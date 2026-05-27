Uma Thurman confiesa que casi deja Hollywood antes de ‘Pulp Fiction’: “Había perdido el rumbo”

Uma Thurman confesó que casi abandona la actuación tras una experiencia desagradable en Hollywood antes de "Pulp Fiction" (Miramax Films/REUTERS)

Uma Thurman reveló que estuvo a punto de abandonar su carrera como actriz antes de protagonizar Pulp Fiction, tras vivir lo que describió como una “experiencia desagradable en Hollywood” que la llevó a plantearse dejar la industria.

La actriz de 56 años hizo estas confesiones durante su participación en Running Wild with Bear Grylls, el programa de aventura en la naturaleza que Bear Grylls conduce para la plataforma Tubi.

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En el episodio más reciente, Thurman y Grylls compartieron una conversación durante una travesía por zonas silvestres.

Ella explicó que, antes de rodar el film de Quentin Tarantino, había tenido una mala experiencia en un set de Hollywood que la dejó desorientada profesionalmente.

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“Había tenido una difícil experiencia laboral antes de hacer esa película, que compartí con [Quentin], y había perdido el rumbo. Estaba pensando en dejarlo”, declaró.

El papel de Mia Wallace marcó el renacer profesional de la actriz y le valió una nominación al Oscar (Captura de video)

“Había tenido una de esas típicas experiencias desagradables de Hollywood, pero una vez que hice [Pulp Fiction] y vi lo que era el cine de verdad, pensé: ‘Ah, quiero hacer esto’“.

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La película, estrenada en 1994, supuso el despegue de Thurman en la industria. Su papel como Mia Wallace, junto a John Travolta y Samuel L. Jackson, le valió una nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto.

Uma Thurman reconoció en el programa que el proyecto llegó en un momento en que su confianza estaba muy deteriorada, y que fue precisamente ese rodaje el que renovó su interés por la profesión.

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La artista de Hollywood también habló de sus inseguridades durante esa etapa. “Siempre esperé que el trabajo se acabara, que me devolvieran al punto de partida. He estado nerviosa la mayor parte de mi vida; pensaba que el nerviosismo era mi ventaja... pero lo estoy desmontando. Siento que lo navegué bastante bien”, dijo en el programa de Tubi.

Además, reveló que sus inicios en la actuación estuvieron marcados por la dislexia, que le impidió leer hasta los ocho o nueve años. Proveniente de una familia de perfil académico, encontró en la interpretación una vía para superar su timidez y recuperar la esperanza.

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La artista afrontó un grave accidente ecuestre en 2016 que la obligó a aprender a caminar de nuevo durante la recuperación (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

La conversación con Grylls también abordó un accidente grave que Thurman sufrió en junio de 2016, cuando un caballo la arrojó al suelo y le provocó múltiples fracturas.

“Perdí el control de un caballo que era demasiado bueno para mí. Me rompí el chasis: la caja torácica, un poco de la espalda... romper la pelvis es muy doloroso”, relató la actriz.

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La recuperación fue lenta y progresiva: “Tuve que usar silla de ruedas, luego un andador, y después aprender a caminar de nuevo. A largo plazo, lo convertí en un reinicio que ha sido una construcción constante desde entonces”.

La relación de Uma Thurman con Quentin Tarantino atravesó momentos de tensión después de Pulp Fiction. En un perfil publicado por The New York Times en 2018, la actriz reveló que un accidente de automóvil durante el rodaje de Kill Bill —que le provocó lesiones en el cuello y la rodilla— dañó su vínculo con el director.

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El cineasta la había convencido de conducir un vehículo en una escena, asegurándole que el camino era seguro. “Él vino a mi tráiler y no le gustaba escuchar que no, como cualquier director. Estaba furioso porque le había hecho perder mucho tiempo. Pero yo tenía miedo”, declaró Thurman al citado diario.

Uma Thurman relató cómo su relación laboral con Quentin Tarantino se tensó tras un accidente automovilístico en "Kill Bill" (Miramax Films)

Tarantino respondió ante Deadline: “Fue devastador. Más allá de ser uno de los mayores lamentos de mi carrera, es uno de los mayores lamentos de mi vida. Ella me culpó del accidente y tenía razón en hacerlo”.

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En ese mismo año, Thurman habló públicamente contra el productor Harvey Weinstein en un artículo de The New York Times, donde describió varios episodios de acoso en Londres y París ocurridos en la década de 1990. Weinstein amenazó con acciones legales y negó las acusaciones.

Tras Kill Bill: Volume 1 y Kill Bill: Volume 2 —que le reportaron nominaciones a los BAFTA y dos nominaciones a los Globos de Oro—, Thurman participó en películas como Batman y Robin, Percy Jackson y los dioses del Olimpo y Les Misérables, y debutó en Broadway.

Próximamente, la actriz regresará a la pantalla en Lindas y letales, un thriller de acción con elementos de artes marciales en el que interpreta a una exbailarina vengativa. La producción cuenta también con Maddie Ziegler, Lana Condor e Iris Apatow.