Terremoto de magnitud 6.0 sacudió Hawái: daños, cortes de luz y miles de reportes en minutos

El evento dejó a miles de residentes sin energía y provocó daños en viviendas y vías de comunicación en la Isla Grande (HNN/Asia Morris-Silsley)

Un terremoto de magnitud 6.0 sacudió la isla grande de Hawái a las 0:46 del sábado y afectó comunidades en todo el estado, sin activar alerta de tsunami pero con daños en viviendas, deslizamientos de rocas, cortes de electricidad y una secuencia de réplicas que, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), puede continuar durante días o semanas.

La magnitud del impacto quedó reflejada en la respuesta de la población: hubo 5.000 informes de personas que dijeron haberlo sentido y 2.500 llegaron durante la primera hora, afirmó Ken Hon, científico a cargo del Observatorio de Volcanes de Hawái, del USGS, a la televisora KHON. “Este no fue un terremoto que alguien en la isla no haya sentido”, afirmó al medio.

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El movimiento telúrico sorprendió a la población durante la noche, activando los sistemas de emergencia en varias localidades (USGS)

Según el USGS, el sismo tuvo su epicentro a 13 km (8 millas) al sur de Honaunau-Napoopoo, en el flanco occidental del volcán Mauna Loa, y se originó a una profundidad de 23 km (14,1 millas). El organismo indicó que el movimiento se sintió en todo el estado y no tuvo efectos aparentes sobre Mauna Loa ni sobre Kilauea.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico informó que el terremoto, ocurrido a las 21:46 del viernes en la hora local de Hawái, no generó tsunami. El USGS indicó que la causa no estuvo directamente vinculada con procesos volcánicos.

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En una declaración, el organismo explicó: “La profundidad, la ubicación y las ondas sísmicas registradas del terremoto sugieren que fue causado por tensión debido a la flexión de la placa oceánica por el peso de la cadena de islas de Hawái; el terremoto no estuvo directamente relacionado con procesos volcánicos”.

Brigadas debieron despejar carreteras tras la caída de grandes piedras y escombros en rutas clave del sur de la isla (Hawaii Department of Transportation)

El sismo fue el más fuerte en Hawái desde 2018

Científicos citados por San Francisco Chronicle señalaron que se trató del terremoto más fuerte registrado en Hawái desde uno de magnitud 6.9 en 2018 y de uno de los más intensos documentados en la zona de Honaunau desde la década de 1950.

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Según Hawaii News Now, el temblor dañó viviendas, desplazó estructuras fuera de sus cimientos y provocó una sacudida violenta que, de acuerdo con testimonios de residentes citados por ese medio, duró hasta 30 segundos. El mismo medio informó además sobre daños materiales, deslizamientos de rocas y apagones en sectores de South Kona.

No se registraba un terremoto de esta magnitud en la región desde el evento que impactó a la isla hace ocho años (HNN)

Réplicas y actividad sísmica posterior

Según KHON, la mayor parte de las zonas del estado sintió el terremoto principal. El Hawaii Department of Transportation informó que equipos trabajaron para retirar un deslizamiento de rocas sobre la autopista 11, donde cayeron escombros a lo largo de un tramo de 48 km (30 millas) entre Captain Cook y Hawaiian Ocean View. Según el Hawaii Department of Transportation, también se realizaron tareas de limpieza tras el derrumbe.

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De acuerdo con Star Advertiser, las autoridades recomendaron a los conductores evitar Napoopoo Road debido a la caída de grandes rocas y otros restos durante los sismos. La policía cerró ambos carriles para permitir el trabajo de las cuadrillas.

El USGS informó que unos 6 minutos después del terremoto principal se registró una réplica de magnitud 3.2 al noroeste del primer epicentro, a unos 21 km (13 millas) bajo la superficie. Luego se detectó otro sismo de magnitud 2.6 a la 1:50, hora del Pacífico, con una profundidad de 16,9 km (10,5 millas).

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Horas más tarde se sumaron réplicas de magnitud 2.7, 4.0 y 3.2, según el mismo organismo. La agencia advirtió que pueden producirse nuevos temblores en los próximos días y semanas.

Las autoridades advierten que la serie de temblores menores podría continuar, manteniendo la alerta en la zona afectada (Hawaii Department of Transportation)

Perspectivas y advertencias tras el sismo

Por separado, el USGS registró otro sismo de magnitud 3.2 a las 06:01 del sábado, hora del Pacífico, a unos 90 km (56 millas) al sudeste. Ese movimiento tuvo su centro a 13 km (8 millas) al noreste de Pahala y a una profundidad de 31,2 km (19,4 millas).

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Después de ese evento, el organismo reportó un temblor de magnitud 2.5 a las 10:29, a unos 15 km (9 millas) al sudeste de Pahala, con una profundidad de 34 km (21,1 millas).