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De Superman a defensor incansable: el impacto duradero de Christopher Reeve en la investigación médica

La trayectoria de Christopher Reeve, marcada por su accidente y su liderazgo en el activismo por la parálisis, abrió caminos inéditos en la ciencia y la percepción pública de la discapacidad a nivel internacional

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La inspiradora historia de Christopher Reeve: más allá de Superman y el accidente que cambió su vida
Christopher Reeve falleció en 2004 tras nueve años de lucha consecuencia de un accidente ecuestre que lo dejó paralizado y dependiente de un ventilador (Warner Bros/Alamy)

Christopher Reeve, recordado mundialmente por encarnar al superhéroe en Superman (1978) y sus secuelas, murió el 10 de octubre de 2004 a los 52 años como consecuencia de una infección derivada de una úlcera de decúbito que desencadenó una falla cardíaca, poniendo fin a nueve años de lucha desde el accidente ecuestre que en 1995 lo dejó paralizado y dependiente de un respirador artificial.

El 27 de mayo de aquel año, Reeve participaba en una competencia ecuestre en Culpeper, Virginia, cuando su caballo se detuvo abruptamente y lo lanzó al suelo.

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El actor cayó sobre su cabeza y sufrió fracturas en las dos primeras vértebras cervicales, el tipo de lesión medular más crítica, según informó en su momento el Washington Post. Fue encontrado inconsciente y sin respirar, aunque logró ser reanimado con respiración boca a boca. Tenía 42 años.

A pesar de usar casco y chaleco protector, la lesión lo dejó paralizado del cuello hacia abajo y dependiente de un ventilador para respirar.

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Christopher Reeve - Clark Kent - Superman
El accidente de 1995 en Culpeper, Virginia, provocó una lesión medular crítica en Reeve, popularmente reconocido por su papel de Superman (Warner Bros.)

El accidente transformó su vida por completo: el actor que había construido una carrera prolífica en cine, televisión, Broadway y el West End londinense se convirtió en uno de los principales impulsores de la investigación sobre lesiones medulares a nivel mundial.

Junto a su esposa Dana, Reeve canalizó sus esfuerzos hacia la American Paralysis Association, organización clave en la investigación sobre parálisis.

En 1999, la entidad fue rebautizada como Christopher Reeve Foundation en reconocimiento a su labor. Años más tarde, tras la muerte de Dana en marzo de 2006 a causa de un cáncer de pulmón, la fundación adoptó el nombre de Christopher and Dana Reeve Foundation.

“Se negó a creer que era imposible que las personas con lesiones medulares se recuperaran, y nadie estaba invirtiendo mucho dinero en ese campo”, dijo la actriz Jane Seymour, amiga cercana y compañera de reparto de Reeve, en declaraciones a la revista People en marzo de 2024. “Simplemente los daban por perdidos, y él dijo: ‘No, no. Hagan algo al respecto’”.

Dana Reeve destacó que la poderosa presencia de su esposo sigue influyendo tras su muerte, resaltando su vida de logros y superación (REUTERS/Marion Curtis)
Dana Reeve destacó que la poderosa presencia de su esposo sigue influyendo tras su muerte, resaltando su vida de logros y superación (REUTERS/Marion Curtis)

El servicio en su memoria se realizó el 29 de octubre de 2004 en la Juilliard School —institución donde Reeve había estudiado interpretación y forjado una estrecha amistad con Robin Williams— y reunió a más de 900 personas.

Entre los oradores estuvieron sus hijos Matthew, Alexandra y Will, quienes presentaron un filme de 20 minutos sobre sus experiencias junto a su padre, además de Williams, Glenn Close, Meryl Streep y el entonces senador de Iowa Tom Harkin, quien colaboró con Reeve en el financiamiento de la investigación sobre lesiones medulares.

Dana Reeve describió el impacto que su esposo siguió teniendo incluso después de su muerte. “Era una presencia muy poderosa en vida, y continúa siéndolo”, dijo en una entrevista con Larry King en febrero de 2005.

Añadió que Christopher siempre quiso que su funeral “fuera una fiesta” y que, aunque ella no tenía ánimo para celebrar, “celebramos su vida. Tenía mucho que celebrar. En los 52 años que vivió, logró tanto”.

Imagen del documental 'Super/Man: la historia de Christopher Reeve'
El servicio en memoria de Reeve reunió a más de 900 personas, incluyendo figuras como Robin Williams, Glenn Close y Meryl Streep en la Juilliard School (Captura de video)

El legado de Reeve se proyecta en sus tres hijos. Will, quien era un niño pequeño al momento del accidente, es hoy periodista y activista, corresponsal de ABC News desde 2018 y miembro de la junta de la fundación.

En febrero de 2025 estrenó el documental Will Reeve: Finding My Father, en el que siguió los pasos de su padre en el último viaje que realizó antes del accidente. “Caminando sobre sus huellas, conociendo a algunas de las mismas personas y escuchando sus historias sobre mi padre, superó mis expectativas”, declaró en un comunicado de prensa.

En mayo de 2023, Will expresó ante las cámaras de Good Morning America el orgullo que siente por la herencia de su padre: “Si me permiten ser un hijo orgulloso por un momento, se puede trazar una línea directa entre su activismo y los avances que vemos hoy”.

Matthew, el hijo mayor, ha desarrollado una carrera en la industria cinematográfica y narró el documental Christopher Reeve: Hope in Motion, nominado al Emmy en 2003.

Los hijos de Christopher Reeve continúan su legado a través del periodismo, la cinematografía y la defensa de la tecnología y la democracia global (Grosby Group)
Los hijos de Christopher Reeve continúan su legado a través del periodismo, la cinematografía y la defensa de la tecnología y la democracia global (Grosby Group)

Alexandra, por su parte, ejerce como presidenta y directora ejecutiva del Center for Democracy & Technology. En enero de 2024, dijo a Deadline que admira la resiliencia de su padre: “Ese legado de lo que significa cuidar tu carrera y seguir adelante incluso ante obstáculos abrumadores es una parte clave. Pero la otra es su vida como activista”.

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