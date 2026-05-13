Alquileres bajan levemente en Los Ángeles y Miami, pero siguen fuera del alcance para muchos hispanos

Los alquileres en Los Ángeles y Miami experimentan una baja leve, pero ambas ciudades siguen entre las más caras de Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los recientes datos del mes de marzo de 2026 confirmaron que los alquileres en Los Ángeles y Miami registraron una baja leve, aunque ambas ciudades se mantienen entre las más caras de Estados Unidos.

Este descenso no modifica de manera sustancial la situación de la comunidad hispana, que sigue enfrentando obstáculos para acceder a una vivienda digna, según organizaciones académicas y comunitarias.

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A pesar de la reducción interanual de los precios, la mayoría de los hispanos en Los Ángeles y Miami destina más del 30% de sus ingresos al alquiler, lo que mantiene la vivienda fuera del alcance de gran parte de la población.

Los aumentos acumulados en años recientes y la falta de salarios competitivos perpetúan la crisis habitacional, especialmente entre quienes desempeñan trabajos esenciales o tienen ingresos bajos, de acuerdo con el informe del portal inmobiliario Zumper y estudios de la Universidad del Sur de California (USC).

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El informe de Zumper indica que el precio promedio de un departamento de un dormitorio en Los Ángeles es de USD 2.390 mensuales, tras una baja interanual del 1,1%.

El 70% de los hispanos en Los Ángeles enfrenta carga por alquiler, superando al promedio de otros grupos étnicos en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Miami, el promedio se sitúa en USD 2.440 al mes, con un descenso del 2%. Ambas ciudades permanecen entre las cinco más caras del país, superadas solo por Nueva York y San Francisco.

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Según el centro académico USC Dornsife, estos ajustes mínimos no representan un alivio real frente a los incrementos previos.

Efectos del mercado inmobiliario y acceso limitado a viviendas

El mercado inmobiliario en estos centros urbanos restringe la oferta de viviendas asequibles, limitando las opciones de negociación para los inquilinos.

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Esta dinámica intensifica los desafíos para las familias con recursos limitados, en particular para la comunidad hispana.

De acuerdo con el UCLA Latino Policy and Politics Institute (LPPI), el 55% de los inquilinos latinos en el condado de Los Ángeles enfrenta “carga por alquiler”, es decir, destina más del 30% de sus ingresos a la renta.

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El acceso a una vivienda adecuada permanece inviable para muchos hispanos en Los Ángeles, pese a los recientes ajustes a la baja en los precios de alquile (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

Dentro de ese grupo, el 28% gasta al menos la mitad de su salario mensual solo para costear la vivienda.

En Miami, datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos y de organizaciones comunitarias locales advierten que gran parte de la población hispana reside en condiciones económicas límite, consecuencia de los altos precios de los alquileres.

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El LABarometer de la USC señala que el 70% de los hispanos en Los Ángeles presenta carga por alquiler, una proporción mayor que la de otros grupos étnicos. Además, el 55% de las familias latinas vive en situación de hacinamiento por no poder acceder a viviendas adecuadas.

Incluso quienes cuentan con educación superior enfrentan dificultades: el informe del UCLA LPPI precisa que dos de cada cinco latinos con estudios universitarios tienen problemas para pagar un alquiler digno.

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Especialistas citados en el estudio advierten que la baja de precios, aunque alivie temporalmente la situación, no reduce el carácter estructural del problema, marcado por la escasez de viviendas y salarios que no acompañan el ritmo del mercado.

Alternativas de asistencia y recursos legales para inquilinos hispanos

En Los Ángeles y Miami existen programas de asistencia de emergencia para quienes tienen dificultades para cubrir la renta.

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El acceso a una vivienda adecuada permanece inviable para muchos hispanos en Los Ángeles y Miami, pese a los recientes ajustes a la baja en los precios de alquiler en Miami (REUTERS/Marco Bello)

El LA Emergency Renters Assistance Program presta apoyo financiero puntual en casos de riesgo de perder la vivienda; en Miami, el Miami-Dade Emergency Rental Assistance Program ofrece protección ante atrasos de pago o imprevistos.

Las normas de desalojo varían según la jurisdicción. En California, el California Department of Consumer Affairs establece que todo desalojo debe notificarse formalmente y otorga al inquilino al menos tres días para saldar la deuda o desalojar el inmueble.

En el estado de Florida, el plazo es similar y algunos municipios pueden ofrecer extensiones o también mecanismos de mediación.

Para quienes buscan asesoría, organizaciones como Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) y Latino Equality Alliance en Los Ángeles, así como Hispanic Unity of Florida y Legal Services of Greater Miami en Florida, proporcionan recursos, mediación y servicios legales gratuitos o de bajo costo.

Además, la Legal Aid Foundation of Los Ángeles asiste a inquilinos en procesos de desalojo e informa sobre defensas legales y plazos establecidos por ley.

Pese a los ajustes recientes en los precios, acceder a una vivienda adecuada sigue siendo inviable para muchos hispanos en Los Ángeles y Miami, lo que refleja que la crisis habitacional persiste más allá de variaciones puntuales en las tarifas de alquiler.