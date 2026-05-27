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La Casa Blanca desmintió un borrador de acuerdo de paz divulgado por la TV estatal iraní: “Es una completa fabricación”

Un comunicado oficial de la administración estadounidense rechazó la veracidad del borrador presentado por los medios controlados por el régimen de Teherán y advirtió sobre la difusión de información engañosa respecto a las negociaciones

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La Casa Blanca desmintió un borrador de acuerdo de paz divulgado por la televisión estatal iraní: “es una completa fabricación”. (AP/ARCHIVO)
La Casa Blanca desmintió un borrador de acuerdo de paz divulgado por la televisión estatal iraní: “es una completa fabricación”. (AP/ARCHIVO)

La Casa Blanca declaró que el borrador de acuerdo divulgado por la televisión estatal iraní sobre un entendimiento entre Estados Unidos e Irán es falso. “Esta información de un medio controlado por Irán no es cierta y el MOU (memorando de entendimiento) que ‘publicaron’ es una completa fabricación. Nadie debería creer lo que los medios estatales iraníes están difundiendo”, afirmó la administración estadounidense en redes sociales.

La cadena estatal iraní informó que el documento, de una página, tiene carácter “preliminar” y esboza un memorando de entendimiento para poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero tras la ofensiva estadounidense e israelí. Según ese reporte, Irán se comprometería a restablecer el tráfico marítimo comercial en el estrecho de Ormuz a los niveles previos al conflicto en el plazo de un mes, en coordinación con Omán. Estados Unidos levantaría el cerco a puertos y buques iraníes impuesto desde el 13 de abril y retiraría sus fuerzas armadas de las cercanías de Irán.

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El borrador divulgado por la televisión iraní sostiene que Irán gestionaría el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, inspeccionaría embarcaciones y aplicaría tasas a los buques comerciales, sin extender esa apertura a navíos militares ni aceptar reabrir el paso de forma incondicional. El informe añade que Washington habría dado un compromiso a Irán sobre la retirada de tropas, aunque no aclara si abarca solo a fuerzas desplegadas antes y durante la guerra o también a bases estadounidenses previas en la región.

Según el borrador mencionado en medios estatales iraníes, tras la implementación inicial, ambos países abrirían un periodo de 60 días para negociar asuntos pendientes, como el programa nuclear iraní. Si se alcanzara un acuerdo definitivo en ese lapso, el texto sería sometido a una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

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El borrador presentado por medios iraníes propuso restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz previo al conflicto armado.
El borrador presentado por medios iraníes propuso restablecer el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz previo al conflicto armado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, señaló el martes que aún existen discrepancias en el borrador inicial y que su resolución llevará “unos días”. Teherán y Washington han intercambiado propuestas para buscar una salida al conflicto, mientras rige una tregua frágil desde el 8 de abril. El estrecho de Ormuz permanece bajo control de Irán y Estados Unidos mantiene restricciones sobre la navegación y el comercio marítimo iraní.

Estados Unidos confirmó este martes que 108 buques mercantes fueron desviados o quedaron retenidos en el estrecho de Ormuz desde el inicio de las restricciones marítimas impuestas en medio de la escalada militar con Irán.

El nuevo balance fue difundido por el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), que detalló que las fuerzas estadounidenses continúan controlando el tránsito marítimo en una de las rutas energéticas más sensibles del planeta.

Estados Unidos elevó a 108 el número de embarcaciones bloqueadas en el estrecho de Ormuz en plena tensión con Irán. (@CENTCOM)
Estados Unidos elevó a 108 el número de embarcaciones bloqueadas en el estrecho de Ormuz en plena tensión con Irán. (@CENTCOM)

Hasta el 26 de mayo, las fuerzas estadounidenses desviaron 108 buques mercantes para garantizar el cumplimiento de la normativa”, señaló el CENTCOM en un comunicado difundido a través de redes sociales.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y es considerado uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo y gas. Una parte significativa del suministro energético global atraviesa diariamente ese paso situado entre Irán y Omán.

Las restricciones comenzaron después del deterioro de la situación militar en la región tras el inicio de la campaña aérea lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero. Desde entonces, la navegación comercial quedó severamente alterada y decenas de embarcaciones fueron retenidas, desviadas o impedidas de ingresar a puertos iraníes.

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