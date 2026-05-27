Israel anuncia la muerte del nuevo líder del brazo militar de Hamás en un bombardeo contra el norte de Gaza

Las autoridades de Israel han confirmado este miércoles la muerte del nuevo líder del brazo militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Mohamed Odé, en un bombardeo ejecutado el martes contr la ciudad de Gaza, una semana después de ser nombrado para el cargo tras el asesinato de su predecesor, Ezeldín Hadad, en otro ataque contra el enclave.

El Ejército y el Shin Bet --el servicio de Inteligencia interior de Israel-- han indicado en un comunicado conjunto que Odé fue "eliminado" en el bombardeo, en el que "fueron atacados varios edificios en el corazón de la ciudad de Gaza que le servían de refugio", un ataque perpetrado a pesar del alto el fuego en vigor desde octubre de 2025.

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Así, han explicado que el bombardeo fue ejecutado "tras meses de vigilancia a nivel de Inteligencia destinados a detectar sus movimientos y los de sus asesores en la organización", al tiempo que ha reseñado que "un apartamento cercano que pertenece a un terrorista de Hamás que participó en los ataques del 7 de octubre (de 2023) y que era parte del círculo de asesores de Odé fue igualmente atacado".

"Odé era el jefe del brazo militar de Hamás --las Brigadas Ezeldín al Qasam-- desde hace dos semanas, tras el asesinato de Hadad", han recalcado, antes de incidir en que "durante los últimos años, fue el jefe del organismo de Inteligencia de Hamás, cargo por el que fue responsable de la planificación y designación de objetivos durante los ataques terroristas de Hamás en la masacre del 7 de octubre".

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"Asimismo, Odé estuvo implicado durante la guerra --en referencia a la ofensiva lanzada contra Gaza en respuesta a los ataques-- en la dirección de numerosos ataques terroristas y encabezó los esfuerzos para recopilar y analizar información de Inteligencia para preparar planes terroristas contra las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y los ciudadanos del Estado de Israel", han sostenido.

En este sentido, han hecho hincapié en que "Odé era uno de los últimos comandantes de alto rango del ala militar de Hamás que supervisó la planificación y ejecución de la masacre del 7 de octubre y la gestión de los combates contra las FDI", por lo que han argumentado que "su eliminación representa un golpe significativo a los esfuerzos de reconstrucción de Hamás".

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KATZ APLAUDE LA "BRILLANTE EJECUCIÓN" DEL BOMBARDEO

Por su parte, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha señalado en un mensaje en redes sociales que Odé "se reunirá con sus cómplices en la profundidad del infierno" y ha destacado que es el cuarto líder del brazo militar de Hamás asesinado desde el 7 de octubre de 2023. Previamente, Israel mató a Yahya Sinwar --en octubre de 2024--, Mohamed Sinwar --en mayo de 2025-- y a Hadad.

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Katz ha felicitado a las FDI y al Shin Bet por "la brillante ejecución" del bombardeo y ha recordado que Israel "prometió eliminar a todos los que encabezaron la masacre del 7 de octubre". "Lo haremos. Todos están marcados para la muerte, allá donde estén", ha amenazado el ministro israelí.

"Prometimos que Hamás no controlará Gaza, ni a nivel civil ni militar, y así será", ha remarcado Katz, quien ha insistido además en impulsar un "plan de emigración voluntaria" desde la Franja, en referencia al desplazamiento forzoso de población palestina desde el enclave hacia otros países de la región, algo descrito por organizaciones internacionales como una limpieza étnica del territorio.

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Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el ataque israelí contra el barrio de Al Rimal de la ciudad de Gaza dejó un total de seis muertos, sin que por ahora hayan trascendido identidades y sin que Hamás haya confirmado si Odé figura entre los fallecidos.

Sin embargo, Basem Naim, miembro del brazo político de Hamás, ha indicado durante las últimas horas que Israel "no quebrará la voluntad" de los palestinos. "La batalla continuará hasta que la entidad --Israel-- haya desaparecido y Palestina sea liberado, sin importar los sacrificios de soldados y líderes", ha argüido.

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"Nuestra creencia es que o se logra una victoria que desarraigue del territorio a esta entidad --en referencia a Israel-- o se alcanzará el martirio que abrirá la puerta a la eternidad y allanará el camino para que las próximas generaciones continúen en este camino", ha apostillado Naim, tal y como ha informado 'Filastin'.

El Ministerio de Sanidad gazatí indicó el martes que al menos 906 personas han muerto y 2.747 han resultado heridas a causa de ataques perpetrados por Israel desde la entrada en vigor del acuerdo de alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, antes de cifrar en más de 72.800 los muertos y 172.800 los heridos por la ofensiva desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

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