Investigan a FIFA por venta de entradas y la asignación de asientos para el Mundial 2026

Las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey investigan a FIFA por posibles engaños en la venta de entradas del Mundial 2026 en el estadio MetLife (AP Photo)

Las fiscalías generales de Nueva York y Nueva Jersey citaron a la FIFA para investigar la venta de entradas del Mundial 2026 por posibles engaños sobre la ubicación de los asientos y por aumentos de precios que, según comunicados de ambas oficinas, pudieron verse impulsados por la propia estrategia de comercialización del torneo. Este proceso afecta en particular a los ocho partidos programados en el estadio de MetLife, incluida la final del 19 de julio de 2026.

La pesquisa también pondrá bajo revisión la evolución de los precios: entre octubre de 2025 y abril de 2026, FIFA aumentó el valor de las entradas de más de 90 de los 104 partidos del torneo y las tres categorías principales subieron en promedio 34%.

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De acuerdo con la oficina de la fiscal general de Nueva York, la investigación cuenta con apoyo del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York.

Mientras que The New York Times destacó que las citaciones exigen información interna sobre las prácticas de venta de entradas y constituyen hasta ahora la revisión más seria sobre un sistema que acumuló quejas de aficionados en distintos países.

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FIFA elevó en promedio un 34% los precios de las entradas de las principales categorías entre octubre de 2025 y abril de 2026 (Collage Infobae)

Investigación centrada en cambios de categorías y asientos peores que los pagados

Según las fiscalías de Nueva York y Nueva Jersey, la primera fase de venta dividía los estadios en cuatro zonas, de la Categoría 1 a la Categoría 4, con la Categoría 1 en la ubicación más conveniente.

Después de que muchos aficionados ya habían comprado, FIFA creó nuevas zonas llamadas Front Category 1 a 4, compuestas por los asientos más codiciados dentro de cada categoría y vendidos a precios más altos, según los mismos comunicados.

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Las oficinas de Letitia James y Jennifer Davenport sostienen que varios compradores quedaron excluidos de esas nuevas zonas y recibieron ubicaciones menos favorables, incluidas butacas alejadas del campo o detrás de los arcos. También informaron que algunos consumidores pagaron por entradas de Categoría 1 y terminaron con asientos ubicados más atrás, en sectores de Categoría 2.

Según The New York Times, FIFA modificó los mapas de asientos entre una fase de venta y otra. Además, en abril convirtió los boletos en ubicaciones concretas por fila y sección, una parte de los compradores recibió lugares que en etapas anteriores pertenecían a otra categoría.

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El mismo medio neoyorquino señaló que, en MetLife, los mapas sugerían inicialmente que la Categoría 1 abarcaba todo el nivel 100 y sectores laterales del nivel 200. Mapas distintos mostraban, sin embargo, que los tres sectores centrales de cada lateral del nivel 100 y gran parte de esos sectores preferenciales del nivel 200 se vendían dentro de paquetes de hospitalidad con precios de entre USD 2.750 y USD 6.000 en la fase de grupos.

Compradores de entradas en MetLife recibieron asientos inferiores a los prometidos, tras la reconfiguración de las zonas y el cambio en los mapas del estadio (The Athletic/FIFA)

Precio de las entradas del Mundial 2026 quedó bajo debates

Las fiscalías sostienen que los precios del Mundial 2026 superaron los de cualquier edición anterior del torneo. Según ESPN, esta es la primera Copa del Mundo en la que FIFA aplicó precios variables, un sistema que ajusta el valor de las entradas según la demanda.

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De acuerdo con The New York Times, FIFA vendió millones de boletos durante el otoño y el invierno en cuatro categorías y luego volvió a subir los precios de octubre a noviembre, otra vez después del sorteo de diciembre y nuevamente cuando en abril abrió una fase de venta de último minuto.

Sumado a esto, la FIFA defendió esa política por la demanda del mercado norteamericano. Ante esto, ESPN citó al presidente del organismo Gianni Infantino: “Tenemos que mirar el mercado. Estamos en el mercado donde el entretenimiento está más desarrollado del mundo, así que tenemos que aplicar tarifas de mercado”.

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Según The New York Times, la máxima entidad del fútbol respondió el mes pasado a las críticas por los mapas y afirmó que los “mapas indicativos de categorías” servían “para ayudar a los aficionados a entender dónde podrían estar ubicados sus asientos dentro de un estadio”. El organismo añadió que esos mapas ofrecían orientación y no un diseño exacto de los asientos.

The New York Times también citó las condiciones de uso de entradas de FIFA, que establecen: “Cualquier representación visual de las categorías de entradas en el sitio web de venta, como mapas e ilustraciones del estadio, tiene fines orientativos y puede no reflejar el diseño y los límites reales de un estadio en particular”.

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Paquetes de hospitalidad para el Mundial 2026 en MetLife alcanzaron precios entre USD 2.750 y USD 6.000 solo en la fase de grupos (REUTERS)

Autoridades advirtieron sobre posibles prácticas engañosas

La fiscal general de Nueva Jersey, Jennifer Davenport declaró en el comunicado de su oficina: “Ser honestos sobre la venta de entradas no es complicado”. En la misma declaración agregó: “Pero FIFA convirtió la compra de una entrada para el Mundial en una carrera de obstáculos de confusión, escasez artificial y precios imposibles de pagar, todo a expensas de los consumidores y de los trabajadores de Nueva Jersey”.

Por su parte, la fiscal general de Nueva York, Letitia James afirmó en el comunicado de su oficina: “Los neoyorquinos llevan años esperando que el Mundial llegue a su área y merecen una oportunidad justa de conseguir entradas asequibles”. También apuntó: “Nadie debería ser manipulado para pagar precios desorbitados por asientos, y los aficionados deben poder confiar en que las entradas que compran serán las que reciban”.

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El comisionado del Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de la Ciudad de Nueva York, Samuel A.A. Levine declaró: “Los neoyorquinos y los visitantes de todo el mundo merecen transparencia y equidad al comprar entradas”.

Según The New York Times, las fiscalías no fijaron un calendario para la investigación. Ese medio agregó que, si FIFA impugna las citaciones, es improbable que haya una respuesta antes del inicio del Mundial, previsto para el 11 de junio.

Las fiscalías instan a los afectados por entradas del Mundial 2026 no recibidas o ubicaciones erróneas a presentar denuncias en los sitios oficiales de Nueva York y Nueva Jersey (REUTERS/Bing Guan)

Las autoridades de Nueva Jersey pidieron a quienes no hayan recibido las entradas del Mundial por las que pagaron que presenten una denuncia en el sitio de la División de Asuntos del Consumidor, según el comunicado de la fiscalía estatal. La oficina de James también instó a los residentes de Nueva York en esa situación a presentar una queja en línea o llamar al 1 (800) 771-7755, de acuerdo con su comunicado.