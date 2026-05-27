Estados Unidos

Aprueban boicotear productos de Israel en una cooperativa de alimentos de Brooklyn

Una asamblea virtual con unos 7.000 participantes avaló sacar de las góndolas cerca de una docena de artículos de origen israelí y de colonias en Cisjordania. La controversia desbordó el distrito

Guardar
Vista de un pasillo de supermercado con múltiples clientes comprando; grandes exhibiciones de mandarinas y tangelos naranjas en primer plano
La Park Slope Food Coop aprueba el boicot a productos israelíes y de asentamientos en territorios palestinos con el 67% de los votos (Google Maps )

La Park Slope Food Coop, una cooperativa de alimentos de Brooklyn, votó a favor de boicotear cerca de una docena de productos originarios de Israel y de asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados. La decisión se tomó el martes por la noche, con un 67% de apoyo entre quienes participaron en una asamblea virtual que reunió a unas 7.000 personas de un padrón total de 17.000 miembros.

La votación cerró años de debate interno y dejó expuestas fracturas que ya cruzan a la comunidad. La conducción del local reforzó medidas de seguridad y denunció amenazas e incidentes, mientras figuras políticas locales se metieron en una discusión que desbordó el pasillo del supermercado y llegó a la campaña electoral.

PUBLICIDAD

Entre los productos alcanzados figuran algunas marcas de tahini, además de pimientos y caquis, entre otros alimentos.

Qué se vota y qué cambia en la tienda

En la misma instancia, los socios también aprobaron otro cambio clave para futuras decisiones. La asamblea avaló eliminar el requisito interno de una supermayoría del 75% para que un boicot prospere, un punto que ya generaba tensión antes de la votación principal. The Guardian informó que esa segunda iniciativa también pasó por un margen amplio.

PUBLICIDAD

Fachada de un edificio de ladrillo claro con un toldo verde y un letrero luminoso que dice 'Park Slope Food Coop'. Hay ventanas oscuras y una entrada principal. Se ven barreras metálicas en la acera y dos personas cerca de la puerta
Las acusaciones de antisemitismo y el aumento de amenazas llevan a la cooperativa a reforzar la seguridad y a denunciar incidentes graves (Google Maps )

Gothamist detalló que, antes del encuentro, la cooperativa explicó que vende unos 9.000 artículos y que en ese universo ofrece nueve productos hechos en Israel. En esa lista aparecen cinco productos capilares de Ecolove, además de tahinis y un snack de maní llamado Osem Bamba.

Quién impulsa el boicot y con qué argumentos

El sector a favor del boicot se organizó alrededor del grupo Park Slope Food Coop Members in Solidarity with Palestine (Miembros de la cooperativa de alimentos de Park Slope en solidaridad con Palestina) y sumó el respaldo de más de dos docenas de organizaciones, incluidas algunas judías, según The Guardian.

Alyce Barr, una de las impulsoras, defendió el camino con una definición directa. “Nuestra cooperativa tiene una larga y orgullosa tradición de más de 20 boicots”, dijo, y agregó: “Queremos seguir construyendo sobre esta tradición boicoteando los productos israelíes hasta que Israel cumpla con el derecho internacional”, según The Guardian.

Interior de un supermercado con clientes comprando. Estantes refrigerados llenos de pimientos, limones, calabacines y vegetales verdes. Carritos de compra
El boicot afecta a cerca de una docena de productos israelíes, incluidos tahinis, pimientos y marcas específicas como Ecolove y Osem Bamba (Google Maps )

Del lado de quienes apoyaron la medida también aparece el activista palestino y residente de Brooklyn , Mahmoud Khalil, que enmarcó el boicot como “un gesto mínimo” frente a lo que describió como “violencia diaria”.

Fachada de un edificio de ladrillo con un letrero que dice "Park Slope Food Co-op", un toldo verde, ventanas y el número "782" sobre una entrada oscura
Líderes políticos como Dan Goldman y Brad Lander rechazan el boicot en medio de una primaria demócrata en Brooklyn y Lower Manhattan (Google Maps )

Qué dicen los opositores y qué rol toma un liderazgo religioso

Los detractores del boicot sostienen que la medida no ayuda a resolver el conflicto y que puede profundizar tensiones comunitarias, en particular por el aumento de denuncias de antisemitismo.

Una voz clave en la campaña contra las resoluciones surge desde la sinagoga del barrio. La rabina Rachel Timoner, de Congregation Beth Elohim, llamó a rechazar el boicot y encuadró la discusión como parte de un problema mayor. “En definitiva, se trata de antisemitismo, una amenaza real y creciente…”, sostuvo en un sermón citado por Gothamist, y llegó a decir que dejaría la cooperativa si las resoluciones se aprobaban.

