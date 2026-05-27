La aerolínea American Airlines instalará la red satelital Starlink en más de 500 aviones

American Airlines instalará Starlink en más de 500 aviones de fuselaje estrecho para reforzar la conectividad wifi a partir de 2027 (REUTERS)

La aerolínea estadounidense American Airlines instalará Starlink en más de 500 aviones de fuselaje estrecho a partir del primer trimestre de 2027, una decisión con la que busca reforzar la conectividad en rutas domésticas y de corto alcance internacional en un mercado donde las aerolíneas compiten por pasajeros de mayor gasto con internet a bordo más rápido y estable, según el comunicado de la empresa y el reporte de Reuters.

La actualización alcanzará a parte de una flota de pasillo único mucho más amplia: American tenía 885 aviones de ese tipo dentro de una flota principal de 1.022 aeronaves al cierre de marzo. Además, la compañía no informó los términos financieros del acuerdo.

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American Airlines precisó que el despliegue se hará sobre más de 500 aeronaves Airbus, incluidas futuras entregas de A321XLR y A321neo, según la propia aerolínea.

El servicio estará disponible en vuelos nacionales y en trayectos internacionales de corta distancia, donde los pasajeros podrán reproducir contenidos, navegar y comunicarse en tiempo real. Luego del anuncio oficial, el fundador y CEO de SpaceX —proveedora de Starlink— Elon Musk, celebró la alianza en sus redes sociales.

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La iniciativa celebrada por la aerolínea y por Elon Musk en redes sociales, busca mejorar la calidad del acceso a internet en rutas nacionales e internacionales (X/Elon Musk)

Apuesta por conectividad de baja latencia en rutas de corto alcance

La compañía describió a Starlink como una red satelital en órbita terrestre baja capaz de ofrecer internet de banda ancha con desempeño suficiente para video en línea, juegos y herramientas de colaboración, según American Airlines. La empresa añadió que su terminal Aero puede suministrar hasta 1 Gbps por antena a los aviones.

La directora de experiencia del cliente de American Airlines, Heather Garboden explicó al anunciar la alianza que la empresa buscó un socio capaz de responder a las expectativas de sus clientes. “La incorporación de Starlink consolida a American como una aerolínea líder a la hora de mantener conectados a los pasajeros en vuelo”, aseguró Garboden.

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En otra declaración difundida por la aerolínea, Garboden vinculó la mejora con usos concretos a bordo: “El alta velocidad y la baja latencia de Starlink hacen que el wifi sea más fiable, lo que importa cuando los clientes intentan cargar páginas, unirse a herramientas de colaboración en tiempo real o mantenerse conectados de forma constante durante un vuelo”.

También afirmó que la empresa quiere ofrecer en su flota de fuselaje estrecho una experiencia de wifi comparable a la del hogar, según American Airlines.

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El vicepresidente de ventas empresariales de Starlink en SpaceX, Jason Fritch sostuvo que la tecnología permitirá una conexión continua desde la puerta de embarque hasta la llegada. “Ya sea por ocio o por negocios, Starlink permite una experiencia totalmente conectada de puerta a puerta, haciendo que cada vuelo sea más fluido y agradable”, planteó Fritch.

Starlink, de SpaceX, proporcionará hasta 1 Gbps por antena con banda ancha de baja latencia, facilitando videollamadas, juegos y trabajo colaborativo en vuelo (Starlink)

Conectividad en vuelo: un terreno central de competencia entre aerolíneas

El cambio llega después de que American lanzara en enero wifi gratuito para miembros de su programa de viajero frecuente, una iniciativa que siguió pasos similares de United Airlines, Delta Air Lines y otras compañías, según CNBC. American ofrece actualmente wifi sin cargo a los clientes inscriptos en su programa de lealtad en casi todos sus vuelos en alianza con AT&T, de acuerdo con Reuters.

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La presión competitiva se intensificó desde la pandemia, cuando creció la demanda de viajes premium y las aerolíneas aceleraron la incorporación de internet de a bordo más veloz y confiable para atraer clientes. Además, las compañías también exploran nuevas fuentes de ingresos asociadas a la experiencia digital, como la publicidad personalizada para viajeros.

American evaluaba todavía en marzo a Starlink y a Amazon Leo como posibles proveedores para este servicio, señaló el informe de CNBC. Ese mismo medio informó que, por ahora, la aerolínea no tiene planes inmediatos de cambiar de proveedor en su flota Boeing, donde utiliza una combinación de Viasat y Panasonic.

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La adopción de Starlink ya avanzó en otras aerolíneas de Estados Unidos y del exterior. Southwest, United y Alaska Airlines firmaron acuerdos con la unidad de SpaceX, según Reuters. Previamente, Hawaiian Airlines, integrada a Alaska Airlines tras la fusión de 2024, introdujo wifi gratuito de Starlink en 2024, y que Alaska comenzó su despliegue este año.

Fuera de Estados Unidos, Starlink también sumó como clientes a Singapore Airlines y Emirates. El portal Inc. agregó que Air France y Qatar Airways figuran entre las aerolíneas que ya incorporaron el servicio, y que usuarios citados por CNET lo describieron como una mejora por su mayor velocidad.

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Starlink, de SpaceX, proporcionará hasta 1 Gbps por antena con banda ancha de baja latencia, facilitando videollamadas, juegos y trabajo colaborativo en vuelo (REUTERS)

Starlink ganó peso en SpaceX mientras expande su red satelital

Para SpaceX, la expansión de Starlink en aviación comercial coincide con un momento de fuerte relevancia financiera. La agencia Reuters informó que la unidad de banda ancha satelital era en 2025 el único negocio rentable de la empresa controlada por Elon Musk.

Sumado a esto, la división de conectividad, que incluye Starlink, registró ingresos por USD 11.390 millones el año pasado y representó el 61% de las ventas totales de SpaceX, de acuerdo con una presentación para su oferta pública inicial.

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Starlink, fundada en 2015, opera actualmente la mayor constelación satelital del mundo y cuenta con más de 6.750 satélites en órbita. Esa infraestructura, según la empresa citada por Inc., le permite ofrecer internet de alta velocidad y baja latencia a millones de clientes activos en distintos países.

Starlink representa el área más rentable de SpaceX, con ingresos de USD 11.390 millones anuales y la mayor constelación satelital, otorgando conectividad a millones de usuarios en todo el mundo (Starlink)

American, que se presenta como la mayor aerolínea del mundo, opera más de 6.000 vuelos diarios hacia más de 350 destinos en más de 60 países y transporta a más de 200 millones de clientes al año, según la propia compañía.

La empresa también indicó que en 2026 celebrará su centenario, con orígenes que se remontan a un transportista de correo aéreo del medio oeste de Estados Unidos en 1926.