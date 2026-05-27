Aprueban boicotear productos de Israel en una cooperativa de alimentos de Brooklyn

La Park Slope Food Coop aprueba el boicot a productos israelíes y de asentamientos en territorios palestinos con el 67% de los votos (Google Maps )

La Park Slope Food Coop, una cooperativa de alimentos de Brooklyn, votó a favor de boicotear cerca de una docena de productos originarios de Israel y de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. La decisión se tomó el martes por la noche, con un 67% de apoyo entre quienes participaron en una asamblea virtual que reunió a unas 7.000 personas de un padrón total de 17.000 miembros.

La votación cerró años de debate interno y dejó expuestas fracturas que ya cruzan a la comunidad. La conducción del local reforzó medidas de seguridad y denunció amenazas e incidentes, mientras figuras políticas locales se metieron en una discusión que desbordó el pasillo del supermercado y llegó a la campaña electoral.

PUBLICIDAD

Entre los productos alcanzados figuran algunas marcas de tahini, además de pimientos y caquis, entre otros alimentos.

Qué se vota y qué cambia en la tienda

En la misma instancia, los socios también aprobaron otro cambio clave para futuras decisiones. La asamblea avaló eliminar el requisito interno de una supermayoría del 75% para que un boicot prospere, un punto que ya generaba tensión antes de la votación principal. The Guardian informó que esa segunda iniciativa también pasó por un margen amplio.

PUBLICIDAD

Las acusaciones de antisemitismo y el aumento de amenazas llevan a la cooperativa a reforzar la seguridad y a denunciar incidentes graves (Google Maps )

Gothamist detalló que, antes del encuentro, la cooperativa explicó que vende unos 9.000 artículos y que en ese universo ofrece nueve productos hechos en Israel. En esa lista aparecen cinco productos capilares de Ecolove, además de tahinis y un snack de maní llamado Osem Bamba.

Quién impulsa el boicot y con qué argumentos

El sector a favor del boicot se organizó alrededor del grupo Park Slope Food Coop Members in Solidarity with Palestine (Miembros de la cooperativa de alimentos de Park Slope en solidaridad con Palestina) y sumó el respaldo de más de dos docenas de organizaciones, incluidas algunas judías, según The Guardian.

PUBLICIDAD

Alyce Barr, una de las impulsoras, defendió el camino con una definición directa. “Nuestra cooperativa tiene una larga y orgullosa tradición de más de 20 boicots”, dijo, y agregó: “Queremos seguir construyendo sobre esta tradición boicoteando los productos israelíes hasta que Israel cumpla con el derecho internacional”, según The Guardian.

El boicot afecta a cerca de una docena de productos israelíes, incluidos tahinis, pimientos y marcas específicas como Ecolove y Osem Bamba (Google Maps )

Del lado de quienes apoyaron la medida también aparece el activista palestino y residente de Brooklyn , Mahmoud Khalil, que enmarcó el boicot como “un gesto mínimo” frente a lo que describió como “violencia diaria”.

PUBLICIDAD

Líderes políticos como Dan Goldman y Brad Lander rechazan el boicot en medio de una primaria demócrata en Brooklyn y Lower Manhattan (Google Maps )

Qué dicen los opositores y qué rol toma un liderazgo religioso

Los detractores del boicot sostienen que la medida no ayuda a resolver el conflicto y que puede profundizar tensiones comunitarias, en particular por el aumento de denuncias de antisemitismo.

Una voz clave en la campaña contra las resoluciones surge desde la sinagoga del barrio. La rabina Rachel Timoner, de Congregation Beth Elohim, llamó a rechazar el boicot y encuadró la discusión como parte de un problema mayor. “En definitiva, se trata de antisemitismo, una amenaza real y creciente…”, sostuvo en un sermón citado por Gothamist, y llegó a decir que dejaría la cooperativa si las resoluciones se aprobaban.

PUBLICIDAD

Qué sigue después del voto y cuál es el impacto inmediato

El resultado deja dos efectos concretos. Primero, la cooperativa avanza con el boicot sobre un conjunto específico de productos identificados por su origen. Segundo, modifica la regla de aprobación para futuros boicots, lo que puede facilitar que discusiones similares vuelvan a la agenda con menos barreras internas.

El efecto político también continúa. La votación del boicot se produce a pocas semanas de la primaria demócrata, en la que Dan Goldman y Brad Lander compiten por el apoyo de un distrito que abarca partes de Brooklyn y Lower Manhattan.

PUBLICIDAD

De este modo, la controversia trasciende el resultado del escrutinio.