de inversión a nombre de menores estadounidenses, combinando fondos públicos y privados con el objetivo de fomentar el ahorro a largo plazo y facilitar el acceso a oportunidades futuras.

Si bien la fecha de lanzamiento oficial del programa sigue siendo el 4 de julio de 2026, lo que se adelantó fue el lanzamiento de la aplicación móvil oficial. El U.S. Department of the Treasury habilitó la descarga de la app en las tiendas de Apple y Google para que las familias inicien los pasos previos de preparación.

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Este sistema se inspira en las cuentas de jubilación individual (IRA tradicional), pero adaptado a menores de edad. Las cuentas estarán administradas bajo estrictas normas de inversión y tendrán como meta principal la acumulación de activos en nombre de los niños beneficiarios. El capital inicial provendrá del Tesoro estadounidense, y la administración de los fondos se regirá por lineamientos que priorizan la inversión en el mercado accionario del país, principalmente a través de fondos mutuos y ETF indexados.

El programa establece que todos los niños nacidos entre el 1° de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 podrán acceder a un depósito inicial de USD 1.000. Este monto será transferido directamente por el Tesoro de Estados Unidos y quedará bloqueado en la cuenta del menor hasta que cumpla 18 años. La finalidad es que el capital permanezca invertido y se capitalice con el tiempo, favoreciendo el crecimiento patrimonial de las familias desde la infancia. El esquema impide retiros o movimientos del dinero antes de la mayoría de edad, garantizando así la integridad del ahorro.

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Todos los niños nacidos entre 2025 y 2028 recibirán un depósito inicial de USD 1.000 gestionado por el Tesoro estadounidense (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además del aporte federal, el programa contará con una significativa contribución privada liderada por Michael y Susan Dell, fundadores de Dell Technologies. La pareja anunció una donación de USD 6.250 millones destinada a ampliar el alcance de la iniciativa y beneficiar a millones de familias estadounidenses. La ayuda privada se materializará a través de depósitos adicionales de USD 250 para niños de hasta 10 años que residan en zonas donde el ingreso familiar promedio sea inferior a USD 150.000 anuales. Este beneficio estará disponible para los primeros 25 millones de menores inscriptos que cumplan con los requisitos.

Cuando un menor cumpla con las condiciones tanto del aporte federal como del complemento privado, la cuenta podría iniciar con un total de USD 1.250 tras el lanzamiento oficial. La donación de los Dell fue presentada como un modelo de filantropía que busca igualar oportunidades y fortalecer la inclusión financiera de los sectores más vulnerables. El objetivo declarado es que los niños tengan, desde sus primeros años, una participación real en el crecimiento económico del país.

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Para acceder a las Cuentas Trump, los padres o tutores deberán completar el formulario 4547 del Servicio de Impuestos Internos (IRS), un trámite necesario para registrar la cuenta y validar la inscripción en el programa federal. El proceso exige que el menor sea ciudadano estadounidense, posea un número de Seguro Social válido y que la apertura de la cuenta se realice antes de que cumpla 18 años. Estos requisitos buscan asegurar la trazabilidad y la transparencia en la distribución de los fondos, así como la equidad en el acceso.

Desde el 4 de julio, los depósitos comenzarán a reflejarse en las plataformas digitales habilitadas para la administración de los fondos. La gestión será completamente digital y contará con una aplicación móvil denominada Trump Accounts, desarrollada en colaboración con Joe Gebbia, National Design Studio, BNY y Robinhood. La aplicación estará disponible para descarga en dispositivos Apple y Google, facilitando el seguimiento y la gestión de las inversiones por parte de los padres o tutores.

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La aplicación móvil incluirá ocho módulos exclusivos de educación financiera, permitiendo que las familias accedan de inmediato a recursos didácticos y herramientas de seguimiento del crecimiento de la cuenta. Según funcionarios del Tesoro, este componente educativo es considerado una prioridad absoluta dentro del programa, con el secretario del Tesoro Scott Bessent al frente de la iniciativa.

No será obligatorio realizar aportaciones adicionales, aunque los padres podrán depositar hasta USD 5.000 anuales en la cuenta de cada menor, sumas que serán invertidas en empresas estadounidenses del mercado bursátil. De acuerdo con las proyecciones oficiales, si no se realizan aportes extras, el valor estimado de la cuenta al cumplir 18 años será de USD 5.800. Si el beneficiario mantiene el dinero invertido hasta los 55 años, la cifra podría alcanzar los USD 200.000, siempre sin aportaciones adicionales. En contraste, si los padres deciden realizar el aporte máximo anual permitido, la cuenta podría llegar a los USD 304.000 a los 18 años, o a USD 2,7 millones a los 55 años.

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Michael y Susan Dell aportan USD 6.250 millones para ampliar el alcance de las Cuentas Trump y fortalecer la inclusión financiera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la presentación oficial en enero, el presidente Donald Trump resaltó el carácter transformador del programa: “Por primera vez en la historia, vamos a darle a cada recién nacido estadounidense una participación financiera en su futuro. Una vida con ventaja y una oportunidad justa para alcanzar el sueño americano”. Trump aseguró que, en los próximos 15 años, se transferirán entre 3 y 4 billones de dólares a manos de jóvenes estadounidenses que, de otro modo, habrían iniciado su vida adulta sin recursos propios.

Los impulsores del programa, tanto en el sector público como en el privado, subrayaron que la iniciativa representa un modelo de transferencia directa de fondos hacia los niños, sin intermediarios, acelerando la acumulación de activos en los hogares de ingresos bajos y medios. Michael y Susan Dell, por su parte, expresaron que su aporte busca establecer una plataforma de donaciones y filantropía orientada a otorgar a los niños una participación en el futuro del país, esperando que otras empresas y organizaciones también se sumen al esquema con contribuciones complementarias.

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