Qué sigue después del voto y cuál es el impacto inmediato

El resultado deja dos efectos concretos. Primero, la cooperativa avanza con el boicot sobre un conjunto específico de productos identificados por su origen. Segundo, modifica la regla de aprobación para futuros boicots, lo que puede facilitar que discusiones similares vuelvan a la agenda con menos barreras internas.

El efecto político también continúa. La votación del boicot se produce a pocas semanas de la primaria demócrata, en la que Dan Goldman y Brad Lander compiten por el apoyo de un distrito que abarca partes de Brooklyn y Lower Manhattan.

De este modo, la controversia trasciende el resultado del escrutinio.

Temas Relacionados

Estados Unidos NoticiasBrooklynEstados UnidosAntisemitismoPark Slope Food CoopBoicot Comercial

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuánto tiempo le llevará a Estados Unidos reponer el armamento que utilizó en la guerra contra Irán

Mientras se negocian los términos de la nueva relación con el país persa y todo Medio Oriente, la inquietud sobre la apertura de nuevos frentes lleva a los expertos a alertar sobre los plazos necesarios para ejecutar el presupuesto militar

Cuánto tiempo le llevará a Estados Unidos reponer el armamento que utilizó en la guerra contra Irán

Opciones de transporte en Boston para el Mundial 2026: cómo llegar al estadio en Foxboro

La habilitación de un servicio directo permite a quienes asistan a la copa trasladarse entre el centro y el estadio sin escalas intermedias, utilizando billetes exclusivos y horarios coordinados según cada evento deportivo indicado

Opciones de transporte en Boston para el Mundial 2026: cómo llegar al estadio en Foxboro

Waymo suspende los viajes en autopistas en San Francisco y Los Ángeles

La empresa de taxis autónomos de Alphabet Inc. pausa trayectos en vías rápidas para corregir una falla del sistema tras reportes de maniobras riesgosas, y mantiene el servicio en calles mientras desarrolla una actualización definitiva

Waymo suspende los viajes en autopistas en San Francisco y Los Ángeles

Herramientas de IA para contrataciones pueden generar sesgos raciales y rechazo sistemático

La investigación de Stanford reveló que las plataformas algorítmicas aplicadas en procesos de selección favorecen la exclusión repetida de aspirantes pertenecientes a minorías

Herramientas de IA para contrataciones pueden generar sesgos raciales y rechazo sistemático

Estados Unidos cobrará una tarifa anual obligatoria a solicitantes de asilo desde el 29 de mayo

La nueva medida federal obligará a miles de migrantes con casos pendientes ante el USCIS a realizar un pago anual para evitar el rechazo de sus solicitudes y posibles procesos de deportación

Estados Unidos cobrará una tarifa anual obligatoria a solicitantes de asilo desde el 29 de mayo

TECNO

En video| Casi 100 drones cayeron del cielo durante un espectáculo: “se rompían contra el cemento”

En video| Casi 100 drones cayeron del cielo durante un espectáculo: “se rompían contra el cemento”

Un consejo sobre baterías de hace 20 años estaría dañando los celulares modernos

¿Es bueno o malo para la velocidad del internet ubicar el router en la cocina?

Cómo desactivar las respuestas con inteligencia artificial en Google paso a paso

Por qué un celular se demora en abrir apps: significa que debes reiniciarlo

ENTRETENIMIENTO

Asistente de Matthew Perry es acusado de destruir evidencia tras la muerte del actor

Asistente de Matthew Perry es acusado de destruir evidencia tras la muerte del actor

El debut del hijo de Richard Gere en ‘Euphoria’ genera revuelo en las redes sociales: “Este es un hombre de verdad”

De Superman a defensor incansable: el impacto duradero de Christopher Reeve en la investigación médica

Uma Thurman confiesa que casi deja Hollywood antes de ‘Pulp Fiction’: “Había perdido el rumbo”

Murió Pierre Deny, estrella de ‘Emily en París’, tras luchar contra una agresiva enfermedad neurodegenerativa

MUNDO

El Tribunal Supremo de Italia avala que hoteles no estén obligados a dar agua del grifo

El Tribunal Supremo de Italia avala que hoteles no estén obligados a dar agua del grifo

Israel ordenó el desalojo de la ciudad libanesa de Tiro e inició bombardeos contra estructuras de Hezbollah en la región

La Casa Blanca desmintió un borrador de acuerdo de paz divulgado por la TV estatal iraní: “Es una completa fabricación”

Las redes sociales serían tan dañinas para los niños como el tabaco, de acuerdo con expertos

China ejecutó al acusado de envenenar a un magnate de los videojuegos vinculado al “Problema de los 3 cuerpos” de Netflix