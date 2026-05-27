Opciones de transporte en Boston para el Mundial 2026: cómo llegar al estadio en Foxboro

El tren especial Boston Stadium Trains conecta South Station con Foxboro en menos de una hora durante el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 en Boston promete atraer a miles de aficionados de todo el mundo, y la logística para llegar al renovado “Boston Stadium” —nombre temporal del Gillette Stadium durante el torneo— es un tema central para quienes planean asistir. A 47 kilómetros al suroeste del centro de la ciudad, junto a la Ruta 1 en Foxboro, este estadio será sede de siete partidos entre el 13 de junio y el 9 de julio. Las autoridades han diseñado un esquema de transporte especial para facilitar la llegada y salida de los espectadores, priorizando la seguridad y la eficiencia. Aquí, un repaso exhaustivo por las principales opciones y sus características.

El acceso en tren representa una de las alternativas más recomendadas para los asistentes al Mundial en Massachusetts. Se ha dispuesto un servicio especial operado por el MBTA bajo la denominación “Boston Stadium Trains”, que permitirá trasladarse directamente entre la estación South Station de Boston y la estación Foxboro. A diferencia del servicio habitual, estos trenes circularán de manera exclusiva en días de partido, sin paradas intermedias, y estarán reservados para quienes cuenten con entrada.

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Los billetes de ida y vuelta para el tren tienen un precio de 80 dólares y deben adquirirse anticipadamente a través de la aplicación mTicket. La capacidad está pensada para transportar hasta 20.000 aficionados por partido, lo que busca aliviar la presión sobre otras formas de desplazamiento y evitar aglomeraciones en las rutas tradicionales. Los trenes partirán de South Station cada quince minutos y el trayecto hasta Foxboro Station tendrá una duración aproximada de una hora. Una vez finalizado cada encuentro, los trenes regresarán a Boston unos treinta minutos después del pitido final, lo que brinda un margen razonable para el desplazamiento peatonal entre la estación y el estadio, distante menos de diez minutos a pie. La organización destaca la importancia de llegar con suficiente antelación a la terminal de salida y prepararse para posibles filas, debido a la gran afluencia de público esperada en cada jornada. Las franjas horarias y detalles de embarque se informan al momento de la compra, permitiendo a los usuarios planificar su jornada de manera precisa.

La opción del tren especial entre Boston y Foxboro durante el Mundial de 2026 permite a los aficionados evitar el tráfico y las complicaciones de estacionamiento en las inmediaciones del estadio. El billete, con costo de 80 dólares, garantiza un viaje directo desde South Station hasta Foxboro Station, con salidas cada 15 minutos y regreso programado tras el final de cada partido. El trayecto dura cerca de una hora y el acceso peatonal al estadio es sencillo desde la estación de llegada.

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Autobús Boston Stadium Express: rutas, costos y logística

Boston Stadium Express cobra 95 dólares por trayecto, incluye carriles exclusivos en Ruta 1 y reduce demoras por tráfico en Foxboro

Quienes prefieran la flexibilidad del autobús cuentan con el servicio “Boston Stadium Express”, diseñado para la ocasión y operado por la compañía Yankee Line. Con un precio de 95 dólares por billete, este sistema ofrece más de veinte puntos de recogida en hoteles de la zona metropolitana de Boston y en el aeropuerto Logan, facilitando el acceso tanto a visitantes como a residentes. Además, existe la opción de abordar desde el Centro de Convenciones de Rhode Island en Providence, ampliando el rango de cobertura a otras áreas relevantes del noreste.

La capacidad de los autobuses llega hasta 10.000 aficionados por partido, y se han establecido carriles exclusivos para estos vehículos en la Ruta 1, lo que les permite sortear el tráfico habitual en las horas previas y posteriores a los encuentros. La reserva de los billetes debe hacerse online y con antelación, garantizando así el lugar y evitando complicaciones de última hora. Al llegar a Foxboro, los autobuses dejan a los pasajeros en un punto situado a menos de diez minutos a pie del estadio, lo que facilita el acceso sin largas caminatas ni necesidad de cruzar zonas congestionadas.

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El Boston Stadium Express se posiciona como una alternativa eficaz para grupos, familias y quienes buscan minimizar el tiempo en carretera. La anticipación en la reserva es clave, ya que la demanda será elevada durante los días de partido, y se espera que el servicio opere de manera puntual para cumplir con los horarios del evento.

Acceso en automóvil: restricciones, disponibilidad de estacionamiento y recomendaciones oficiales

Las plazas de estacionamiento para el estadio Boston se deben reservar en línea y tienen un costo mínimo de 175 dólares por partido

La llegada en automóvil particular al estadio de Boston supone ciertas complicaciones y restricciones, derivadas tanto de la ubicación del recinto como de las medidas especiales adoptadas para el Mundial. La Ruta 1 es la única vía habilitada para vehículos privados, y las carreteras locales permanecerán cortadas antes y después de los partidos, sin importar lo que indiquen los sistemas de navegación GPS.

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El estado de Massachusetts ha impulsado la campaña “Deja de conducir”, desalentando el uso del coche para llegar al estadio e instando a los aficionados a optar por el transporte público. La justificación radica en la disponibilidad “extremadamente limitada” de estacionamiento y la alta congestión prevista en la autopista durante los partidos. “Lo que sí es seguro es que habrá mucho más tráfico”, afirmó el administrador de carreteras, Jonathan Gulliver.

A pesar de estas advertencias, representantes del Gillette Stadium han asegurado que quienes habitualmente acuden a partidos de los New England Patriots o a conciertos podrán hacer lo mismo para el Mundial. El director de operaciones de Kraft Sports + Entertainment, Jim Nolan, anunció la ampliación de las 5000 plazas de estacionamiento asignadas al evento, sumadas a otras 5000 disponibles en estacionamientos independientes a lo largo de la Ruta 1. El estacionamiento debe reservarse online y con antelación, con precios que comienzan en USD 175. Los estacionamientos abren cuatro horas antes de cada partido y está permitido hacer picnics en el lugar, tras la aclaración de los organizadores ante la confusión inicial.

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Nolan prevé que, gracias al uso intensivo de trenes y autobuses, la congestión vehicular podría ser menor que la habitual en partidos de los Patriots, aunque no se descarta la presencia de atascos significativos en las inmediaciones.

Servicios de transporte compartido y taxis: zonas habilitadas y advertencias sobre costos y demanda

Además de las opciones colectivas y el vehículo propio, los asistentes pueden recurrir a Uber, Lyft o taxis tradicionales, que cuentan con zonas específicas de recogida y bajada alrededor del estadio. El coste de estos servicios será variable e impredecible, dado el volumen de demanda previsto, particularmente tras la finalización de cada encuentro.

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Las autoridades advierten que estos medios de transporte estarán sometidos a una alta presión y que la disponibilidad puede fluctuar de manera considerable, por lo que recomiendan planificar y reservar con antelación con el operador elegido. La web oficial del Mundial de Boston enfatiza que los servicios de transporte compartido y taxis son los únicos responsables de fijar sus tarifas y condiciones, y aclara que la experiencia puede verse afectada por la saturación de usuarios en los momentos clave del evento.