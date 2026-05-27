Waymo suspende los viajes en autopistas en San Francisco y Los Ángeles

Waymo suspende temporalmente todos los viajes en autopista de sus taxis autónomos en San Francisco, Los Ángeles, Phoenix y Miami por razones de seguridad (Reuters)

Waymo, la empresa de taxis autónomos propiedad de Alphabet Inc., decidió suspender temporalmente todos los viajes de sus vehículos en autopistas de ciudades clave como San Francisco y Los Ángeles.

La medida afecta a más de 3.700 vehículos y responde a recientes preocupaciones por la seguridad tras varios incidentes en los que los robotaxis circularon por zonas inundadas o atravesaron áreas de construcción a velocidad inapropiada, según informó la empresa al medio USA Today.

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La empresa justificó la pausa para corregir un defecto en el software que, bajo ciertas condiciones, permitía que los vehículos accedieran a zonas peligrosas. No existe una fecha definida para reanudar las operaciones en autopistas.

Qué motivó la suspensión de los viajes en autopista

Waymo tomó la decisión tras diversos informes sobre comportamientos inseguros de sus vehículos autónomos. En los últimos dos meses, se registraron los siguientes incidentes:

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Unidades sin conductor ingresaron a calles inundadas en San Antonio .

Vehículos circularon por zonas anegadas en Atlanta

Un robotaxi aceleró en una zona de construcción en San Francisco.

La empresa reconoció ante la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés) que su sistema podía permitir el acceso a zonas peligrosas bajo determinadas condiciones meteorológicas.

El 11 de mayo, Waymo comunicó al organismo federal la implementación de una solución temporal y la restricción de los servicios en autopistas mientras desarrolla una actualización definitiva del software.

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Quiénes se ven afectados y cómo responde la empresa

Miles de usuarios habituales de Waymo en varias ciudades estadounidenses deben buscar alternativas para sus trayectos en autopista. Las ciudades donde el servicio se interrumpió son:

San Francisco

Los Ángeles

Phoenix

Miami

Un vocero de Waymo explicó a USA Today: "Estamos comprometidos a ser buenos vecinos para nuestros pasajeros y nuestras comunidades. Por eso tomamos decisiones proactivas, como esta pausa temporal en algunos aspectos de nuestro servicio".

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La empresa agradeció la paciencia de los usuarios y aseguró que su prioridad es la seguridad.

Dónde y en qué condiciones se mantienen los servicios

Waymo continúa operando en calles y avenidas no incluidas en la restricción. La prohibición afecta únicamente a autopistas y vías rápidas donde se identificaron riesgos con el software actual.

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California refuerza la regulación de los taxis autónomos con la Ley 1777 y permite a la policía multar a empresas por infracciones desde el 1 de julio (Reuters)

Entre las medidas implementadas por la compañía, se incluyen:

Actualización de los mapas digitales de los vehículos.

Ampliación de restricciones para circular bajo condiciones meteorológicas adversas.

Pausa temporal de operaciones en autopistas mientras se desarrolla una solución de software.

La falla afecta a vehículos de quinta y sexta generación, lo que representa una parte significativa de la flota.

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Cuándo se espera una solución y qué regulación acompaña el proceso

Waymo no ha confirmado cuándo reanudará los viajes en autopistas. El equipo técnico trabaja en una actualización del sistema que elimine la posibilidad de que los autos ingresen en zonas peligrosas, como áreas con agua acumulada.

La medida afecta a más de 3.700 vehículos de quinta y sexta generación, tras incidentes recientes en zonas inundadas y áreas de construcción (Reuters)

Al mismo tiempo, el marco regulatorio para vehículos autónomos en California se vuelve más estricto. A partir del 1 de julio, la policía podrá emitir multas a empresas de taxis autónomos por infracciones cometidas por sus vehículos.

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Esta disposición surge de la Ley 1777, aprobada en 2024, que busca reforzar la supervisión sobre estos servicios y responder a los riesgos detectados en grandes urbes.

Las principales novedades de la nueva regulación incluyen:

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Multas a las empresas por infracciones cometidas por los vehículos autónomos.

Supervisión reforzada de los servicios sin conductor.

Implementación obligatoria desde el 1 de julio bajo la Ley 1777.

Qué futuro enfrentan los servicios autónomos tras la suspensión

La interrupción de los viajes en autopista representa un reto para Waymo en su expansión por grandes ciudades. Mientras desarrolla mejoras tecnológicas y se adapta a las nuevas reglas estatales, la empresa debe garantizar que la seguridad sea una realidad, no solo una promesa.

Quienes dependen de los robotaxis para desplazamientos en autopista deberán optar por otros medios de transporte hasta que la compañía resuelva los problemas detectados.